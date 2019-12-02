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الرياض .. تواصل أعمال الاجتماع الإقليمي للتنسيق بين برامج التدريب المهني

بمشاركة خليجية وعربية وحضور مديري "التقني" بمناطق المملكة

واصل الاجتماع الإقليمي للمسؤولين والخبراء حول آليات التنسيق وتحقيق التلاؤم بين برامج التدريب المهني واحتياجات القطاعات الاقتصادية المختلفة جلساته اليوم الاثنين وذلك بفندق كراون بلازا بمدينة الرياض.

واشتملت فعاليات اليوم الثاني على العديد من أوراق العمل، حيث ترأس الجلسة العلمية الثالثة الدكتور عمرو الدمرداش السيد عوض مدير وحدة البحث والتطوير بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في جمهورية مصر العربية، حيث قدم المهندس حارب بن حارث المحروقي مدير عام التدريب المهني بسلطنة عمان ورقة عمل بعنوان الصعوبات والمشكلات التي تواجه سوق العمل في تأمين الموارد البشرية المؤهلة حسب التخصصات الاقتصادية المتنوعة وسبل إيجاد حلول علمية لها. ثم قدم الدكتور أحمد صالح النقبي من دولة الإمارات العربية المتحدة، ورقة عمل دور معهد تدريب المعلمين في إعداد تدريب المدرسة الإماراتية لسوق العمل، كما قدم محمد بن سليمان السلوم مدير عام التدريب التقني والمهني بالمنطقة الشرقية ورقة بعنوان المجالس الاستشارية للتدريب التقني والمهني بالمناطق (نموذج مجلس المنطقة الشرقية).

إثر ذلك بدأت الجلسة الرابعة وترأسها الدكتور أحمد صالح النقبي من دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث قدم أ. نظال طالب ملكاوي من المملكة الأردنية الهاشمية ورقة عمل بعنوان الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال التعليم المهني.

وتخلل أوراق العمل فتح المجال لمديري التدريب التقني والمهني بمناطق المملكة المختلفة للحوار والنقاش مع المحاضرين.

فيما عبّر مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض عبدالرحمن المقبل عن شكره وتقديره لجميع المشاركين وتفاعلهم الكبير مع كل ما تم طرحه خلال الاجتماع.

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الرياض .. تواصل أعمال الاجتماع الإقليمي للتنسيق بين برامج التدريب المهني
سبق

واصل الاجتماع الإقليمي للمسؤولين والخبراء حول آليات التنسيق وتحقيق التلاؤم بين برامج التدريب المهني واحتياجات القطاعات الاقتصادية المختلفة جلساته اليوم الاثنين وذلك بفندق كراون بلازا بمدينة الرياض.

واشتملت فعاليات اليوم الثاني على العديد من أوراق العمل، حيث ترأس الجلسة العلمية الثالثة الدكتور عمرو الدمرداش السيد عوض مدير وحدة البحث والتطوير بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في جمهورية مصر العربية، حيث قدم المهندس حارب بن حارث المحروقي مدير عام التدريب المهني بسلطنة عمان ورقة عمل بعنوان الصعوبات والمشكلات التي تواجه سوق العمل في تأمين الموارد البشرية المؤهلة حسب التخصصات الاقتصادية المتنوعة وسبل إيجاد حلول علمية لها. ثم قدم الدكتور أحمد صالح النقبي من دولة الإمارات العربية المتحدة، ورقة عمل دور معهد تدريب المعلمين في إعداد تدريب المدرسة الإماراتية لسوق العمل، كما قدم محمد بن سليمان السلوم مدير عام التدريب التقني والمهني بالمنطقة الشرقية ورقة بعنوان المجالس الاستشارية للتدريب التقني والمهني بالمناطق (نموذج مجلس المنطقة الشرقية).

إثر ذلك بدأت الجلسة الرابعة وترأسها الدكتور أحمد صالح النقبي من دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث قدم أ. نظال طالب ملكاوي من المملكة الأردنية الهاشمية ورقة عمل بعنوان الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال التعليم المهني.

وتخلل أوراق العمل فتح المجال لمديري التدريب التقني والمهني بمناطق المملكة المختلفة للحوار والنقاش مع المحاضرين.

فيما عبّر مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض عبدالرحمن المقبل عن شكره وتقديره لجميع المشاركين وتفاعلهم الكبير مع كل ما تم طرحه خلال الاجتماع.

02 ديسمبر 2019 - 5 ربيع الآخر 1441
11:09 PM

الرياض .. تواصل أعمال الاجتماع الإقليمي للتنسيق بين برامج التدريب المهني

بمشاركة خليجية وعربية وحضور مديري "التقني" بمناطق المملكة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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واصل الاجتماع الإقليمي للمسؤولين والخبراء حول آليات التنسيق وتحقيق التلاؤم بين برامج التدريب المهني واحتياجات القطاعات الاقتصادية المختلفة جلساته اليوم الاثنين وذلك بفندق كراون بلازا بمدينة الرياض.

واشتملت فعاليات اليوم الثاني على العديد من أوراق العمل، حيث ترأس الجلسة العلمية الثالثة الدكتور عمرو الدمرداش السيد عوض مدير وحدة البحث والتطوير بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في جمهورية مصر العربية، حيث قدم المهندس حارب بن حارث المحروقي مدير عام التدريب المهني بسلطنة عمان ورقة عمل بعنوان الصعوبات والمشكلات التي تواجه سوق العمل في تأمين الموارد البشرية المؤهلة حسب التخصصات الاقتصادية المتنوعة وسبل إيجاد حلول علمية لها. ثم قدم الدكتور أحمد صالح النقبي من دولة الإمارات العربية المتحدة، ورقة عمل دور معهد تدريب المعلمين في إعداد تدريب المدرسة الإماراتية لسوق العمل، كما قدم محمد بن سليمان السلوم مدير عام التدريب التقني والمهني بالمنطقة الشرقية ورقة بعنوان المجالس الاستشارية للتدريب التقني والمهني بالمناطق (نموذج مجلس المنطقة الشرقية).

إثر ذلك بدأت الجلسة الرابعة وترأسها الدكتور أحمد صالح النقبي من دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث قدم أ. نظال طالب ملكاوي من المملكة الأردنية الهاشمية ورقة عمل بعنوان الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال التعليم المهني.

وتخلل أوراق العمل فتح المجال لمديري التدريب التقني والمهني بمناطق المملكة المختلفة للحوار والنقاش مع المحاضرين.

فيما عبّر مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض عبدالرحمن المقبل عن شكره وتقديره لجميع المشاركين وتفاعلهم الكبير مع كل ما تم طرحه خلال الاجتماع.

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