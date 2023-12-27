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"الصحة": تسجيل 524 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 142 خلال الـ24 ساعة الماضية

الحالات الحرجة ترتفع .. و"وقاية": عودة الحجر مرتبط بإشغال العناية المركزة

"الصحة": يجب المسارعة بالتحصين بجرعتين وتعزيزهما بالتنشيطية

عادت الحالات الحرجة المصابة بفيروس كورونا في المملكة الى الارتفاع مجددًا مسجلة اليوم 40 حالة، وذلك وفق التقرير اليومي الصادر من وزارة الصحة.

وبينت هيئة الصحة العامة "وقاية" في وقت سابق من هذا الأسبوع أن المعيار الأساسي في تشديد أو تخفيف الإجراءات الوقائية وعودة الحجر الصحي في المملكة هو نسبة الإشغال والضغط على المستشفيات وزيادة عدد الحالات الحرجة المصابة بالفيروس في العناية المركزة.

من جهته وجه حساب المتحدث باسم وزارة الصحة على "تويتر" نصائح للجميع، في مقدمتها ضرورة لبس الكمامة.

وقال الحساب: يجب المسارعة بالتحصين بجرعتين، وتعزيزهما بالتنشيطية، والحفاظ على نظافة اليدين، وعدم المصافحة، وتهوية الأماكن.

وأضاف: من الضروري التزام الحجْر أو العزْل وفق حالة "توكلنا"، أو عند ظهور أعراض وعدم مخالطة الآخرين وأشار إلى أهمية إبلاغ الجهات المختصة عن مخالفات البروتوكولات الوقائية.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت اليوم 27 ديسمبر 2021، تسجيل 524 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 553319 حالة، وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 142 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 541010 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل حالة وفاة واحدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8872 حالة وفاة، وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 40 حالة.

وسجلت عدة دول أوروبية ارتفاعًا كبيرًا في حالات الإصابة بفيروس كورونا خلال الأيام الماضية وتسبب فيروس كورونا بوفاة ما لا يقل عن 5 ملايين و395 ألف شخص منذ الإعلان عن ظهوره نهاية ديسمبر 2019.

وتسجل أوروبا حاليًا أعلى عدد من الوفيات في العالم بنسبة 53% من الإجمالي العالمي في الأيام السبعة الماضية تليها منطقة الولايات المتحدة الأميركية/كندا بنسبة 22%.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الحالات الحرجة ترتفع .. و"وقاية": عودة الحجر مرتبط بإشغال العناية المركزة
سبق

عادت الحالات الحرجة المصابة بفيروس كورونا في المملكة الى الارتفاع مجددًا مسجلة اليوم 40 حالة، وذلك وفق التقرير اليومي الصادر من وزارة الصحة.

وبينت هيئة الصحة العامة "وقاية" في وقت سابق من هذا الأسبوع أن المعيار الأساسي في تشديد أو تخفيف الإجراءات الوقائية وعودة الحجر الصحي في المملكة هو نسبة الإشغال والضغط على المستشفيات وزيادة عدد الحالات الحرجة المصابة بالفيروس في العناية المركزة.

من جهته وجه حساب المتحدث باسم وزارة الصحة على "تويتر" نصائح للجميع، في مقدمتها ضرورة لبس الكمامة.

وقال الحساب: يجب المسارعة بالتحصين بجرعتين، وتعزيزهما بالتنشيطية، والحفاظ على نظافة اليدين، وعدم المصافحة، وتهوية الأماكن.

وأضاف: من الضروري التزام الحجْر أو العزْل وفق حالة "توكلنا"، أو عند ظهور أعراض وعدم مخالطة الآخرين وأشار إلى أهمية إبلاغ الجهات المختصة عن مخالفات البروتوكولات الوقائية.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت اليوم 27 ديسمبر 2021، تسجيل 524 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 553319 حالة، وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 142 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 541010 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل حالة وفاة واحدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8872 حالة وفاة، وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 40 حالة.

وسجلت عدة دول أوروبية ارتفاعًا كبيرًا في حالات الإصابة بفيروس كورونا خلال الأيام الماضية وتسبب فيروس كورونا بوفاة ما لا يقل عن 5 ملايين و395 ألف شخص منذ الإعلان عن ظهوره نهاية ديسمبر 2019.

وتسجل أوروبا حاليًا أعلى عدد من الوفيات في العالم بنسبة 53% من الإجمالي العالمي في الأيام السبعة الماضية تليها منطقة الولايات المتحدة الأميركية/كندا بنسبة 22%.

27 ديسمبر 2021 - 23 جمادى الأول 1443
05:07 PM

الحالات الحرجة ترتفع .. و"وقاية": عودة الحجر مرتبط بإشغال العناية المركزة

"الصحة": يجب المسارعة بالتحصين بجرعتين وتعزيزهما بالتنشيطية

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قاسم الخبراني - الرياض
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3,501

عادت الحالات الحرجة المصابة بفيروس كورونا في المملكة الى الارتفاع مجددًا مسجلة اليوم 40 حالة، وذلك وفق التقرير اليومي الصادر من وزارة الصحة.

وبينت هيئة الصحة العامة "وقاية" في وقت سابق من هذا الأسبوع أن المعيار الأساسي في تشديد أو تخفيف الإجراءات الوقائية وعودة الحجر الصحي في المملكة هو نسبة الإشغال والضغط على المستشفيات وزيادة عدد الحالات الحرجة المصابة بالفيروس في العناية المركزة.

من جهته وجه حساب المتحدث باسم وزارة الصحة على "تويتر" نصائح للجميع، في مقدمتها ضرورة لبس الكمامة.

وقال الحساب: يجب المسارعة بالتحصين بجرعتين، وتعزيزهما بالتنشيطية، والحفاظ على نظافة اليدين، وعدم المصافحة، وتهوية الأماكن.

وأضاف: من الضروري التزام الحجْر أو العزْل وفق حالة "توكلنا"، أو عند ظهور أعراض وعدم مخالطة الآخرين وأشار إلى أهمية إبلاغ الجهات المختصة عن مخالفات البروتوكولات الوقائية.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت اليوم 27 ديسمبر 2021، تسجيل 524 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 553319 حالة، وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 142 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 541010 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل حالة وفاة واحدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8872 حالة وفاة، وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 40 حالة.

وسجلت عدة دول أوروبية ارتفاعًا كبيرًا في حالات الإصابة بفيروس كورونا خلال الأيام الماضية وتسبب فيروس كورونا بوفاة ما لا يقل عن 5 ملايين و395 ألف شخص منذ الإعلان عن ظهوره نهاية ديسمبر 2019.

وتسجل أوروبا حاليًا أعلى عدد من الوفيات في العالم بنسبة 53% من الإجمالي العالمي في الأيام السبعة الماضية تليها منطقة الولايات المتحدة الأميركية/كندا بنسبة 22%.

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