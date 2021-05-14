النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

السادسة في العالم.. البرازيل تسجل عددًا قياسيًّا من الإصابات الجديدة بكورونا

11385 إصابة في يوم واحد والإجمالي ارتفع إلى 189 ألفًا

أظهرت بيانات لوزارة الصحة البرازيلية، أن السلطات سجلت أمس الأربعاء عددًا قياسيًّا من الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد في يوم واحد بلغ 11385.

وبذلك يرتفع عدد الإصابات المسجلة في البرازيل منذ بدء تفشي الفيروس إلى 188974 إصابة، لتصبح سادس أكثر دول العالم تضررًا بالفيروس.

وسجلت البرازيل 749 وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا يوم الأربعاء، ليرتفع الإجمالي في البلاد إلى 13149 حالة وفاة.

وألحقت الجائحة ضررًا كبيرًا باقتصاد البرازيل مع التزام الكثيرين بيوتهم؛ بينما أمر كثير من حكومات الولايات والبلديات أغلبَ الشركات بالإغلاق لإبطاء انتشار الفيروس.

والدول الخمس التي سجلت إصابات أكثر من البرازيل، هي: الولايات المتحدة الأمريكية، وإسبانيا، وروسيا، والمملكة المتحدة، وإيطاليا.

فيروس كورونا الجديد البرازيل

الرئيسية/ محطات

اعلان
السادسة في العالم.. البرازيل تسجل عددًا قياسيًّا من الإصابات الجديدة بكورونا
سبق

أظهرت بيانات لوزارة الصحة البرازيلية، أن السلطات سجلت أمس الأربعاء عددًا قياسيًّا من الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد في يوم واحد بلغ 11385.

وبذلك يرتفع عدد الإصابات المسجلة في البرازيل منذ بدء تفشي الفيروس إلى 188974 إصابة، لتصبح سادس أكثر دول العالم تضررًا بالفيروس.

وسجلت البرازيل 749 وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا يوم الأربعاء، ليرتفع الإجمالي في البلاد إلى 13149 حالة وفاة.

وألحقت الجائحة ضررًا كبيرًا باقتصاد البرازيل مع التزام الكثيرين بيوتهم؛ بينما أمر كثير من حكومات الولايات والبلديات أغلبَ الشركات بالإغلاق لإبطاء انتشار الفيروس.

والدول الخمس التي سجلت إصابات أكثر من البرازيل، هي: الولايات المتحدة الأمريكية، وإسبانيا، وروسيا، والمملكة المتحدة، وإيطاليا.

14 مايو 2020 - 21 رمضان 1441
11:05 AM

السادسة في العالم.. البرازيل تسجل عددًا قياسيًّا من الإصابات الجديدة بكورونا

11385 إصابة في يوم واحد والإجمالي ارتفع إلى 189 ألفًا

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
666

أظهرت بيانات لوزارة الصحة البرازيلية، أن السلطات سجلت أمس الأربعاء عددًا قياسيًّا من الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد في يوم واحد بلغ 11385.

وبذلك يرتفع عدد الإصابات المسجلة في البرازيل منذ بدء تفشي الفيروس إلى 188974 إصابة، لتصبح سادس أكثر دول العالم تضررًا بالفيروس.

وسجلت البرازيل 749 وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا يوم الأربعاء، ليرتفع الإجمالي في البلاد إلى 13149 حالة وفاة.

وألحقت الجائحة ضررًا كبيرًا باقتصاد البرازيل مع التزام الكثيرين بيوتهم؛ بينما أمر كثير من حكومات الولايات والبلديات أغلبَ الشركات بالإغلاق لإبطاء انتشار الفيروس.

والدول الخمس التي سجلت إصابات أكثر من البرازيل، هي: الولايات المتحدة الأمريكية، وإسبانيا، وروسيا، والمملكة المتحدة، وإيطاليا.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,213
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
16,235
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,437
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,303

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة