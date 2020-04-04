النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"كورونا" يقضي على 214 في كندا خلال يوم.. ويصيب 1177

حالات الإصابة ترتفع إلى 12.924

أعلنت هيئة الصحة في كندا اليوم (السبت)، أن 214 شخصًا توفوا بفيروس كورونا المستجد في يوم واحد، في حين سجلت أمس وفاة 152 مصابًا بالفيروس.

وأوضحت الهيئة أن عدد المصابين ارتفع إلى 12924، بزيادة 1177 إصابة في 24 ساعة الماضية، وفقاً لـ"روسيا اليوم".

وارتفع عدد إصابات فيروس كورونا في كندا إلى حوالي 12 ألفًا، بحسب ما أعلن أمس، فيما قفز عدد الوفيات بنحو 20 بالمئة.

فيروس كورونا الجديد كندا

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
"كورونا" يقضي على 214 في كندا خلال يوم.. ويصيب 1177
سبق

أعلنت هيئة الصحة في كندا اليوم (السبت)، أن 214 شخصًا توفوا بفيروس كورونا المستجد في يوم واحد، في حين سجلت أمس وفاة 152 مصابًا بالفيروس.

وأوضحت الهيئة أن عدد المصابين ارتفع إلى 12924، بزيادة 1177 إصابة في 24 ساعة الماضية، وفقاً لـ"روسيا اليوم".

وارتفع عدد إصابات فيروس كورونا في كندا إلى حوالي 12 ألفًا، بحسب ما أعلن أمس، فيما قفز عدد الوفيات بنحو 20 بالمئة.

04 إبريل 2020 - 11 شعبان 1441
09:47 PM

"كورونا" يقضي على 214 في كندا خلال يوم.. ويصيب 1177

حالات الإصابة ترتفع إلى 12.924

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
1,068

أعلنت هيئة الصحة في كندا اليوم (السبت)، أن 214 شخصًا توفوا بفيروس كورونا المستجد في يوم واحد، في حين سجلت أمس وفاة 152 مصابًا بالفيروس.

وأوضحت الهيئة أن عدد المصابين ارتفع إلى 12924، بزيادة 1177 إصابة في 24 ساعة الماضية، وفقاً لـ"روسيا اليوم".

وارتفع عدد إصابات فيروس كورونا في كندا إلى حوالي 12 ألفًا، بحسب ما أعلن أمس، فيما قفز عدد الوفيات بنحو 20 بالمئة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,876
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
13,826
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
19,543
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
40,890

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة