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مكة .. مدير التعليم المستمر يرعى حفل تكريم الطلاب المتفوقين بـ"الليلية الخامسة"

أكد أن الإدارة والمعلمين شركاء بالتفوق وفاعل أساس في تحقيق الأهداف التربوية

رعى مدير إدارة ‫التعليم المستمر بمكة المكرمة خالد بن جميل الحارثي مساء اليوم، تكريم الطلاب المتفوقين في نتائج الفصل الدراسي الأول في مدرسة الليلية الخامسة الثانوية بالشرائع، بحضور قائد الليلية الخامسة الثانوية فيصل الأسمري، والوكيل فهد الحارثي، والمرشد الطلابي مبارك العتيبي والمعلمين والإداريين.

وتفصيلاً، بدأ بتقديم الحفل وكيل المدرسة فهد الحارثي وخير بداية تلاوة من الذكر الحكيم، وألقى مدير إدارة ‫التعليم المستمر بمكة المكرمة خالد بن جميل الحارثي كلمة خلال فقرات الحفل عد فيها تكريم الطلاب المتفوقين تتويجًا للعمل الجاد والجهد المبذول من قِبل الجميع، مؤكدًا أن الإدارة والمعلمين شركاء في هذا التفوق وفاعل أساس في تحقيق الأهداف التربوية والاهتمام بالمتفوقين ورعايتهم نحو مواصلة مسيرة التفوق والإبداع في ظل الاهتمام الكبير الذي يحظى به التعليم من قِبل القيادة الحكيمة والدعم من قِبل وزارة التعليم.

وألقى قائد الليلية الخامسة الثانوية فيصل الأسمري كلمة قال فيها "إن لكل مجتهد نصيب"، وحث الطلاب المتفوقين على المواصلة في تحقيق أعلى الدرجات والجهود الجادة في التحصيل الدراسي، وطالبهم ببذل المزيد من الجهد للحفاظ على تميزهم، حتى يكونوا قدوة في التفوق الدراسي لخدمة مجتمعهم ووطنهم.

وختم كلمته بشكر مدير إدارة ‫التعليم المستمر بمكة المكرمة خالد بن جميل الحارثي على رعاية حفل التكريم وعلى تخصيصه من وقته الجسيم لحضور الحفل وإلقائه كلمة للطلاب كحافز لهم على التحصيل وبث روح المنافسة الإيجابية بين طلاب المدرسة.

وقام مدير إدارة ‫التعليم المستمر بمكة المكرمة خالد بن جميل الحارثي وقائد المدرسة فيصل الأسمري بتسليم الجوائز وشهادات التفوق للطلاب المتميزين وهنأ الدارسين على هذا التميز والمعلمين بقطف ثمرة جهودهم وقدم كل الشكر والتقدير لكل من أسهم في إنجاح هذا الحفل.

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مكة .. مدير التعليم المستمر يرعى حفل تكريم الطلاب المتفوقين بـ"الليلية الخامسة"
سبق

رعى مدير إدارة ‫التعليم المستمر بمكة المكرمة خالد بن جميل الحارثي مساء اليوم، تكريم الطلاب المتفوقين في نتائج الفصل الدراسي الأول في مدرسة الليلية الخامسة الثانوية بالشرائع، بحضور قائد الليلية الخامسة الثانوية فيصل الأسمري، والوكيل فهد الحارثي، والمرشد الطلابي مبارك العتيبي والمعلمين والإداريين.

وتفصيلاً، بدأ بتقديم الحفل وكيل المدرسة فهد الحارثي وخير بداية تلاوة من الذكر الحكيم، وألقى مدير إدارة ‫التعليم المستمر بمكة المكرمة خالد بن جميل الحارثي كلمة خلال فقرات الحفل عد فيها تكريم الطلاب المتفوقين تتويجًا للعمل الجاد والجهد المبذول من قِبل الجميع، مؤكدًا أن الإدارة والمعلمين شركاء في هذا التفوق وفاعل أساس في تحقيق الأهداف التربوية والاهتمام بالمتفوقين ورعايتهم نحو مواصلة مسيرة التفوق والإبداع في ظل الاهتمام الكبير الذي يحظى به التعليم من قِبل القيادة الحكيمة والدعم من قِبل وزارة التعليم.

