وأوضحت البلدية، في تغريدة لها عبر حسابها على "تويتر"، أنها أغلقت إحدى الأسواق التجارية احترازياً؛ لثبوت إصابة إحدى العاملين بها بفيروس كورونا، وتمّت مصادرة وإتلاف جميع الخضار والفواكه التي يعمل بها العامل، وتمّ تعقيم السوق وتطهيره، إضافة إلى سكن العمال.

أكّدت بلدية حوطة بني تميم، أنها قامت بإغلاق سوق تجاري احترازياً بعد ثبوت إصابة أحد العاملين به بفيروس كورونا.

إغلاق سوق تجاري بحوطة بني تميم احترازياً لإصابة أحد العاملين بكورونا مسلّم الهواملة سبق 2020-05-10 أكّدت بلدية حوطة بني تميم، أنها قامت بإغلاق سوق تجاري احترازياً بعد ثبوت إصابة أحد العاملين به بفيروس كورونا. وأوضحت البلدية، في تغريدة لها عبر حسابها على "تويتر"، أنها أغلقت إحدى الأسواق التجارية احترازياً؛ لثبوت إصابة إحدى العاملين بها بفيروس كورونا، وتمّت مصادرة وإتلاف جميع الخضار والفواكه التي يعمل بها العامل، وتمّ تعقيم السوق وتطهيره، إضافة إلى سكن العمال.

10 مايو 2020 - 17 رمضان 1441 10:46 AM

إغلاق سوق تجاري بحوطة بني تميم احترازياً لإصابة أحد العاملين بكورونا تعقيم السوق وتطهيره إضافة إلى سكن العمال وإتلاف الخضار والفواكه التي يعمل بها





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أكّدت بلدية حوطة بني تميم، أنها قامت بإغلاق سوق تجاري احترازياً بعد ثبوت إصابة أحد العاملين به بفيروس كورونا.

وأوضحت البلدية، في تغريدة لها عبر حسابها على "تويتر"، أنها أغلقت إحدى الأسواق التجارية احترازياً؛ لثبوت إصابة إحدى العاملين بها بفيروس كورونا، وتمّت مصادرة وإتلاف جميع الخضار والفواكه التي يعمل بها العامل، وتمّ تعقيم السوق وتطهيره، إضافة إلى سكن العمال.