النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الحصيني": هطولات "غدق" تتواصل على هذه المناطق.. الرياض حاضرة

قال: تكون الأمطار من متوسطة إلى غزيرة ومتفاوتة ويصحبها البرد

توقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو تسمية الحالات عبدالعزيز الحصيني؛ استمرار هطولات الحالة "غدق" اليوم وغداً على مكة والرياض والقصيم.

وقال "الحصيني" عبر حسابه في "تويتر": متوقع استمرار حالة غدق المطرية اليوم الأحد ونهار غد الاثنين -بإذن الله- بأمطار متفاوتة الغزارة من متوسطة إلى غزيرة، وحبات برد على جنوب مكة وشرق وجنوب المدينة والرياض والقصيم والصمان والشمالية والجوف وحائل والشرقية وعسير وجازان وتبوك والكويت.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الحصيني": هطولات "غدق" تتواصل على هذه المناطق.. الرياض حاضرة
سبق

توقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو تسمية الحالات عبدالعزيز الحصيني؛ استمرار هطولات الحالة "غدق" اليوم وغداً على مكة والرياض والقصيم.

وقال "الحصيني" عبر حسابه في "تويتر": متوقع استمرار حالة غدق المطرية اليوم الأحد ونهار غد الاثنين -بإذن الله- بأمطار متفاوتة الغزارة من متوسطة إلى غزيرة، وحبات برد على جنوب مكة وشرق وجنوب المدينة والرياض والقصيم والصمان والشمالية والجوف وحائل والشرقية وعسير وجازان وتبوك والكويت.

11 نوفمبر 2018 - 3 ربيع الأول 1440
02:27 PM

"الحصيني": هطولات "غدق" تتواصل على هذه المناطق.. الرياض حاضرة

قال: تكون الأمطار من متوسطة إلى غزيرة ومتفاوتة ويصحبها البرد

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
5
13,998

توقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو تسمية الحالات عبدالعزيز الحصيني؛ استمرار هطولات الحالة "غدق" اليوم وغداً على مكة والرياض والقصيم.

وقال "الحصيني" عبر حسابه في "تويتر": متوقع استمرار حالة غدق المطرية اليوم الأحد ونهار غد الاثنين -بإذن الله- بأمطار متفاوتة الغزارة من متوسطة إلى غزيرة، وحبات برد على جنوب مكة وشرق وجنوب المدينة والرياض والقصيم والصمان والشمالية والجوف وحائل والشرقية وعسير وجازان وتبوك والكويت.

اعلان

بالأرقام

29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
13,405
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
24,677
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
52,139
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
48,281

كاريكاتير

قطراتير

المقالات

"سـهرة مع سـحابة بعيـدة"..

"سـهرة مع سـحابة بعيـدة"..

منيف الحربي
الوحدة والتوحيد

الوحدة والتوحيد

يحيى رفاعي
الاتحاد لن يهبــط.. بشـــرط..!!

الاتحاد لن يهبــط.. بشـــرط..!!

محمد الصيـعري
هل تتحول مطاراتنا إلى مولات؟

هل تتحول مطاراتنا إلى مولات؟

عبدالرحمن المرشد
اقتصاد السعودية.. وطفرة الرؤية

اقتصاد السعودية.. وطفرة الرؤية

ماجد البريكان
مرضى (جازان) وفرص العطاء الصحي

مرضى (جازان) وفرص العطاء الصحي

عبدالغني الشيخ
"شرورة" تحتاج إلى المزيد..!

"شرورة" تحتاج إلى المزيد..!

محمد الصيـعري
فرحة المنجز وشفافية المسؤول

فرحة المنجز وشفافية المسؤول

سلطان رديف
الوطنية في زمن صراع الحضارات

الوطنية في زمن صراع الحضارات

خالد الحقباني
وَضْع المتقاعدين وأزمة البطالة

وَضْع المتقاعدين وأزمة البطالة

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

تتويج "العيسى" بجائزة "الاعتدال".. قصة طموح حاز إعجاب العالم
تتويج "العيسى" بجائزة "الاعتدال".. قصة طموح حاز إعجاب العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة