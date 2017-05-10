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إغلاق سوق تجاري بحوطة بني تميم احترازياً لإصابة أحد العاملين بكورونا

تعقيم السوق وتطهيره إضافة إلى سكن العمال وإتلاف الخضار والفواكه التي يعمل بها

أكّدت بلدية حوطة بني تميم، أنها قامت بإغلاق سوق تجاري احترازياً بعد ثبوت إصابة أحد العاملين به بفيروس كورونا.

وأوضحت البلدية، في تغريدة لها عبر حسابها على "تويتر"، أنها أغلقت إحدى الأسواق التجارية احترازياً؛ لثبوت إصابة إحدى العاملين بها بفيروس كورونا، وتمّت مصادرة وإتلاف جميع الخضار والفواكه التي يعمل بها العامل، وتمّ تعقيم السوق وتطهيره، إضافة إلى سكن العمال.

حوطة بني تميم

الرئيسية/ المملكة / محليات

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إغلاق سوق تجاري بحوطة بني تميم احترازياً لإصابة أحد العاملين بكورونا
سبق

أكّدت بلدية حوطة بني تميم، أنها قامت بإغلاق سوق تجاري احترازياً بعد ثبوت إصابة أحد العاملين به بفيروس كورونا.

وأوضحت البلدية، في تغريدة لها عبر حسابها على "تويتر"، أنها أغلقت إحدى الأسواق التجارية احترازياً؛ لثبوت إصابة إحدى العاملين بها بفيروس كورونا، وتمّت مصادرة وإتلاف جميع الخضار والفواكه التي يعمل بها العامل، وتمّ تعقيم السوق وتطهيره، إضافة إلى سكن العمال.

10 مايو 2020 - 17 رمضان 1441
10:46 AM

إغلاق سوق تجاري بحوطة بني تميم احترازياً لإصابة أحد العاملين بكورونا

تعقيم السوق وتطهيره إضافة إلى سكن العمال وإتلاف الخضار والفواكه التي يعمل بها

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مسلّم الهواملة - الرياض
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أكّدت بلدية حوطة بني تميم، أنها قامت بإغلاق سوق تجاري احترازياً بعد ثبوت إصابة أحد العاملين به بفيروس كورونا.

وأوضحت البلدية، في تغريدة لها عبر حسابها على "تويتر"، أنها أغلقت إحدى الأسواق التجارية احترازياً؛ لثبوت إصابة إحدى العاملين بها بفيروس كورونا، وتمّت مصادرة وإتلاف جميع الخضار والفواكه التي يعمل بها العامل، وتمّ تعقيم السوق وتطهيره، إضافة إلى سكن العمال.

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