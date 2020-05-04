من أجل "إسرائيل".. "أردوغان" يخرق حظر تصدير مستلزمات "كورونا" بتصريح!

خصصه للشركات المنتجة أو المصدرة ولم يُمنح لأي دولة والكميات كبيرة ومتنوعة

قالت صحيفة تركية: إن وزارة الصحة التركية قدّمت استثناء لحظر تصدير المستلزمات الطبية بسبب تفشي فيروس "كورونا" المستجد، وتم إرسال كمامات طبية ومعاطف وقائية إلى إسرائيل بتصريح خاص.

وكانت وزارة التجارة في تركيا قد أصدرت الشهر الماضي قرارًا بحظر تصدير الكمامات والنظارات الطبية وبدلات الوقاية من تركيا.

ونقلت صحيفة "زمان"، اليوم، عن الصحفي في موقع Odatv، رفائيل سعدي، أنه قال في تقرير: إن الدفعة الأولى من الشحنة المشار إليها وصلت إلى مطار تل أبيب على متن طائرة الخطوط الجوية التركية رقم TK6342، وتضمنت 535 حاوية بوزن 6000 كيلوغرام وبضائع بحجم 50 مترًا مكعبًا؛ مفيدًا بأن طائرة الخطوط الجوية التركية أوصلت 6000 بدلة وقائية للأطقم الطبية إلى إسرائيل.

وكانت تركيا قد قالت الشهر الماضي: إنها سترسل بالتزامن مع الشحنة الطبية إلى إسرائيل شحنة مساعدات إلى فلسطين أيضًا.

وذكر "سعدي"، أن الطائرات الثلاث المُحمّلة بالمستلزمات الطبية، التي أوضحت صحيفة (يديعوت أحرونوت) أنها ستنطلق في العاشر من أبريل؛ تأخرت بسبب حظر تصدير المستلزمات الطبية الذي فرضته السلطة الحاكمة في تركيا؛ غير أنها وصلت إلى إسرائيل عقب تصريح خاص مُنِح للشركات المنتجة أو المصدرة.

ونشر وثيقة التصريح الخاص الذي أصدرته وزارة الصحة التركية من أجل 100 ألف قناع N95، و200 ألف قناع FFP2، و250 ألف بدلة وقائية للأطقم الطبية، و20 ألف معطف وقائي، و200 ألف قناع جراحي قائلًا: "والملفت في الأمر أن تصريح التصدير بهذه الكمية الكبيرة لم يُمنح لأي دولة".