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تفاصيل طعن مدير مدرسة ثانوية بالمدينة المنورة بالسلاح الأبيض

هاجمه طالب أثناء الإشراف في الفسحة

تعرض قائد مدرسة في المدينة المنورة، صباح هذا اليوم، للطعن على يد طالب بسلاح أبيض؛ وذلك بسبب استدعاء ولي أمر الطالب عدة مرات؛ لوجود ملاحظات على الطالب، ليقوم الطالب مهاجمة قائد المدرسة بسلاح الأبيض.

ووفقاً للتفاصيل التي حصلت عليها "سبق" فإن المعلم أدخل غرفة العمليات في أحد المستشفيات الخاصة لعدة ساعات، لينجح الفريق الطبي في استخراج السكين من جسده، وما زال يخضع لعناية طبية في المستشفى.

وأصدر تعليم المدينة المنورة بياناً حول هذه الحادثة قال فيها إنه تعرض مدير مدرسة ثانوية تابعة لمكتب تعليم شمال المدينة المنورة لحادثة اعتداء من أحد الطلاب أثناء إشرافه على الطلاب في الفسحة عند الساعة العاشرة صباحاً، وقد نُقل المدير على إثر الاعتداء إلى المستشفى القريب من المدرسة؛ للقيام بالإجراءات الطبية اللازمة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تفاصيل طعن مدير مدرسة ثانوية بالمدينة المنورة بالسلاح الأبيض
سبق

تعرض قائد مدرسة في المدينة المنورة، صباح هذا اليوم، للطعن على يد طالب بسلاح أبيض؛ وذلك بسبب استدعاء ولي أمر الطالب عدة مرات؛ لوجود ملاحظات على الطالب، ليقوم الطالب مهاجمة قائد المدرسة بسلاح الأبيض.

ووفقاً للتفاصيل التي حصلت عليها "سبق" فإن المعلم أدخل غرفة العمليات في أحد المستشفيات الخاصة لعدة ساعات، لينجح الفريق الطبي في استخراج السكين من جسده، وما زال يخضع لعناية طبية في المستشفى.

وأصدر تعليم المدينة المنورة بياناً حول هذه الحادثة قال فيها إنه تعرض مدير مدرسة ثانوية تابعة لمكتب تعليم شمال المدينة المنورة لحادثة اعتداء من أحد الطلاب أثناء إشرافه على الطلاب في الفسحة عند الساعة العاشرة صباحاً، وقد نُقل المدير على إثر الاعتداء إلى المستشفى القريب من المدرسة؛ للقيام بالإجراءات الطبية اللازمة.

19 نوفمبر 2018 - 11 ربيع الأول 1440
06:55 PM

تفاصيل طعن مدير مدرسة ثانوية بالمدينة المنورة بالسلاح الأبيض

هاجمه طالب أثناء الإشراف في الفسحة

A A A
خالد الشاماني - المدينة المنورة
19
15,224

تعرض قائد مدرسة في المدينة المنورة، صباح هذا اليوم، للطعن على يد طالب بسلاح أبيض؛ وذلك بسبب استدعاء ولي أمر الطالب عدة مرات؛ لوجود ملاحظات على الطالب، ليقوم الطالب مهاجمة قائد المدرسة بسلاح الأبيض.

ووفقاً للتفاصيل التي حصلت عليها "سبق" فإن المعلم أدخل غرفة العمليات في أحد المستشفيات الخاصة لعدة ساعات، لينجح الفريق الطبي في استخراج السكين من جسده، وما زال يخضع لعناية طبية في المستشفى.

وأصدر تعليم المدينة المنورة بياناً حول هذه الحادثة قال فيها إنه تعرض مدير مدرسة ثانوية تابعة لمكتب تعليم شمال المدينة المنورة لحادثة اعتداء من أحد الطلاب أثناء إشرافه على الطلاب في الفسحة عند الساعة العاشرة صباحاً، وقد نُقل المدير على إثر الاعتداء إلى المستشفى القريب من المدرسة؛ للقيام بالإجراءات الطبية اللازمة.

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