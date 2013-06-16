أعلنت وزارة الصحة، اليوم، بالتعاون مع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، بداية القبول والتسجيل للبرنامج الوطني لمساعد طبيب أسنان، المنتهي بالتوظيف ابتداءً من اليوم الأحد ٢٠١٩/٦/١٦م، حتى يوم الأربعاء ٢٠١٩/٧/٣١م.

"الصحة": بدء القبول في البرنامج الوطني لمساعد طبيب أسنان صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-06-16 أعلنت وزارة الصحة، اليوم، بالتعاون مع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، بداية القبول والتسجيل للبرنامج الوطني لمساعد طبيب أسنان، المنتهي بالتوظيف ابتداءً من اليوم الأحد ٢٠١٩/٦/١٦م، حتى يوم الأربعاء ٢٠١٩/٧/٣١م. وأفادت الوزارة بالاطلاع على تفاصيل البرنامج والشروط من خلال الرابط التالي: scfhs.org.sa/eservices/Practitioners/Pages/NationalDentalAssistantProgramDesc.aspx …

16 يونيو 2019 - 13 شوّال 1440 01:34 PM

"الصحة": بدء القبول في البرنامج الوطني لمساعد طبيب أسنان قالت: ابتداءً من اليوم الأحد حتى نهاية الشهر المقبل .. منتهٍ بالتوظيف





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أعلنت وزارة الصحة، اليوم، بالتعاون مع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، بداية القبول والتسجيل للبرنامج الوطني لمساعد طبيب أسنان، المنتهي بالتوظيف ابتداءً من اليوم الأحد ٢٠١٩/٦/١٦م، حتى يوم الأربعاء ٢٠١٩/٧/٣١م.

وأفادت الوزارة بالاطلاع على تفاصيل البرنامج والشروط من خلال الرابط التالي: scfhs.org.sa/eservices/Practitioners/Pages/NationalDentalAssistantProgramDesc.aspx …