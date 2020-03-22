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"بلدية ينبع" تشعر أصحاب المخيمات بمنع التجمعات وإعطائهم مهلة يومين لإزالتها

أكدت: في حالة عدم المراجعة سيتم تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات

أشعرت بلدية محافظة ينبع، ممثلة بإدارة المراقبة الميدانية الشاملة، أصحاب المخيمات لمنع التجمعات، حيث تم إعطاؤهم مهلة يومين لإزالتها؛ لمنع التجمعات، وذاك ضمن الإجراءات الاحترازية الوقائية للحد من انتشار فيروس ‎كورونا المستجد.

وقالت البلدية في الإشعار: "أخي المواطن، عليكم مراجعة المراقبة الميدانية، وذلك لوجود توجيهات بعدم التجمع في المخيمات، وفي حال التجمع سوف يتم إزالتها خلال يومين اعتبارًا من اليوم الأحد"، مؤكدة أنه في حالة عدم المراجعة سوف يتم تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات.

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"بلدية ينبع" تشعر أصحاب المخيمات بمنع التجمعات وإعطائهم مهلة يومين لإزالتها
سبق

أشعرت بلدية محافظة ينبع، ممثلة بإدارة المراقبة الميدانية الشاملة، أصحاب المخيمات لمنع التجمعات، حيث تم إعطاؤهم مهلة يومين لإزالتها؛ لمنع التجمعات، وذاك ضمن الإجراءات الاحترازية الوقائية للحد من انتشار فيروس ‎كورونا المستجد.

وقالت البلدية في الإشعار: "أخي المواطن، عليكم مراجعة المراقبة الميدانية، وذلك لوجود توجيهات بعدم التجمع في المخيمات، وفي حال التجمع سوف يتم إزالتها خلال يومين اعتبارًا من اليوم الأحد"، مؤكدة أنه في حالة عدم المراجعة سوف يتم تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات.

22 مارس 2020 - 27 رجب 1441
07:20 PM

"بلدية ينبع" تشعر أصحاب المخيمات بمنع التجمعات وإعطائهم مهلة يومين لإزالتها

أكدت: في حالة عدم المراجعة سيتم تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات

A A A
ماجد الرفاعي - ينبع
2
6,914

أشعرت بلدية محافظة ينبع، ممثلة بإدارة المراقبة الميدانية الشاملة، أصحاب المخيمات لمنع التجمعات، حيث تم إعطاؤهم مهلة يومين لإزالتها؛ لمنع التجمعات، وذاك ضمن الإجراءات الاحترازية الوقائية للحد من انتشار فيروس ‎كورونا المستجد.

وقالت البلدية في الإشعار: "أخي المواطن، عليكم مراجعة المراقبة الميدانية، وذلك لوجود توجيهات بعدم التجمع في المخيمات، وفي حال التجمع سوف يتم إزالتها خلال يومين اعتبارًا من اليوم الأحد"، مؤكدة أنه في حالة عدم المراجعة سوف يتم تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات.

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