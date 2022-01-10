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تحضيراً للمشاركة في البطولة الآسيوية.. أخضر اليد يستأنف تدريباته

بعد نتائج PCR لعناصر المنتخب

دشّن المنتخب السعودي الأول لكرة اليد بقيادة الفرنسي ديديه دينارت، اليوم الاثنين، تدريباته ضمن المرحلة الأخيرة من استعدادات أخضر اليد للمشاركة في البطولة الآسيوية الـ20 للمنتخبات، المؤهلة لبطولة العالم 2023 "بولندا - السويد" 2023م، والتي ستنطلق بعد 8 أيام في المنطقة الشرقية بمشاركة 16 منتخباً آسيوياً.

وكان وفد أخضر اليد قد خضع لفحوصات PCR فور عودته إلى أرض الوطن يوم الجمعة الماضي بعد الفراغ من المعسكر الخارجي الذي أقيم في إيطاليا وسلوفينيا؛ إذ بيّنت الفحوصات سلبية النتائج وسلامة كل أعضاء البعثة، حيث سيواصل المنتخب تدريباته اليومية حتى موعد البطولة الآسيوية.

وكان "الأخضر" قد شارك خلال استعداداته السابقة في 3 بطولات دولية ودية، خاض من خلالها 8 مباريات؛ للوقوف على الجاهزية التامة، وكانت الأولى مشاركته في بطولة قطر الدولية التي خسر فيها من المنتخبين الإيراني والقطري وكسب المنتخب الكويتي، وفي بطولة السعودية الدولية كسب منتخبي المغرب والبحرين وخسر من المنتخب المصري، فيما كسب منتخبي بلجيكا وإيطاليا أخيراً في بطولة إيطاليا الدولية.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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تحضيراً للمشاركة في البطولة الآسيوية.. أخضر اليد يستأنف تدريباته
سبق

دشّن المنتخب السعودي الأول لكرة اليد بقيادة الفرنسي ديديه دينارت، اليوم الاثنين، تدريباته ضمن المرحلة الأخيرة من استعدادات أخضر اليد للمشاركة في البطولة الآسيوية الـ20 للمنتخبات، المؤهلة لبطولة العالم 2023 "بولندا - السويد" 2023م، والتي ستنطلق بعد 8 أيام في المنطقة الشرقية بمشاركة 16 منتخباً آسيوياً.

وكان وفد أخضر اليد قد خضع لفحوصات PCR فور عودته إلى أرض الوطن يوم الجمعة الماضي بعد الفراغ من المعسكر الخارجي الذي أقيم في إيطاليا وسلوفينيا؛ إذ بيّنت الفحوصات سلبية النتائج وسلامة كل أعضاء البعثة، حيث سيواصل المنتخب تدريباته اليومية حتى موعد البطولة الآسيوية.

وكان "الأخضر" قد شارك خلال استعداداته السابقة في 3 بطولات دولية ودية، خاض من خلالها 8 مباريات؛ للوقوف على الجاهزية التامة، وكانت الأولى مشاركته في بطولة قطر الدولية التي خسر فيها من المنتخبين الإيراني والقطري وكسب المنتخب الكويتي، وفي بطولة السعودية الدولية كسب منتخبي المغرب والبحرين وخسر من المنتخب المصري، فيما كسب منتخبي بلجيكا وإيطاليا أخيراً في بطولة إيطاليا الدولية.

10 يناير 2022 - 7 جمادى الآخر 1443
04:52 PM

تحضيراً للمشاركة في البطولة الآسيوية.. أخضر اليد يستأنف تدريباته

بعد نتائج PCR لعناصر المنتخب

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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دشّن المنتخب السعودي الأول لكرة اليد بقيادة الفرنسي ديديه دينارت، اليوم الاثنين، تدريباته ضمن المرحلة الأخيرة من استعدادات أخضر اليد للمشاركة في البطولة الآسيوية الـ20 للمنتخبات، المؤهلة لبطولة العالم 2023 "بولندا - السويد" 2023م، والتي ستنطلق بعد 8 أيام في المنطقة الشرقية بمشاركة 16 منتخباً آسيوياً.

وكان وفد أخضر اليد قد خضع لفحوصات PCR فور عودته إلى أرض الوطن يوم الجمعة الماضي بعد الفراغ من المعسكر الخارجي الذي أقيم في إيطاليا وسلوفينيا؛ إذ بيّنت الفحوصات سلبية النتائج وسلامة كل أعضاء البعثة، حيث سيواصل المنتخب تدريباته اليومية حتى موعد البطولة الآسيوية.

وكان "الأخضر" قد شارك خلال استعداداته السابقة في 3 بطولات دولية ودية، خاض من خلالها 8 مباريات؛ للوقوف على الجاهزية التامة، وكانت الأولى مشاركته في بطولة قطر الدولية التي خسر فيها من المنتخبين الإيراني والقطري وكسب المنتخب الكويتي، وفي بطولة السعودية الدولية كسب منتخبي المغرب والبحرين وخسر من المنتخب المصري، فيما كسب منتخبي بلجيكا وإيطاليا أخيراً في بطولة إيطاليا الدولية.

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