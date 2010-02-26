"طلعت": مشروع جديد يجعل "الجوال" بديلاً عن بطاقات الصرّاف في منتصف العام

​قال لـ"سبق": أكثر من ١٥٠٠ محطة بنزين بها أجهزة نقاط بيع

كشف أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية طلعت زكي حافظ، لـ"سبق"، عن مشروع جديد يمكّن السعوديين من استخدام هواتفهم في عمليات البيع والشراء، وسيتم تفعيل المشروع منتصف العام الميلادي الحالي.

وتفصيلاً، أوضح "طلعت" أن بطاقات مدى (بطاقات السحب من الصراف الآلي) مقبلة على مشروع رقمنة جديد بحيث تصبح المعلومات الموجودة على بطاقات مدى بالهواتف الذكية، ويمكن حينها استخدام الهواتف الذكية بسداد عمليات الشراء عن طريق نقاط البيع الموجودة.

وأكد "طلعت" أن المشروع يمكن المستخدم من سداد المحال التجارية أو شراء الوقود من المحطات التي توجد بها نقاط بيع، مؤكداً أن المشروع جديد، وسيتم تطبيق شروط خدمة مدى أثير عليها عند تفعيل الجديد في منتصف العام الميلادي الحالي.

وحول أجهزة نقاط البيع الموجودة في محطات البنزين، والتي يمكن للمستفيدين سداد قيمة البنزين عبر البطاقة، قال إنه يوجد ما يزيد عن ١٥٠٠ جهاز نقاط بيع في محطات الوقود في المملكة، وهو ليس بجديد.