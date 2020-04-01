أكاديمي تركي يحذّر: الوضع بات "خارج السيطرة" سنلحق بإيطاليا وإسبانيا

"كيليساسلان": عدد المصابين يرتفع بشكل سريع والقتلى بالمئات يوميا.. تأخرنا!

بعدما ظلت تتباهى بخلوها من فيروس كورونا المستجد لأسابيع، حذّر أكاديمي تركي من أن الوضع في البلاد بات "خارج السيطرة"؛ مشيراً إلى احتمال دخولها في سيناريو "أكثر سوءاً".

وقال زيكي كيليساسلان الأستاذ في كلية الطب بجامعة إسطنبول، إن حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد "خرجت عن نطاق السيطرة" في تركيا، مشيراً إلى أن عدد الوفيات قد يصبح مماثلاً للعدد المسجل في إيطاليا أو إسبانيا في وقت قريب.

والثلاثاء، أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة؛ أن أكثر من 200 شخص توفوا بفيروس كورونا في تركيا، مؤكداً أن بلاده تجري حالياً أكثر من 15 ألف فحص للفيروس يومياً.

وبحسب "سكاي نيوز عربية"، فإنه مع تسجيل 2704 إصابات جديدة بالفيروس، وصلت حصيلة المصابين إلى 13513 حالة.

ونقل موقع "أحوال" التركي عن كيليساسلان؛ قوله: إن عدد المصابين بـ"كوفيد 19" في تركيا يرتفع بشكل سريع.

وأضاف: "معدل الارتفاع في تركيا يثير القلق. البيانات الأخيرة عن المصابين والوفيات تظهر أن الوضع خرج عن السيطرة في البلاد".

وتابع: "أخشى أن تصبح تركيا مثل إيطاليا أو إسبانيا، حيث يفوق عدد القتلى اليومي المئات".

ويوضح كيليساسلان؛ أن الأسباب الكامنة وراء وتيرة الزيادة السريعة، قلة عدد الاختبارات وتأخر استجابة سلطات البلاد.

ويدعو المسؤولون الأتراك المواطنين مراراً إلى البقاء في منازلهم واحترام إجراءات التباعد الاجتماعي، فيما نصح الرئيس رجب طيب أردوغان؛ الأتراك بـ"الحجر الطوعي".

وعلّقت السلطات الرحلات الدولية وأغلقت المدارس والجامعات ومنعت صلاة الجماعة وفرضت حظراً على خروج الأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم 65 عاماً.