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تقارير: صندوق الاستثمارات السعودية يقترب من شراء نادٍ إنجليزي

سيحصل على أسهم بنسبة 80%.. والـ20% تعود ملكيتها لإحدى الشركات

كشفت تقارير إنجليزية، أن صندوق الاستثمارات السعودية بات قريبًا للحصول على أسهم من نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي بنسبة 80%.

وحسبما نشرت صحيفة "ديلي تليجراف" البريطانية؛ فإن الأطراف المعنية تواصلت مع رابطة الأندية الإنجليزية، وأخبرتها بأن صندوق الاستثمار العام للسعودية على استعداد لدفع ما يقرب من 340 مليون جنيه إسترليني (380 مليون يورو) إلى رجل الأعمال ومالك نادي نيوكاسل مايك أشلي؛ للحصول على أسهم من النادي بنسبة 80%.

وأما بالنسبة للـ20% المتبقية، فستعود ملكيتها إلى إحدى الشركات التابعة لسيدة الأعمال "أماندا ستافيلي" المعروفة بعلاقاتها الجيدة بمستثمرين في الشرق الأوسط، وكذلك إلى الأخوين ديفيد وسيمون روبين التابعيْن لثاني أغنى العائلات في المملكة المتحدة.

صندوق الاستثمارات السعودية نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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تقارير: صندوق الاستثمارات السعودية يقترب من شراء نادٍ إنجليزي
سبق

كشفت تقارير إنجليزية، أن صندوق الاستثمارات السعودية بات قريبًا للحصول على أسهم من نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي بنسبة 80%.

وحسبما نشرت صحيفة "ديلي تليجراف" البريطانية؛ فإن الأطراف المعنية تواصلت مع رابطة الأندية الإنجليزية، وأخبرتها بأن صندوق الاستثمار العام للسعودية على استعداد لدفع ما يقرب من 340 مليون جنيه إسترليني (380 مليون يورو) إلى رجل الأعمال ومالك نادي نيوكاسل مايك أشلي؛ للحصول على أسهم من النادي بنسبة 80%.

وأما بالنسبة للـ20% المتبقية، فستعود ملكيتها إلى إحدى الشركات التابعة لسيدة الأعمال "أماندا ستافيلي" المعروفة بعلاقاتها الجيدة بمستثمرين في الشرق الأوسط، وكذلك إلى الأخوين ديفيد وسيمون روبين التابعيْن لثاني أغنى العائلات في المملكة المتحدة.

01 إبريل 2020 - 8 شعبان 1441
12:29 PM

تقارير: صندوق الاستثمارات السعودية يقترب من شراء نادٍ إنجليزي

سيحصل على أسهم بنسبة 80%.. والـ20% تعود ملكيتها لإحدى الشركات

A A A
محمد البقمي - الرياض
9
2,847

كشفت تقارير إنجليزية، أن صندوق الاستثمارات السعودية بات قريبًا للحصول على أسهم من نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي بنسبة 80%.

وحسبما نشرت صحيفة "ديلي تليجراف" البريطانية؛ فإن الأطراف المعنية تواصلت مع رابطة الأندية الإنجليزية، وأخبرتها بأن صندوق الاستثمار العام للسعودية على استعداد لدفع ما يقرب من 340 مليون جنيه إسترليني (380 مليون يورو) إلى رجل الأعمال ومالك نادي نيوكاسل مايك أشلي؛ للحصول على أسهم من النادي بنسبة 80%.

وأما بالنسبة للـ20% المتبقية، فستعود ملكيتها إلى إحدى الشركات التابعة لسيدة الأعمال "أماندا ستافيلي" المعروفة بعلاقاتها الجيدة بمستثمرين في الشرق الأوسط، وكذلك إلى الأخوين ديفيد وسيمون روبين التابعيْن لثاني أغنى العائلات في المملكة المتحدة.

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