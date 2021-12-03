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"المسند": تأخُّر الأمطار على معظم أرجاء‫ السعودية هذا الموسم ظاهرة معتادة

استعرض شواهد سابقة في الرياض

أكد أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقا" مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الأستاذ الدكتور عبدالله المسند، أن تأخُّر هطول الأمطار مسألة مألوفة، وحدثٌ يتكرر في بعض المواسم، وليس أمرًا شاذًّا.

وقال "المسند": "تأخُّر الأمطار على معظم أرجاء السعودية هذا الموسم 2021-2022 ظاهرة معتادة، وحدثٌ يتكرر في بعض المواسم".

واستعرض "المسند" في هذا الصدد شواهد رقمية علمية وفقًا لتتبُّع بداية الأمطار لمحطة الرياض منذ عام 1970 حتى 2014؛ إذ أشار إلى تأخُّر الأمطار ‏‏في موسم 1971-1972 حتى 11 يناير (آخر المربعانية)، وفي موسم 1983-1984 حتى 2 فبراير (آخر الشبط)، ‏وفي موسم 1987-1988 حتى 8 يناير (آخر المربعانية)، ‏وفي موسم 1990-1991 حتى 11 يناير (آخر المربعانية)، ‏وفي موسم 1993-1994 حتى 10 مارس (آخر العقارب).

ولفت إلى تأخر الأمطار في موسم 1994-1995 حتى 7 فبراير (آخر الشبط)، ‏وفي موسم 1998-1999 حتى 9 يناير (آخر المربعانية)، ‏وفي موسم 1999-2000 حتى 16 يناير (أول الشبط)، ‏وفي موسم 2001-2002 حتى 1 يناير (آخر المربعانية).

وختم "المسند" بالقول: "وعليه أقول لمن استبطأ هطول الأمطار: تأخُّرها عن موعدها مسألة مألوفة، وحدثٌ يتكرر في بعض المواسم، وليس أمرًا شاذًّا، بل أحيانًا يتأخر حتى شهر أو شهرين أو أكثر. وما يقال عن الرياض ينسحب بالضرورة على معظم المناطق. ولله في خلقه شؤون، وهو تعالى المسؤول أن يبدِّل الأحوال".

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"المسند": تأخُّر الأمطار على معظم أرجاء‫ السعودية هذا الموسم ظاهرة معتادة
سبق

أكد أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقا" مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الأستاذ الدكتور عبدالله المسند، أن تأخُّر هطول الأمطار مسألة مألوفة، وحدثٌ يتكرر في بعض المواسم، وليس أمرًا شاذًّا.

وقال "المسند": "تأخُّر الأمطار على معظم أرجاء السعودية هذا الموسم 2021-2022 ظاهرة معتادة، وحدثٌ يتكرر في بعض المواسم".

واستعرض "المسند" في هذا الصدد شواهد رقمية علمية وفقًا لتتبُّع بداية الأمطار لمحطة الرياض منذ عام 1970 حتى 2014؛ إذ أشار إلى تأخُّر الأمطار ‏‏في موسم 1971-1972 حتى 11 يناير (آخر المربعانية)، وفي موسم 1983-1984 حتى 2 فبراير (آخر الشبط)، ‏وفي موسم 1987-1988 حتى 8 يناير (آخر المربعانية)، ‏وفي موسم 1990-1991 حتى 11 يناير (آخر المربعانية)، ‏وفي موسم 1993-1994 حتى 10 مارس (آخر العقارب).

ولفت إلى تأخر الأمطار في موسم 1994-1995 حتى 7 فبراير (آخر الشبط)، ‏وفي موسم 1998-1999 حتى 9 يناير (آخر المربعانية)، ‏وفي موسم 1999-2000 حتى 16 يناير (أول الشبط)، ‏وفي موسم 2001-2002 حتى 1 يناير (آخر المربعانية).

وختم "المسند" بالقول: "وعليه أقول لمن استبطأ هطول الأمطار: تأخُّرها عن موعدها مسألة مألوفة، وحدثٌ يتكرر في بعض المواسم، وليس أمرًا شاذًّا، بل أحيانًا يتأخر حتى شهر أو شهرين أو أكثر. وما يقال عن الرياض ينسحب بالضرورة على معظم المناطق. ولله في خلقه شؤون، وهو تعالى المسؤول أن يبدِّل الأحوال".

03 ديسمبر 2021 - 28 ربيع الآخر 1443
10:43 PM

"المسند": تأخُّر الأمطار على معظم أرجاء‫ السعودية هذا الموسم ظاهرة معتادة

استعرض شواهد سابقة في الرياض

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
5
11,407

أكد أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقا" مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الأستاذ الدكتور عبدالله المسند، أن تأخُّر هطول الأمطار مسألة مألوفة، وحدثٌ يتكرر في بعض المواسم، وليس أمرًا شاذًّا.

وقال "المسند": "تأخُّر الأمطار على معظم أرجاء السعودية هذا الموسم 2021-2022 ظاهرة معتادة، وحدثٌ يتكرر في بعض المواسم".

واستعرض "المسند" في هذا الصدد شواهد رقمية علمية وفقًا لتتبُّع بداية الأمطار لمحطة الرياض منذ عام 1970 حتى 2014؛ إذ أشار إلى تأخُّر الأمطار ‏‏في موسم 1971-1972 حتى 11 يناير (آخر المربعانية)، وفي موسم 1983-1984 حتى 2 فبراير (آخر الشبط)، ‏وفي موسم 1987-1988 حتى 8 يناير (آخر المربعانية)، ‏وفي موسم 1990-1991 حتى 11 يناير (آخر المربعانية)، ‏وفي موسم 1993-1994 حتى 10 مارس (آخر العقارب).

ولفت إلى تأخر الأمطار في موسم 1994-1995 حتى 7 فبراير (آخر الشبط)، ‏وفي موسم 1998-1999 حتى 9 يناير (آخر المربعانية)، ‏وفي موسم 1999-2000 حتى 16 يناير (أول الشبط)، ‏وفي موسم 2001-2002 حتى 1 يناير (آخر المربعانية).

وختم "المسند" بالقول: "وعليه أقول لمن استبطأ هطول الأمطار: تأخُّرها عن موعدها مسألة مألوفة، وحدثٌ يتكرر في بعض المواسم، وليس أمرًا شاذًّا، بل أحيانًا يتأخر حتى شهر أو شهرين أو أكثر. وما يقال عن الرياض ينسحب بالضرورة على معظم المناطق. ولله في خلقه شؤون، وهو تعالى المسؤول أن يبدِّل الأحوال".

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