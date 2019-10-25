النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بالفيديو.. تمساح يقوم بحركة غريبة في ملعب غولف

فُوجئ اللاعب بما فعله التمساح

أظهر مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، التقاط تمساح كرة غولف في أحد الملاعب بولاية مسيسيبي الأمريكية.

وحسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن التمساح التقط كرة الغولف بأحد الملاعب المخصصة لهذه الرياضة في مدينة "غلف بورت" في مسيسيبي.

وفي البداية ظن أحد لاعبي الغولف أن التمساح التقط الكرة ليعيدها إليهم، فقال: "عمل بارع"، لكنه فوجئ بالتمساح يلوك الكرة بين فكيه، فضحك اللاعب قائلاً: "لقد أكلها".

وشُوهد التمساح لاحقاً وهو يغوص في بركة موجودة في الملعب وهو لا يزال يضع كرة الغولف بين فكيه.

واستغرب لاعبو الغولف الذين صوّروا التمساح سلوك الحيوان الغريب الذي لم يقم بأيّ هجومٍ على الإطلاق.

وعلّق كثيرون على الفيديو بأسلوب ساخر، حيث قال أحدهم إن التمساح اعتقد كرة الغولف بيضة، لذا أمسكها بإحكام بين فكيه، بينما أشار آخر إلى ضرورة التحقّق من عدم وجود مثل هذه الزواحف في ملاعب الغولف؛ نظرا لخطورتها.

الرئيسية/ محطات

اعلان
بالفيديو.. تمساح يقوم بحركة غريبة في ملعب غولف
سبق

أظهر مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، التقاط تمساح كرة غولف في أحد الملاعب بولاية مسيسيبي الأمريكية.

وحسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن التمساح التقط كرة الغولف بأحد الملاعب المخصصة لهذه الرياضة في مدينة "غلف بورت" في مسيسيبي.

وفي البداية ظن أحد لاعبي الغولف أن التمساح التقط الكرة ليعيدها إليهم، فقال: "عمل بارع"، لكنه فوجئ بالتمساح يلوك الكرة بين فكيه، فضحك اللاعب قائلاً: "لقد أكلها".

وشُوهد التمساح لاحقاً وهو يغوص في بركة موجودة في الملعب وهو لا يزال يضع كرة الغولف بين فكيه.

واستغرب لاعبو الغولف الذين صوّروا التمساح سلوك الحيوان الغريب الذي لم يقم بأيّ هجومٍ على الإطلاق.

وعلّق كثيرون على الفيديو بأسلوب ساخر، حيث قال أحدهم إن التمساح اعتقد كرة الغولف بيضة، لذا أمسكها بإحكام بين فكيه، بينما أشار آخر إلى ضرورة التحقّق من عدم وجود مثل هذه الزواحف في ملاعب الغولف؛ نظرا لخطورتها.

25 أكتوبر 2021 - 19 ربيع الأول 1443
12:13 PM

بالفيديو.. تمساح يقوم بحركة غريبة في ملعب غولف

فُوجئ اللاعب بما فعله التمساح

A A A
أيمن حسن - الرياض
4
5,082

أظهر مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، التقاط تمساح كرة غولف في أحد الملاعب بولاية مسيسيبي الأمريكية.

وحسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن التمساح التقط كرة الغولف بأحد الملاعب المخصصة لهذه الرياضة في مدينة "غلف بورت" في مسيسيبي.

وفي البداية ظن أحد لاعبي الغولف أن التمساح التقط الكرة ليعيدها إليهم، فقال: "عمل بارع"، لكنه فوجئ بالتمساح يلوك الكرة بين فكيه، فضحك اللاعب قائلاً: "لقد أكلها".

وشُوهد التمساح لاحقاً وهو يغوص في بركة موجودة في الملعب وهو لا يزال يضع كرة الغولف بين فكيه.

واستغرب لاعبو الغولف الذين صوّروا التمساح سلوك الحيوان الغريب الذي لم يقم بأيّ هجومٍ على الإطلاق.

وعلّق كثيرون على الفيديو بأسلوب ساخر، حيث قال أحدهم إن التمساح اعتقد كرة الغولف بيضة، لذا أمسكها بإحكام بين فكيه، بينما أشار آخر إلى ضرورة التحقّق من عدم وجود مثل هذه الزواحف في ملاعب الغولف؛ نظرا لخطورتها.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
11,587
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,743
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,005
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,100

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة