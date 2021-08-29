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"تعليم الليث" تعلن جاهزيتها لاستقبال العودة الحضورية للطلاب والطالبات

"الحازمي" تمنى لهم عامًا حافلاً بالجد والاجتهاد ومكللاً بالتوفيق والنجاح

أعلنت إدارة التعليم بمحافظة الليث، عن اكتمال جاهزيتها واستعدادها لاستقبال عودة طلابها وطالباتها مع انطلاقة العام الدراسي الجديد ١٤٤٣هـ، صباح اليوم الأحد، حضوريًا لطلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية، وعن بعد عبر منصة مدرستي للمرحلة الابتدائية، وعبر منصة روضتي لرياض الأطفال.

ورحب مدير التعليم بمحافظة الليث الدكتور زكي بن رزيق الحازمي بهذه المناسبة بأبنائه الطلاب وبناته الطالبات، متمنيًا لهم عامًا دراسيًا حافلاً بالجد والاجتهاد ومكللاً بالتوفيق والنجاح، مشيرًا إلى جاهزية ٤٤٧ مدرسة لاستقبال ٣٠ ألف طالب وطالبة من خلال النماذج والخطط والأدلة التشغيلية التي اعتمدتها وزارة التعليم.

ونوه "الحازمي" بالدعم السخي وغير المحدود من القيادة الرشيدة -حفظها الله- لقطاع التعليم ومنسوبيه، والحفاظ على صحتهم وسلامتهم وعودتهم الآمنة حضوريًا، مشددًا على أهمية استكمال الطلبة للفئة العمرية من ١٢ عامًا إلى ١٨ عامًا جرعتين من لقاح كورونا للحضور إلى المدرسة، وأشاد بجهود المعلمين والمعلمات، وتفانيهم في أداء رسالتهم التعليمية، واستعدادهم المبكر لمواكبة عملية التطوير في المناهج والخطط الدراسية وتطبيق الفصول الثلاثة.

ودعا الأسر وأولياء الأمور إلى أهمية تعزيز الشراكة مع المدرسة للإسهام في تحقيق الانضباط المدرسي ومتابعة أبنائهم أثناء مرحلة التعليم الحضوري، وعن بُعد، مما يساعد على رفع مخرجات التعليم وتحسين نواتج التعلم.

وأوضح "الحازمي" أن إدارة التعليم قد اعتمدت العديد من التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية، تزامنًا مع قرار استئناف العودة الحضورية لطلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية، حرصًا من إدارة التعليم للتصدي لفيروس كورونا ( كوفيد 19) والحد من انتشاره.

وتضمنت تلك الإجراءات: تهيئة البيئة الصفية والمدرسية من خلال صيانة ونظافة وتعقيم المباني التعليمية، وتوزيع ١٠٠ ألف مادة احترازية، وإعادة توزيع الكراسي والطاولات، وتجهيز نقاط فحص بصري، وتنظيم مسارات للدخول والخروج، بما يحقق التباعد الجسدي، والتقليل من المخاطر، بالإضافة إلى وضع اللوحات الإرشادية والوقائية والملصقات التوعوية، وتجهيز غرف العزل في حالات الاشتباه أو الإصابة.

من جانب آخر بدأت الإدارة في تنفيذ الخطة الإعلامية والتوعوية عبر كل المنصات والمواقع الإلكترونية التابعة للإدارة، ومكاتب التعليم والمدارس، حيث شددت على ضرورة اتباع الإرشادات الصحية والوقائية والإجراءات الاحترازية المعتمدة من هيئة الصحة العامة "وقاية"، ومن أبرزها : الحرص على التباعد الاجتماعي، تجنب المصافحة ، تجنب التجمعات، لبس الكمامة، غسل اليدين بالماء والصابون والتعقيم بشكل مستمر، ترك مسافة متر ونصف المتر بين الطلاب، تجنب لمس الأسطح واستخدام أدوات الآخرين.

واعتمدت إدارة التعليم خطة الجولات الميدانية لأكثر من 200 من القيادات التعليمية والمشرفين والمشرفات لتفقد سير العمل في المدارس ومتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية، وتفعيل خطط الاستعداد والتهيئة للعودة الحضورية الآمنة للطلاب والطالبات، وجودة البيئة الصفية والمدرسية، وتوفر المواد الاحترازية، واللوحات والملصقات الإرشادية والتوعوية.

كما أطلق قسم التوجيه بنين وبنات خدمة الهاتف الاستشاري لتقديم الاستشارات النفسية والتربوية والاجتماعية للطلاب والطالبات وأولياء أمورهم للتخفيف من حدة القلق والخوف.