وألقى قائد الليلية الخامسة الثانوية فيصل الأسمري كلمة قال فيها "إن لكل مجتهد نصيب"، وحث الطلاب المتفوقين على المواصلة في تحقيق أعلى الدرجات والجهود الجادة في التحصيل الدراسي، وطالبهم ببذل المزيد من الجهد للحفاظ على تميزهم، حتى يكونوا قدوة في التفوق الدراسي لخدمة مجتمعهم ووطنهم.

وختم كلمته بشكر مدير إدارة ‫التعليم المستمر بمكة المكرمة خالد بن جميل الحارثي على رعاية حفل التكريم وعلى تخصيصه من وقته الجسيم لحضور الحفل وإلقائه كلمة للطلاب كحافز لهم على التحصيل وبث روح المنافسة الإيجابية بين طلاب المدرسة.

وقام مدير إدارة ‫التعليم المستمر بمكة المكرمة خالد بن جميل الحارثي وقائد المدرسة فيصل الأسمري بتسليم الجوائز وشهادات التفوق للطلاب المتميزين وهنأ الدارسين على هذا التميز والمعلمين بقطف ثمرة جهودهم وقدم كل الشكر والتقدير لكل من أسهم في إنجاح هذا الحفل.

04 فبراير 2020 - 10 جمادى الآخر 1441
01:38 AM

مكة .. مدير التعليم المستمر يرعى حفل تكريم الطلاب المتفوقين بـ"الليلية الخامسة"

أكد أن الإدارة والمعلمين شركاء بالتفوق وفاعل أساس في تحقيق الأهداف التربوية

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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رعى مدير إدارة ‫التعليم المستمر بمكة المكرمة خالد بن جميل الحارثي مساء اليوم، تكريم الطلاب المتفوقين في نتائج الفصل الدراسي الأول في مدرسة الليلية الخامسة الثانوية بالشرائع، بحضور قائد الليلية الخامسة الثانوية فيصل الأسمري، والوكيل فهد الحارثي، والمرشد الطلابي مبارك العتيبي والمعلمين والإداريين.

وتفصيلاً، بدأ بتقديم الحفل وكيل المدرسة فهد الحارثي وخير بداية تلاوة من الذكر الحكيم، وألقى مدير إدارة ‫التعليم المستمر بمكة المكرمة خالد بن جميل الحارثي كلمة خلال فقرات الحفل عد فيها تكريم الطلاب المتفوقين تتويجًا للعمل الجاد والجهد المبذول من قِبل الجميع، مؤكدًا أن الإدارة والمعلمين شركاء في هذا التفوق وفاعل أساس في تحقيق الأهداف التربوية والاهتمام بالمتفوقين ورعايتهم نحو مواصلة مسيرة التفوق والإبداع في ظل الاهتمام الكبير الذي يحظى به التعليم من قِبل القيادة الحكيمة والدعم من قِبل وزارة التعليم.

وألقى قائد الليلية الخامسة الثانوية فيصل الأسمري كلمة قال فيها "إن لكل مجتهد نصيب"، وحث الطلاب المتفوقين على المواصلة في تحقيق أعلى الدرجات والجهود الجادة في التحصيل الدراسي، وطالبهم ببذل المزيد من الجهد للحفاظ على تميزهم، حتى يكونوا قدوة في التفوق الدراسي لخدمة مجتمعهم ووطنهم.

وختم كلمته بشكر مدير إدارة ‫التعليم المستمر بمكة المكرمة خالد بن جميل الحارثي على رعاية حفل التكريم وعلى تخصيصه من وقته الجسيم لحضور الحفل وإلقائه كلمة للطلاب كحافز لهم على التحصيل وبث روح المنافسة الإيجابية بين طلاب المدرسة.

وقام مدير إدارة ‫التعليم المستمر بمكة المكرمة خالد بن جميل الحارثي وقائد المدرسة فيصل الأسمري بتسليم الجوائز وشهادات التفوق للطلاب المتميزين وهنأ الدارسين على هذا التميز والمعلمين بقطف ثمرة جهودهم وقدم كل الشكر والتقدير لكل من أسهم في إنجاح هذا الحفل.

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