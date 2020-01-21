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الأكبر في المنطقة.. " الفيصل " يفتتح مدينة السيارات بـ" عكيشية مكة "

بـ 300 معرض و1800 ورشة.. وعلى مساحة تزيد عن 4.5 ملايين م2

افتتح مستشار خادم الحرمين أمير منطقة مكة خالد الفيصل، اليوم، مدينة السيارات في العكيشية، جنوب العاصمة المقدسة.

وتقع مدينة السيارات التي تعدُّ الأكبر في مجال الأسواق المتخصصة في المنطقة على مساحة تزيد عن 4,5 ملايين م2.

وتحوي المدينة مناطق لأنشطة السيارات، منها الوكالات، والمعارض، والورش، ومراكز الصيانة، والحراج، وشركات النقل، وشركات التأجير، وقطع الغيار، والتشليح، والقرية العمالية، وخدمات أخرى.

كما تضم المدينة 46 معرضاً للمعدات الثقيلة، و82 معرضاً لقطع الغيار المستعملة، و80 مستودعاً، و1800 ورشة، و86 مركزاً للصيانة، و4 مبان خدمية، و1596 محلاً تجارياً، و300 معرض، و30 معرضاً للتوكيل، و10 مساجد، و6 محطات، ومدرسة تعليم القيادة، ومبنى الفحص الدوري، ومركزاً للدفاع المدني والشرطة، ومقراً لإصدار تراخيص البلدية، و56 مبنى سكنياً، و7 مبانٍ خدمية.

الأمير خالد الفيصل مدينة السيارات في العكيشية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الأكبر في المنطقة.. " الفيصل " يفتتح مدينة السيارات بـ" عكيشية مكة "
سبق

افتتح مستشار خادم الحرمين أمير منطقة مكة خالد الفيصل، اليوم، مدينة السيارات في العكيشية، جنوب العاصمة المقدسة.

وتقع مدينة السيارات التي تعدُّ الأكبر في مجال الأسواق المتخصصة في المنطقة على مساحة تزيد عن 4,5 ملايين م2.

وتحوي المدينة مناطق لأنشطة السيارات، منها الوكالات، والمعارض، والورش، ومراكز الصيانة، والحراج، وشركات النقل، وشركات التأجير، وقطع الغيار، والتشليح، والقرية العمالية، وخدمات أخرى.

كما تضم المدينة 46 معرضاً للمعدات الثقيلة، و82 معرضاً لقطع الغيار المستعملة، و80 مستودعاً، و1800 ورشة، و86 مركزاً للصيانة، و4 مبان خدمية، و1596 محلاً تجارياً، و300 معرض، و30 معرضاً للتوكيل، و10 مساجد، و6 محطات، ومدرسة تعليم القيادة، ومبنى الفحص الدوري، ومركزاً للدفاع المدني والشرطة، ومقراً لإصدار تراخيص البلدية، و56 مبنى سكنياً، و7 مبانٍ خدمية.

21 يناير 2020 - 26 جمادى الأول 1441
08:00 PM

الأكبر في المنطقة.. " الفيصل " يفتتح مدينة السيارات بـ" عكيشية مكة "

بـ 300 معرض و1800 ورشة.. وعلى مساحة تزيد عن 4.5 ملايين م2

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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1,811

افتتح مستشار خادم الحرمين أمير منطقة مكة خالد الفيصل، اليوم، مدينة السيارات في العكيشية، جنوب العاصمة المقدسة.

وتقع مدينة السيارات التي تعدُّ الأكبر في مجال الأسواق المتخصصة في المنطقة على مساحة تزيد عن 4,5 ملايين م2.

وتحوي المدينة مناطق لأنشطة السيارات، منها الوكالات، والمعارض، والورش، ومراكز الصيانة، والحراج، وشركات النقل، وشركات التأجير، وقطع الغيار، والتشليح، والقرية العمالية، وخدمات أخرى.

كما تضم المدينة 46 معرضاً للمعدات الثقيلة، و82 معرضاً لقطع الغيار المستعملة، و80 مستودعاً، و1800 ورشة، و86 مركزاً للصيانة، و4 مبان خدمية، و1596 محلاً تجارياً، و300 معرض، و30 معرضاً للتوكيل، و10 مساجد، و6 محطات، ومدرسة تعليم القيادة، ومبنى الفحص الدوري، ومركزاً للدفاع المدني والشرطة، ومقراً لإصدار تراخيص البلدية، و56 مبنى سكنياً، و7 مبانٍ خدمية.

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