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"السراني" يشيد بتطور التعليم العالي والبحث العلمي

ثمّن تشكيل القيادة لأول مجلس لشؤون الجامعات

أشاد مدير جامعة طيبة الدكتور عبدالعزيز السراني، بالتطور الكبير الذي يشهده قطاع التعليم الجامعي، ودعم البحث العلمي والابتكار بجميع الوسائل، بقيادة وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ.

وقال: إن جامعة طيبة حظيت بنصيب وافر من هذا الدعم السخي، وتتطلع إلى تحقيق نتائج أكبر ضمن أهدافها وخطتها الاستراتيجية.

ورفع مدير جامعة طيبة شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- بعد صدور الأمر الملكي بتشكيل أول مجلس لشؤون الجامعات وتعيين أعضائه من مديري بعض الجامعات الحكومية والأهلية.

وعدّ الدكتور "السراني" هذا القرار دعمًا من القيادة الرشيدة للتعليم الجامعي في المملكة، واستمرارًا وتأكيدًا لما توليه القيادة من اهتمام بالغ بالتعليم بكل مستوياته.

ونوّه "السراني" بالمجلس الذي يرأسه وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، ويعمل على تطبيق النظام الجديد للجامعات ويباشر مهامه ضمن اختصاصاته في تيسير العملية التعليمية الجامعية وإقرار سياساتها واستراتيجياتها، وإعداد اللوائح والأنظمة التي تمكّن الجامعات من أداء مهامها على أكمل وجه، ورفع كفاءتها وتحقيق أهدافها بما يتفق مع رؤية المملكة 2030.

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"السراني" يشيد بتطور التعليم العالي والبحث العلمي
سبق

أشاد مدير جامعة طيبة الدكتور عبدالعزيز السراني، بالتطور الكبير الذي يشهده قطاع التعليم الجامعي، ودعم البحث العلمي والابتكار بجميع الوسائل، بقيادة وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ.

وقال: إن جامعة طيبة حظيت بنصيب وافر من هذا الدعم السخي، وتتطلع إلى تحقيق نتائج أكبر ضمن أهدافها وخطتها الاستراتيجية.

ورفع مدير جامعة طيبة شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- بعد صدور الأمر الملكي بتشكيل أول مجلس لشؤون الجامعات وتعيين أعضائه من مديري بعض الجامعات الحكومية والأهلية.

وعدّ الدكتور "السراني" هذا القرار دعمًا من القيادة الرشيدة للتعليم الجامعي في المملكة، واستمرارًا وتأكيدًا لما توليه القيادة من اهتمام بالغ بالتعليم بكل مستوياته.

ونوّه "السراني" بالمجلس الذي يرأسه وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، ويعمل على تطبيق النظام الجديد للجامعات ويباشر مهامه ضمن اختصاصاته في تيسير العملية التعليمية الجامعية وإقرار سياساتها واستراتيجياتها، وإعداد اللوائح والأنظمة التي تمكّن الجامعات من أداء مهامها على أكمل وجه، ورفع كفاءتها وتحقيق أهدافها بما يتفق مع رؤية المملكة 2030.

15 فبراير 2020 - 21 جمادى الآخر 1441
06:35 PM

"السراني" يشيد بتطور التعليم العالي والبحث العلمي

ثمّن تشكيل القيادة لأول مجلس لشؤون الجامعات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أشاد مدير جامعة طيبة الدكتور عبدالعزيز السراني، بالتطور الكبير الذي يشهده قطاع التعليم الجامعي، ودعم البحث العلمي والابتكار بجميع الوسائل، بقيادة وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ.

وقال: إن جامعة طيبة حظيت بنصيب وافر من هذا الدعم السخي، وتتطلع إلى تحقيق نتائج أكبر ضمن أهدافها وخطتها الاستراتيجية.

ورفع مدير جامعة طيبة شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- بعد صدور الأمر الملكي بتشكيل أول مجلس لشؤون الجامعات وتعيين أعضائه من مديري بعض الجامعات الحكومية والأهلية.

وعدّ الدكتور "السراني" هذا القرار دعمًا من القيادة الرشيدة للتعليم الجامعي في المملكة، واستمرارًا وتأكيدًا لما توليه القيادة من اهتمام بالغ بالتعليم بكل مستوياته.

ونوّه "السراني" بالمجلس الذي يرأسه وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، ويعمل على تطبيق النظام الجديد للجامعات ويباشر مهامه ضمن اختصاصاته في تيسير العملية التعليمية الجامعية وإقرار سياساتها واستراتيجياتها، وإعداد اللوائح والأنظمة التي تمكّن الجامعات من أداء مهامها على أكمل وجه، ورفع كفاءتها وتحقيق أهدافها بما يتفق مع رؤية المملكة 2030.

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