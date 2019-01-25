النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

إعلان تشهير رسمي .. "التجارة" تشهر بمتسترين زاولا نشاط تجارة التجزئة في المواد الغذائية

3  وفيات في حادث عنيف على طريق بيشة - الرين

تسبب بإصابة آخرين ومطالبات بإيجاد حلول للمنحنيات

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم وأصيب آخرون، من جرّاء حادث مروري عنيف وقع مساء أمس على طريق بيشة – الريان، وسط مطالبات الأهالي بإيجاد حلول لكثير من منحنيات الطريق والتي تسببت بالكثير من الحوادث المفزعة.

وتفصيلاً، ذكر شاهد عيان أن حادثاً مرورياً مروعاً وقع على طريق بيشة- الرين بالقرب من الموقع المسمى "لخشيم الذيب"، بين سيارتين هيونداي اكسنت وفورد تريوس، جراء تجاوز إحدى المركبات بالمنحى، مبيناً أن الدفاع المدني باشر بالجنينة بشمال بيشة الخندق والهلال الأحمر بالجنينة وأمن طرق الصايرة.

ويشهد طريق بيشة- الرياض حوادث متكررة بسبب كثافته وعدم ازدواجيته وكثرة منحنياته.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
3  وفيات في حادث عنيف على طريق بيشة - الرين
سبق

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم وأصيب آخرون، من جرّاء حادث مروري عنيف وقع مساء أمس على طريق بيشة – الريان، وسط مطالبات الأهالي بإيجاد حلول لكثير من منحنيات الطريق والتي تسببت بالكثير من الحوادث المفزعة.

وتفصيلاً، ذكر شاهد عيان أن حادثاً مرورياً مروعاً وقع على طريق بيشة- الرين بالقرب من الموقع المسمى "لخشيم الذيب"، بين سيارتين هيونداي اكسنت وفورد تريوس، جراء تجاوز إحدى المركبات بالمنحى، مبيناً أن الدفاع المدني باشر بالجنينة بشمال بيشة الخندق والهلال الأحمر بالجنينة وأمن طرق الصايرة.

ويشهد طريق بيشة- الرياض حوادث متكررة بسبب كثافته وعدم ازدواجيته وكثرة منحنياته.

25 يناير 2019 - 19 جمادى الأول 1440
12:52 AM

3  وفيات في حادث عنيف على طريق بيشة - الرين

تسبب بإصابة آخرين ومطالبات بإيجاد حلول للمنحنيات

A A A
سعود الدعجاني - بيشة
1
2,264

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم وأصيب آخرون، من جرّاء حادث مروري عنيف وقع مساء أمس على طريق بيشة – الريان، وسط مطالبات الأهالي بإيجاد حلول لكثير من منحنيات الطريق والتي تسببت بالكثير من الحوادث المفزعة.

وتفصيلاً، ذكر شاهد عيان أن حادثاً مرورياً مروعاً وقع على طريق بيشة- الرين بالقرب من الموقع المسمى "لخشيم الذيب"، بين سيارتين هيونداي اكسنت وفورد تريوس، جراء تجاوز إحدى المركبات بالمنحى، مبيناً أن الدفاع المدني باشر بالجنينة بشمال بيشة الخندق والهلال الأحمر بالجنينة وأمن طرق الصايرة.

ويشهد طريق بيشة- الرياض حوادث متكررة بسبب كثافته وعدم ازدواجيته وكثرة منحنياته.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
15,770
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
24,439
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
15,615
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
27,555

كاريكاتير

.. والحل في الرياض!

المقالات

مهمة صعبة.. ولكن ليست مستحيلة

مهمة صعبة.. ولكن ليست مستحيلة

ماجد البريكان
المتقاعدون.. من الألف إلى الياء..!!

المتقاعدون.. من الألف إلى الياء..!!

ماجد الحربي
الفشل بداية

الفشل بداية

سلطان رديف
هؤلاء يبيعون الوهم فاحذروهم

هؤلاء يبيعون الوهم فاحذروهم

عبدالغني الشيخ
100 يوم.. وماذا بعد؟

100 يوم.. وماذا بعد؟

صالح المسلّم
محتكرون جدد..!!

محتكرون جدد..!!

محمد الصيـعري
قصة الساعة الثمينة!

قصة الساعة الثمينة!

نورة الجايز
عقيدة الطفل في الزمن الصعب

عقيدة الطفل في الزمن الصعب

مها عبدالله الحقباني
منتخب حاضر وإعلام غائب

منتخب حاضر وإعلام غائب

سلطان رديف
كلك عيوب يا قطر!!

كلك عيوب يا قطر!!

صالح مطر الغامدي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

لغة "برايل".. قصة اختراع عظيم أعاد الملايين لمسار الأمل والحياة
لغة "برايل".. قصة اختراع عظيم أعاد الملايين لمسار الأمل والحياة

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة