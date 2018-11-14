"المياه الوطنية" تعلن الضخ الكافي من مياه الشرب في خمس محافظات بالقصيم

لخدمة أكثر من 171 ألف مستفيد وفق البرامج والخطط لرفع الكفاءة التشغيلية

أعلنت شركة المياه الوطنية؛ ممثلةً في الإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة القصيم، عن تحقيق زيادة جديدة في تلبية احتياجات الشرب في مناطق المملكة؛ نتيجة للتوسع المستمر في تقديم خدمات المياه لمواكبة نمو الطلب على المياه؛ حيث نجحت الإدارة العامة ممثلةً في فروعها بمحافظات: (المذنب، والبدائع، وعيون الجواء، ورياض الخبراء، والشماسية) برفع نسبة الضخ الكافي في هذه المحافظات إلى 100% لتخدم أكثر من 171 ألف مستفيد على مدار الساعة.

وتعمل الإدارة العامة جاهدة -خلال الفترة المقبلة- على التوسع التدريجي في نطاق التغذية بنظام الضخ الكافي والمباشر؛ ليشمل كل المحافظات؛ وفق البرامج والخطط لرفع الكفاءة التشغيلية؛ بهدف ضمان إيصال المياه بصورة كافية.

وتأتي تلك الجهود استكمالاً لجهود شركة المياه الوطنية المستمرة في رفع كفاءة الأداء التشغيلية، وتعزيز مصادر المياه؛ من خلال المشاريع النوعية التي تتوافق مع إيجاد الحلول المستدامة، واستخدام أفضل النظم التقنية الداعمة للمشاريع المائية التي وصلت إلى 47 مشروعاً دخلت الخدمة خلال النصف الأول من العام الحالي 2018م؛ لخدمة ما يزيد على 493 ألف مستفيد إضافياً في مختلف مناطق المملكة.

كما تأتي هذه الجهود تطبيقاً لاستراتيجية "المياه" في تنفيذ مبادرات التحول الوطني؛ وفقاً لرؤية المملكة التي تستهدف رفع مستوى تغطية خدمات المياه، وتسهيل عملية حصول المستهلكين لاحتياجاتهم من مياه الشرب.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- في زيارته الأخيرة إلى منطقة القصيم قد دشّن ووضع حجر أساس 24 مشروعاً في المنطقة، بتكلفة فاقت ملياراً و656 مليون ريال؛ لتضيف المشاريع مصادر مائية جديدة وترفع جودة الخدمة في المنطقة.

وتضمنت المشاريع التي دشنها -حفظه الله- ثمانية مشروعات مائية وبيئية، بتكلفة تجاوزت 433 مليون ريال، بالإضافة إلى وضع حجر أساس 16 مشروعاً بتكلفة فاقت ملياراً و223 مليون ريال.