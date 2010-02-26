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نجاح جراحة معقدة لاستئصال ورم في النخاع الشوكي لمواطنة بتبوك

بمستشفى الملك خالد .. كانت تعاني ألماً في الظهر مع ضعف في الحركة

نجح فريق طبي في مستشفى الملك خالد بتبوك، في استئصال ورم بالنخاع الشوكي، مصدره جذور الأعصاب في مستوى المصدر"T12" لأربعينية سعودية، كانت تعاني ألماً في الظهر مع ضعف في الحركة؛ وخاصة القدم اليسرى.

وقام الفريق الطبي المكوّن من استشاري جراحة المخ والأعصاب بمستشفى الملك خالد الدكتور أحمد عمر المصري؛ والأخصائي أحمد عبد المنعم؛ باستئصال الورم الضاغط وفصل الأعصاب عن الورم بجراحة دقيقة استغرقت ثلاث ساعات و45 دقيقة، خرجت المريضة بعدها دون أيّ مشكلات عصبية، ولله الحمد.

وأثنى استشاري جراحة المخ والأعصاب الدكتور أحمد المصري على جميع زملائه في الفريق الطبي المشارك بالعملية، مقدماً شكره لإدارة المستشفى، ومدير عام الشؤون الصحية د.غرم الله الغامدي، ولمقام وزارة الصحة على دعمهم، وتوفير الخدمات والأدوات اللازمة لهذه النوعية من العمليات المعقدة .

جديرٌ بالذكر أن عملية استئصال ورم بالنخاع الشوكي تُجرى لأول مرة بمستشفى الملك خالد؛ ما يعد إنجازاً طبياً غير مسبوق في المستشفى، وتُعد إحدى أحدث الطرق المتقدمة لعلاج الأورام على مستوى المملكة.

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نجاح جراحة معقدة لاستئصال ورم في النخاع الشوكي لمواطنة بتبوك
سبق

نجح فريق طبي في مستشفى الملك خالد بتبوك، في استئصال ورم بالنخاع الشوكي، مصدره جذور الأعصاب في مستوى المصدر"T12" لأربعينية سعودية، كانت تعاني ألماً في الظهر مع ضعف في الحركة؛ وخاصة القدم اليسرى.

وقام الفريق الطبي المكوّن من استشاري جراحة المخ والأعصاب بمستشفى الملك خالد الدكتور أحمد عمر المصري؛ والأخصائي أحمد عبد المنعم؛ باستئصال الورم الضاغط وفصل الأعصاب عن الورم بجراحة دقيقة استغرقت ثلاث ساعات و45 دقيقة، خرجت المريضة بعدها دون أيّ مشكلات عصبية، ولله الحمد.

وأثنى استشاري جراحة المخ والأعصاب الدكتور أحمد المصري على جميع زملائه في الفريق الطبي المشارك بالعملية، مقدماً شكره لإدارة المستشفى، ومدير عام الشؤون الصحية د.غرم الله الغامدي، ولمقام وزارة الصحة على دعمهم، وتوفير الخدمات والأدوات اللازمة لهذه النوعية من العمليات المعقدة .

جديرٌ بالذكر أن عملية استئصال ورم بالنخاع الشوكي تُجرى لأول مرة بمستشفى الملك خالد؛ ما يعد إنجازاً طبياً غير مسبوق في المستشفى، وتُعد إحدى أحدث الطرق المتقدمة لعلاج الأورام على مستوى المملكة.

26 فبراير 2018 - 10 جمادى الآخر 1439
10:05 AM
اخر تعديل
26 فبراير 2018 - 10 جمادى الآخر 1439
01:52 PM

نجاح جراحة معقدة لاستئصال ورم في النخاع الشوكي لمواطنة بتبوك

بمستشفى الملك خالد .. كانت تعاني ألماً في الظهر مع ضعف في الحركة

A A A
نواف الغضوري - تبوك
0
2,139

نجح فريق طبي في مستشفى الملك خالد بتبوك، في استئصال ورم بالنخاع الشوكي، مصدره جذور الأعصاب في مستوى المصدر"T12" لأربعينية سعودية، كانت تعاني ألماً في الظهر مع ضعف في الحركة؛ وخاصة القدم اليسرى.

وقام الفريق الطبي المكوّن من استشاري جراحة المخ والأعصاب بمستشفى الملك خالد الدكتور أحمد عمر المصري؛ والأخصائي أحمد عبد المنعم؛ باستئصال الورم الضاغط وفصل الأعصاب عن الورم بجراحة دقيقة استغرقت ثلاث ساعات و45 دقيقة، خرجت المريضة بعدها دون أيّ مشكلات عصبية، ولله الحمد.

وأثنى استشاري جراحة المخ والأعصاب الدكتور أحمد المصري على جميع زملائه في الفريق الطبي المشارك بالعملية، مقدماً شكره لإدارة المستشفى، ومدير عام الشؤون الصحية د.غرم الله الغامدي، ولمقام وزارة الصحة على دعمهم، وتوفير الخدمات والأدوات اللازمة لهذه النوعية من العمليات المعقدة .

جديرٌ بالذكر أن عملية استئصال ورم بالنخاع الشوكي تُجرى لأول مرة بمستشفى الملك خالد؛ ما يعد إنجازاً طبياً غير مسبوق في المستشفى، وتُعد إحدى أحدث الطرق المتقدمة لعلاج الأورام على مستوى المملكة.

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