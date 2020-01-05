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في دولة الديكتاتور التركي.. انتحار معلم بعد طرده من العمل

بعدما تم فصل 150 معلمًا في البلاد بدون أي أسباب

أقدم أحد المعلمين الأتراك، ويدعى رجب كليتش أرسلان، على الانتحار لعدم تحمله مصاعب المعيشة بعد أن تم طرده من العمل، وذلك بعدما تم فصل 150 معلمًا بدون أي أسباب من بلدية اسكودار التابعة للحزب الحاكم.

وبحسب ما ذكرته اليوم السابع، فقد ذكرت وسائل إعلام تركية أن رجب كليتش أرسلان معلم، يبلغ من العمر 32 عامًا، متزوج ولديه طفل، وقال أحد أقاربه إنه أخبره في آخر لقاء بينهما قبل أسبوعين بأنه لم يعد يتحمل الوضع.

وكان حلمي تركمان الذي أصبح رئيسًا لبلدية اسكودار بعد انتخابات المحليات في 31 مارس الماضي في إسطنبول قد أنهى تعاقدات الكثير من العاملين بالبلدية.

يُذكر أن بلدية داريجا بمحافظة كوجالي التابعة للعدالة والتنمية قامت بفصل ما يقرب من 10 من العاملين، من بينهم مهندسون ومعماريون. وجاء ذلك في إخطار، وقّعه رئيس بلدية العدالة والتنمية مظفر بييك، تم إرساله للعاملين، كتب فيه: "بدءًا من 31/ 12/ 2019 سوف ينتهي عقد العمل الخاص بكم، ولن يتم تجديده".

تركيا انتحار المعلم رجب أرسلان انتحار بلدية اسكودار

الرئيسية/ أخبار العالم

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في دولة الديكتاتور التركي.. انتحار معلم بعد طرده من العمل
سبق

أقدم أحد المعلمين الأتراك، ويدعى رجب كليتش أرسلان، على الانتحار لعدم تحمله مصاعب المعيشة بعد أن تم طرده من العمل، وذلك بعدما تم فصل 150 معلمًا بدون أي أسباب من بلدية اسكودار التابعة للحزب الحاكم.

وبحسب ما ذكرته اليوم السابع، فقد ذكرت وسائل إعلام تركية أن رجب كليتش أرسلان معلم، يبلغ من العمر 32 عامًا، متزوج ولديه طفل، وقال أحد أقاربه إنه أخبره في آخر لقاء بينهما قبل أسبوعين بأنه لم يعد يتحمل الوضع.

وكان حلمي تركمان الذي أصبح رئيسًا لبلدية اسكودار بعد انتخابات المحليات في 31 مارس الماضي في إسطنبول قد أنهى تعاقدات الكثير من العاملين بالبلدية.

يُذكر أن بلدية داريجا بمحافظة كوجالي التابعة للعدالة والتنمية قامت بفصل ما يقرب من 10 من العاملين، من بينهم مهندسون ومعماريون. وجاء ذلك في إخطار، وقّعه رئيس بلدية العدالة والتنمية مظفر بييك، تم إرساله للعاملين، كتب فيه: "بدءًا من 31/ 12/ 2019 سوف ينتهي عقد العمل الخاص بكم، ولن يتم تجديده".

05 يناير 2020 - 10 جمادى الأول 1441
09:34 PM

في دولة الديكتاتور التركي.. انتحار معلم بعد طرده من العمل

بعدما تم فصل 150 معلمًا في البلاد بدون أي أسباب

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أقدم أحد المعلمين الأتراك، ويدعى رجب كليتش أرسلان، على الانتحار لعدم تحمله مصاعب المعيشة بعد أن تم طرده من العمل، وذلك بعدما تم فصل 150 معلمًا بدون أي أسباب من بلدية اسكودار التابعة للحزب الحاكم.

وبحسب ما ذكرته اليوم السابع، فقد ذكرت وسائل إعلام تركية أن رجب كليتش أرسلان معلم، يبلغ من العمر 32 عامًا، متزوج ولديه طفل، وقال أحد أقاربه إنه أخبره في آخر لقاء بينهما قبل أسبوعين بأنه لم يعد يتحمل الوضع.

وكان حلمي تركمان الذي أصبح رئيسًا لبلدية اسكودار بعد انتخابات المحليات في 31 مارس الماضي في إسطنبول قد أنهى تعاقدات الكثير من العاملين بالبلدية.

يُذكر أن بلدية داريجا بمحافظة كوجالي التابعة للعدالة والتنمية قامت بفصل ما يقرب من 10 من العاملين، من بينهم مهندسون ومعماريون. وجاء ذلك في إخطار، وقّعه رئيس بلدية العدالة والتنمية مظفر بييك، تم إرساله للعاملين، كتب فيه: "بدءًا من 31/ 12/ 2019 سوف ينتهي عقد العمل الخاص بكم، ولن يتم تجديده".

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