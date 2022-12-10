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اليوسف لمنسوبي "المظالم": أنهينا التراتيب القضائية وبقيت جهودكم لمواصلة الريادة

حثّ رئيس ديوان المظالم الشيخ د. خالد اليوسف؛ منسوبي ديوان المظالم، على بذل المزيد من الجهود؛ ليواصل الديوان ريادته في القضاء الإداري, بعد أن اكتملت التراتيب القضائية, بمباشرة المحكمة الإدارية العليا ومحاكم الاستئناف الإدارية اختصاصاتها, ونقل القضاء الجزائي والتجاري من ديوان المظالم إلى مظلة القضاء العام, وفق النصوص النظامية, وإطلاق عديد من المشاريع التقنية.

وأكّد أن إصلاح القضاء الإداري قد اكتمل بإتمام هذه التراتيب, وبقيت مواصلة تطوير العملية القضائية, التي تشهد يوماً بعد يوم إنجازات ومشاريع جديدة تدعم سرعة الفصل في القضايا وتحقيق العدالة الناجزة, وجودة الأحكام القضائية.

وقال د. اليوسف في كلمته أثناء حفل تدشين مباشرة المحكمة الإدارية العليا ومحاكم الاستئناف الإدارية اختصاصاتها, إن هذا التتويج القضائي, ما هو إلا توفيق من الله - سبحانه وتعالى -, ثم بدعم من القيادة الرشيدة, ثم بعمل منسوبي الديوان من قضاة وموظفين.. مضيفاً: "لم يبقَ إلا جهودكم القضائية, وأحكامكم المجودة, فأحكام القضاء الإداري, تُدرّس وتُدّرَس, ويُفتخر بها في المعاهد والجامعات، ولله الحمد".

وأردف: "كما أُذكّر أصحاب المعالي والفضيلة, بأنه سيكون هناك تطوير مستمر للعملية القضائية حتى يواصل القضاء الإداري بالمملكة ريادته, ويشارُ إليه بالبنان في الدول المقارنة أجمع".

وشدّد رئيس ديوان المظالم، في ختام حديثه، على أن التطور الذي وصل إليه القضاء الإداري, الذي توّج بهذا الصرح الشامخ وهي المحكمة الإدارية العليا, ما كان ليتم لولا توفيق الله, ثم الدعم الدائم من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز, وبمتابعة حثيثة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد - حفظهما الله -.

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اليوسف لمنسوبي "المظالم": أنهينا التراتيب القضائية وبقيت جهودكم لمواصلة الريادة
سبق

حثّ رئيس ديوان المظالم الشيخ د. خالد اليوسف؛ منسوبي ديوان المظالم، على بذل المزيد من الجهود؛ ليواصل الديوان ريادته في القضاء الإداري, بعد أن اكتملت التراتيب القضائية, بمباشرة المحكمة الإدارية العليا ومحاكم الاستئناف الإدارية اختصاصاتها, ونقل القضاء الجزائي والتجاري من ديوان المظالم إلى مظلة القضاء العام, وفق النصوص النظامية, وإطلاق عديد من المشاريع التقنية.

وأكّد أن إصلاح القضاء الإداري قد اكتمل بإتمام هذه التراتيب, وبقيت مواصلة تطوير العملية القضائية, التي تشهد يوماً بعد يوم إنجازات ومشاريع جديدة تدعم سرعة الفصل في القضايا وتحقيق العدالة الناجزة, وجودة الأحكام القضائية.

وقال د. اليوسف في كلمته أثناء حفل تدشين مباشرة المحكمة الإدارية العليا ومحاكم الاستئناف الإدارية اختصاصاتها, إن هذا التتويج القضائي, ما هو إلا توفيق من الله - سبحانه وتعالى -, ثم بدعم من القيادة الرشيدة, ثم بعمل منسوبي الديوان من قضاة وموظفين.. مضيفاً: "لم يبقَ إلا جهودكم القضائية, وأحكامكم المجودة, فأحكام القضاء الإداري, تُدرّس وتُدّرَس, ويُفتخر بها في المعاهد والجامعات، ولله الحمد".

وأردف: "كما أُذكّر أصحاب المعالي والفضيلة, بأنه سيكون هناك تطوير مستمر للعملية القضائية حتى يواصل القضاء الإداري بالمملكة ريادته, ويشارُ إليه بالبنان في الدول المقارنة أجمع".

وشدّد رئيس ديوان المظالم، في ختام حديثه، على أن التطور الذي وصل إليه القضاء الإداري, الذي توّج بهذا الصرح الشامخ وهي المحكمة الإدارية العليا, ما كان ليتم لولا توفيق الله, ثم الدعم الدائم من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز, وبمتابعة حثيثة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد - حفظهما الله -.

10 ديسمبر 2017 - 22 ربيع الأول 1439
09:42 AM

اليوسف لمنسوبي "المظالم": أنهينا التراتيب القضائية وبقيت جهودكم لمواصلة الريادة

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عبدالله البرقاوي - الرياض
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حثّ رئيس ديوان المظالم الشيخ د. خالد اليوسف؛ منسوبي ديوان المظالم، على بذل المزيد من الجهود؛ ليواصل الديوان ريادته في القضاء الإداري, بعد أن اكتملت التراتيب القضائية, بمباشرة المحكمة الإدارية العليا ومحاكم الاستئناف الإدارية اختصاصاتها, ونقل القضاء الجزائي والتجاري من ديوان المظالم إلى مظلة القضاء العام, وفق النصوص النظامية, وإطلاق عديد من المشاريع التقنية.

وأكّد أن إصلاح القضاء الإداري قد اكتمل بإتمام هذه التراتيب, وبقيت مواصلة تطوير العملية القضائية, التي تشهد يوماً بعد يوم إنجازات ومشاريع جديدة تدعم سرعة الفصل في القضايا وتحقيق العدالة الناجزة, وجودة الأحكام القضائية.

وقال د. اليوسف في كلمته أثناء حفل تدشين مباشرة المحكمة الإدارية العليا ومحاكم الاستئناف الإدارية اختصاصاتها, إن هذا التتويج القضائي, ما هو إلا توفيق من الله - سبحانه وتعالى -, ثم بدعم من القيادة الرشيدة, ثم بعمل منسوبي الديوان من قضاة وموظفين.. مضيفاً: "لم يبقَ إلا جهودكم القضائية, وأحكامكم المجودة, فأحكام القضاء الإداري, تُدرّس وتُدّرَس, ويُفتخر بها في المعاهد والجامعات، ولله الحمد".

وأردف: "كما أُذكّر أصحاب المعالي والفضيلة, بأنه سيكون هناك تطوير مستمر للعملية القضائية حتى يواصل القضاء الإداري بالمملكة ريادته, ويشارُ إليه بالبنان في الدول المقارنة أجمع".

وشدّد رئيس ديوان المظالم، في ختام حديثه، على أن التطور الذي وصل إليه القضاء الإداري, الذي توّج بهذا الصرح الشامخ وهي المحكمة الإدارية العليا, ما كان ليتم لولا توفيق الله, ثم الدعم الدائم من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز, وبمتابعة حثيثة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد - حفظهما الله -.

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