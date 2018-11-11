وقال "الحصيني" عبر حسابه في "تويتر": متوقع استمرار حالة غدق المطرية اليوم الأحد ونهار غد الاثنين -بإذن الله- بأمطار متفاوتة الغزارة من متوسطة إلى غزيرة، وحبات برد على جنوب مكة وشرق وجنوب المدينة والرياض والقصيم والصمان والشمالية والجوف وحائل والشرقية وعسير وجازان وتبوك والكويت.

توقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو تسمية الحالات عبدالعزيز الحصيني؛ استمرار هطولات الحالة "غدق" اليوم وغداً على مكة والرياض والقصيم.

"الحصيني": هطولات "غدق" تتواصل على هذه المناطق.. الرياض حاضرة صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2018-11-11 توقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو تسمية الحالات عبدالعزيز الحصيني؛ استمرار هطولات الحالة "غدق" اليوم وغداً على مكة والرياض والقصيم. وقال "الحصيني" عبر حسابه في "تويتر": متوقع استمرار حالة غدق المطرية اليوم الأحد ونهار غد الاثنين -بإذن الله- بأمطار متفاوتة الغزارة من متوسطة إلى غزيرة، وحبات برد على جنوب مكة وشرق وجنوب المدينة والرياض والقصيم والصمان والشمالية والجوف وحائل والشرقية وعسير وجازان وتبوك والكويت.

11 نوفمبر 2018 - 3 ربيع الأول 1440 02:27 PM

"الحصيني": هطولات "غدق" تتواصل على هذه المناطق.. الرياض حاضرة قال: تكون الأمطار من متوسطة إلى غزيرة ومتفاوتة ويصحبها البرد





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توقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو تسمية الحالات عبدالعزيز الحصيني؛ استمرار هطولات الحالة "غدق" اليوم وغداً على مكة والرياض والقصيم.

وقال "الحصيني" عبر حسابه في "تويتر": متوقع استمرار حالة غدق المطرية اليوم الأحد ونهار غد الاثنين -بإذن الله- بأمطار متفاوتة الغزارة من متوسطة إلى غزيرة، وحبات برد على جنوب مكة وشرق وجنوب المدينة والرياض والقصيم والصمان والشمالية والجوف وحائل والشرقية وعسير وجازان وتبوك والكويت.