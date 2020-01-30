"تليسكوب" عملاق يلتقط أوضح صورة للشمس في التاريخ

حصل على لقطات مقربة للغاية لغليان سطحها

نجح تليسكوب "دانيال إينوي" الشمسي الموجود في ولاية هاواي الأمريكية، في التقاط أوضح صورة للشمس في التاريخ، بحسب ما أفاد باحثون في التليسكوب.

وذكر الباحثون أن "دانيال إينوي" التقط صورة واضحة وقريبة للغاية لما يعرف بـ"بلازما الغليان" لسطح الشمس، وفقًا لـ"سبوتنيك".

ويأمل الباحثون من خلال تكبير صور قرص الشمس، في معرفة ما الذي يجعل الشمس تطلق لهبها في الفضاء؛ مما قد يتسبب في إتلاف أقمار الأرض وشبكات الطاقة والاتصالات.

ويحتاج التليسكوب العملاق أنظمة تبريد قوية لتبديد 13 كيلو واط من الحرارة التي تتعرض لها مرآته الرئيسية، كما أنه يستخدم بصريات دقيقة لتعويض الاضطراب الذي يتعرض له وكل ما يمكن أن يحجب رؤيته.