تعليم الليث وزارة التعليم

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"تعليم الليث" تعلن جاهزيتها لاستقبال العودة الحضورية للطلاب والطالبات
سبق

أعلنت إدارة التعليم بمحافظة الليث، عن اكتمال جاهزيتها واستعدادها لاستقبال عودة طلابها وطالباتها مع انطلاقة العام الدراسي الجديد ١٤٤٣هـ، صباح اليوم الأحد، حضوريًا لطلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية، وعن بعد عبر منصة مدرستي للمرحلة الابتدائية، وعبر منصة روضتي لرياض الأطفال.

ورحب مدير التعليم بمحافظة الليث الدكتور زكي بن رزيق الحازمي بهذه المناسبة بأبنائه الطلاب وبناته الطالبات، متمنيًا لهم عامًا دراسيًا حافلاً بالجد والاجتهاد ومكللاً بالتوفيق والنجاح، مشيرًا إلى جاهزية ٤٤٧ مدرسة لاستقبال ٣٠ ألف طالب وطالبة من خلال النماذج والخطط والأدلة التشغيلية التي اعتمدتها وزارة التعليم.

ونوه "الحازمي" بالدعم السخي وغير المحدود من القيادة الرشيدة -حفظها الله- لقطاع التعليم ومنسوبيه، والحفاظ على صحتهم وسلامتهم وعودتهم الآمنة حضوريًا، مشددًا على أهمية استكمال الطلبة للفئة العمرية من ١٢ عامًا إلى ١٨ عامًا جرعتين من لقاح كورونا للحضور إلى المدرسة، وأشاد بجهود المعلمين والمعلمات، وتفانيهم في أداء رسالتهم التعليمية، واستعدادهم المبكر لمواكبة عملية التطوير في المناهج والخطط الدراسية وتطبيق الفصول الثلاثة.

ودعا الأسر وأولياء الأمور إلى أهمية تعزيز الشراكة مع المدرسة للإسهام في تحقيق الانضباط المدرسي ومتابعة أبنائهم أثناء مرحلة التعليم الحضوري، وعن بُعد، مما يساعد على رفع مخرجات التعليم وتحسين نواتج التعلم.

وأوضح "الحازمي" أن إدارة التعليم قد اعتمدت العديد من التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية، تزامنًا مع قرار استئناف العودة الحضورية لطلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية، حرصًا من إدارة التعليم للتصدي لفيروس كورونا ( كوفيد 19) والحد من انتشاره.

وتضمنت تلك الإجراءات: تهيئة البيئة الصفية والمدرسية من خلال صيانة ونظافة وتعقيم المباني التعليمية، وتوزيع ١٠٠ ألف مادة احترازية، وإعادة توزيع الكراسي والطاولات، وتجهيز نقاط فحص بصري، وتنظيم مسارات للدخول والخروج، بما يحقق التباعد الجسدي، والتقليل من المخاطر، بالإضافة إلى وضع اللوحات الإرشادية والوقائية والملصقات التوعوية، وتجهيز غرف العزل في حالات الاشتباه أو الإصابة.

من جانب آخر بدأت الإدارة في تنفيذ الخطة الإعلامية والتوعوية عبر كل المنصات والمواقع الإلكترونية التابعة للإدارة، ومكاتب التعليم والمدارس، حيث شددت على ضرورة اتباع الإرشادات الصحية والوقائية والإجراءات الاحترازية المعتمدة من هيئة الصحة العامة "وقاية"، ومن أبرزها : الحرص على التباعد الاجتماعي، تجنب المصافحة ، تجنب التجمعات، لبس الكمامة، غسل اليدين بالماء والصابون والتعقيم بشكل مستمر، ترك مسافة متر ونصف المتر بين الطلاب، تجنب لمس الأسطح واستخدام أدوات الآخرين.

واعتمدت إدارة التعليم خطة الجولات الميدانية لأكثر من 200 من القيادات التعليمية والمشرفين والمشرفات لتفقد سير العمل في المدارس ومتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية، وتفعيل خطط الاستعداد والتهيئة للعودة الحضورية الآمنة للطلاب والطالبات، وجودة البيئة الصفية والمدرسية، وتوفر المواد الاحترازية، واللوحات والملصقات الإرشادية والتوعوية.

كما أطلق قسم التوجيه بنين وبنات خدمة الهاتف الاستشاري لتقديم الاستشارات النفسية والتربوية والاجتماعية للطلاب والطالبات وأولياء أمورهم للتخفيف من حدة القلق والخوف.

