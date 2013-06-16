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"الصحة": بدء القبول في البرنامج الوطني لمساعد طبيب أسنان

قالت: ابتداءً من اليوم الأحد حتى نهاية الشهر المقبل .. منتهٍ بالتوظيف

أعلنت وزارة الصحة، اليوم، بالتعاون مع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، بداية القبول والتسجيل للبرنامج الوطني لمساعد طبيب أسنان، المنتهي بالتوظيف ابتداءً من اليوم الأحد ٢٠١٩/٦/١٦م، حتى يوم الأربعاء ٢٠١٩/٧/٣١م.

وأفادت الوزارة بالاطلاع على تفاصيل البرنامج والشروط من خلال الرابط التالي: scfhs.org.sa/eservices/Practitioners/Pages/NationalDentalAssistantProgramDesc.aspx …

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الصحة": بدء القبول في البرنامج الوطني لمساعد طبيب أسنان
سبق

أعلنت وزارة الصحة، اليوم، بالتعاون مع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، بداية القبول والتسجيل للبرنامج الوطني لمساعد طبيب أسنان، المنتهي بالتوظيف ابتداءً من اليوم الأحد ٢٠١٩/٦/١٦م، حتى يوم الأربعاء ٢٠١٩/٧/٣١م.

وأفادت الوزارة بالاطلاع على تفاصيل البرنامج والشروط من خلال الرابط التالي: scfhs.org.sa/eservices/Practitioners/Pages/NationalDentalAssistantProgramDesc.aspx …

16 يونيو 2019 - 13 شوّال 1440
01:34 PM

"الصحة": بدء القبول في البرنامج الوطني لمساعد طبيب أسنان

قالت: ابتداءً من اليوم الأحد حتى نهاية الشهر المقبل .. منتهٍ بالتوظيف

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة، اليوم، بالتعاون مع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، بداية القبول والتسجيل للبرنامج الوطني لمساعد طبيب أسنان، المنتهي بالتوظيف ابتداءً من اليوم الأحد ٢٠١٩/٦/١٦م، حتى يوم الأربعاء ٢٠١٩/٧/٣١م.

وأفادت الوزارة بالاطلاع على تفاصيل البرنامج والشروط من خلال الرابط التالي: scfhs.org.sa/eservices/Practitioners/Pages/NationalDentalAssistantProgramDesc.aspx …

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