29 أغسطس 2021 - 21 محرّم 1443
12:43 AM

"تعليم الليث" تعلن جاهزيتها لاستقبال العودة الحضورية للطلاب والطالبات

"الحازمي" تمنى لهم عامًا حافلاً بالجد والاجتهاد ومكللاً بالتوفيق والنجاح

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صحيفة سبق الإلكترونية - الليث
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أعلنت إدارة التعليم بمحافظة الليث، عن اكتمال جاهزيتها واستعدادها لاستقبال عودة طلابها وطالباتها مع انطلاقة العام الدراسي الجديد ١٤٤٣هـ، صباح اليوم الأحد، حضوريًا لطلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية، وعن بعد عبر منصة مدرستي للمرحلة الابتدائية، وعبر منصة روضتي لرياض الأطفال.

ورحب مدير التعليم بمحافظة الليث الدكتور زكي بن رزيق الحازمي بهذه المناسبة بأبنائه الطلاب وبناته الطالبات، متمنيًا لهم عامًا دراسيًا حافلاً بالجد والاجتهاد ومكللاً بالتوفيق والنجاح، مشيرًا إلى جاهزية ٤٤٧ مدرسة لاستقبال ٣٠ ألف طالب وطالبة من خلال النماذج والخطط والأدلة التشغيلية التي اعتمدتها وزارة التعليم.

ونوه "الحازمي" بالدعم السخي وغير المحدود من القيادة الرشيدة -حفظها الله- لقطاع التعليم ومنسوبيه، والحفاظ على صحتهم وسلامتهم وعودتهم الآمنة حضوريًا، مشددًا على أهمية استكمال الطلبة للفئة العمرية من ١٢ عامًا إلى ١٨ عامًا جرعتين من لقاح كورونا للحضور إلى المدرسة، وأشاد بجهود المعلمين والمعلمات، وتفانيهم في أداء رسالتهم التعليمية، واستعدادهم المبكر لمواكبة عملية التطوير في المناهج والخطط الدراسية وتطبيق الفصول الثلاثة.

ودعا الأسر وأولياء الأمور إلى أهمية تعزيز الشراكة مع المدرسة للإسهام في تحقيق الانضباط المدرسي ومتابعة أبنائهم أثناء مرحلة التعليم الحضوري، وعن بُعد، مما يساعد على رفع مخرجات التعليم وتحسين نواتج التعلم.

وأوضح "الحازمي" أن إدارة التعليم قد اعتمدت العديد من التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية، تزامنًا مع قرار استئناف العودة الحضورية لطلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية، حرصًا من إدارة التعليم للتصدي لفيروس كورونا ( كوفيد 19) والحد من انتشاره.

وتضمنت تلك الإجراءات: تهيئة البيئة الصفية والمدرسية من خلال صيانة ونظافة وتعقيم المباني التعليمية، وتوزيع ١٠٠ ألف مادة احترازية، وإعادة توزيع الكراسي والطاولات، وتجهيز نقاط فحص بصري، وتنظيم مسارات للدخول والخروج، بما يحقق التباعد الجسدي، والتقليل من المخاطر، بالإضافة إلى وضع اللوحات الإرشادية والوقائية والملصقات التوعوية، وتجهيز غرف العزل في حالات الاشتباه أو الإصابة.

من جانب آخر بدأت الإدارة في تنفيذ الخطة الإعلامية والتوعوية عبر كل المنصات والمواقع الإلكترونية التابعة للإدارة، ومكاتب التعليم والمدارس، حيث شددت على ضرورة اتباع الإرشادات الصحية والوقائية والإجراءات الاحترازية المعتمدة من هيئة الصحة العامة "وقاية"، ومن أبرزها : الحرص على التباعد الاجتماعي، تجنب المصافحة ، تجنب التجمعات، لبس الكمامة، غسل اليدين بالماء والصابون والتعقيم بشكل مستمر، ترك مسافة متر ونصف المتر بين الطلاب، تجنب لمس الأسطح واستخدام أدوات الآخرين.

واعتمدت إدارة التعليم خطة الجولات الميدانية لأكثر من 200 من القيادات التعليمية والمشرفين والمشرفات لتفقد سير العمل في المدارس ومتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية، وتفعيل خطط الاستعداد والتهيئة للعودة الحضورية الآمنة للطلاب والطالبات، وجودة البيئة الصفية والمدرسية، وتوفر المواد الاحترازية، واللوحات والملصقات الإرشادية والتوعوية.

كما أطلق قسم التوجيه بنين وبنات خدمة الهاتف الاستشاري لتقديم الاستشارات النفسية والتربوية والاجتماعية للطلاب والطالبات وأولياء أمورهم للتخفيف من حدة القلق والخوف.

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