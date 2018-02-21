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"الفيصل" يرعى تخريج متدربي "طموح" بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية

الدفعة "3" ضمّت 1026 شاباً وشابة التحقوا به من مختلف مناطق المملكة

رعى الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، يوم أمس، حفل تخريج دفعة جديدة من برنامج "طموح" في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، الذي يستهدف تدريب وتأهيل خمسة آلاف شاب وشابة خلال خمسة أعوام، وتمكينهم للانخراط في سوق العمل والقيام بدورهم الفعال في التنمية الاجتماعية والاقتصادية وفق تطلعات القيادة الرشيدة وتناغماً مع الرؤية ٢٠٣٠.

وقد شهد الحفل تخريج 1026 شاباً وشابة التحقوا بالبرنامج من مختلف مناطق المملكة، وهي الدفعة الثالثة لهذا العام، حيث وصل عدد المتخرجين منذ انطلاق البرنامج وحتى الان إلى ٢٧٢٦ شاباً وشابة.

وأقيم الحفل في مركز البيلسان للمعارض والمؤتمرات بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية؛ بحضور الطلبة والطالبات ونخبة من الجهات والشخصيات من القطاع الحكومي والخاص من المهتمين بسوق العمل والجانب التعليمي وتطوير وتوظيف الكوادر البشرية.

وانطلق برنامج "طموح" التدريبي بتوجيهات الأمير خالد الفيصل، بهدف مد الجسور بين الكوادر الوطنية وسوق العمل، عن طريق تدريب وتأهيل شريحة من الشباب الذين لم يتمكنوا من إكمال مسيرة التعليم، وتزويدهم بمجموعة من المهارات الأساسية في اللغة الإنجليزية وتكنولوجيا المعلومات والبرمجيات وتطوير الذات والتوجيه المهني.

واتسعت رؤية البرنامج منذ انطلاقها عندما بدأت بالتركيز على أبناء وبنات منطقة رابغ من خريجي وخريجات المرحلة الثانوية؛ قبل أن تشمل كافة مناطق المملكة لخريجي المرحلة الثانوية والجامعية، مع تأمين السكن بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية.

ويعد "طموح" أحد البرامج التي تتبناها مدينة الملك عبداللهالاقتصادية، ضمن دورها الريادي في جوانب المسؤولية الاجتماعية، حيث طورت مع شركائها في القطاعين الحكومي والخاص عدداً من البرامج والمبادرات لدعم وتمكين الشباب.

وشملت هذه البرامج، تدشين كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال، وهي الأولى من نوعها في المنطقة، كما تم إطلاق برنامج دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبرامج دعم ريادة الأعمال، بالإضافة إلى برامج التعليم المهني، وعلى رأسها برنامج "طموح"، بالإضافة الى أكاديمية الطهي وأكاديمية علوم الطيران.

وقال فهد الرشيد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية: نشكر الأمير خالد الفيصل على اهتمامه بأبنائه وبناته من شباب منطقة مكة المكرمة والمملكة، ودعمه المستمر لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية ومبادراتها، بما يدعم مسيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المملكة.

وأضاف: نقطف اليوم إحدى ثمار اهتمام الأمير خالد الفيصل وتوجيهاته الكريمة ورؤيته المباركة ببناء الإنسان وتنمية المكان، فقد كان معنا قلباً وقالباً منذ بدء البرنامج، ونحتفي اليوم بتشريفه لنا في حفل تخريج الدفعة الثالثة من شباب ووشابات برنامج "طموح".

من جانبه، قال الأمین العام لھیئة المدن الاقتصادية مھند بن عبدالمحسن ھلال: تعمل ھیئة المدن الاقتصادیة على جذب استثمارات ذات قیمة مضافة تسھم في تنویع الاقتصاد، وتوفر وظائف نوعیة للشباب السعودي.

وأضاف: تولدت العدید من فرص العمل في المدن الاقتصادیة حتى الیوم ، وتم توظیف كوادر نسائیة سعودیة مدربة من منطقة رابغ في میناء الملك عبدلله، ومما لا شك فیه أن برنامج طموح یأتي مواكبا لتطلعات ھیئة المدن الاقتصادیة.

وشكر "الرشيد" شركاء مدينة الملك عبدالله الاقتصادية من القطاع الحكومي والخاص، ومساهماتهم الفاعلة في إنجاح برنامج "طموح" وبقية الجهود والمبادرات الريادية في مجال دعم وتمكين الشباب، وقدم مباركته الخاصة للشباب والشابات بالتخرج.

وأضاف: نحرص على إقامة يوم للمهنة بعد تخريج أي دفعة من برنامج "طموح" وما نفخر به حقاً أن من يتولى تنظيم وإدارة فعاليات يوم المهنة هم طلاب وطالبات البرنامج، واليوم نفرح بتخرجهم ونستلهم منهم قصص النجاح"، وأشار الرشيد إلى أن فعالية يوم المهنة الأخيرة شهدت حضور أكثر من ١٥٠ شركة وعرض أكثر من ألفي وظيفة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الفيصل" يرعى تخريج متدربي "طموح" بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية
سبق

رعى الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، يوم أمس، حفل تخريج دفعة جديدة من برنامج "طموح" في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، الذي يستهدف تدريب وتأهيل خمسة آلاف شاب وشابة خلال خمسة أعوام، وتمكينهم للانخراط في سوق العمل والقيام بدورهم الفعال في التنمية الاجتماعية والاقتصادية وفق تطلعات القيادة الرشيدة وتناغماً مع الرؤية ٢٠٣٠.

وقد شهد الحفل تخريج 1026 شاباً وشابة التحقوا بالبرنامج من مختلف مناطق المملكة، وهي الدفعة الثالثة لهذا العام، حيث وصل عدد المتخرجين منذ انطلاق البرنامج وحتى الان إلى ٢٧٢٦ شاباً وشابة.

وأقيم الحفل في مركز البيلسان للمعارض والمؤتمرات بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية؛ بحضور الطلبة والطالبات ونخبة من الجهات والشخصيات من القطاع الحكومي والخاص من المهتمين بسوق العمل والجانب التعليمي وتطوير وتوظيف الكوادر البشرية.

وانطلق برنامج "طموح" التدريبي بتوجيهات الأمير خالد الفيصل، بهدف مد الجسور بين الكوادر الوطنية وسوق العمل، عن طريق تدريب وتأهيل شريحة من الشباب الذين لم يتمكنوا من إكمال مسيرة التعليم، وتزويدهم بمجموعة من المهارات الأساسية في اللغة الإنجليزية وتكنولوجيا المعلومات والبرمجيات وتطوير الذات والتوجيه المهني.

واتسعت رؤية البرنامج منذ انطلاقها عندما بدأت بالتركيز على أبناء وبنات منطقة رابغ من خريجي وخريجات المرحلة الثانوية؛ قبل أن تشمل كافة مناطق المملكة لخريجي المرحلة الثانوية والجامعية، مع تأمين السكن بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية.

ويعد "طموح" أحد البرامج التي تتبناها مدينة الملك عبداللهالاقتصادية، ضمن دورها الريادي في جوانب المسؤولية الاجتماعية، حيث طورت مع شركائها في القطاعين الحكومي والخاص عدداً من البرامج والمبادرات لدعم وتمكين الشباب.

وشملت هذه البرامج، تدشين كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال، وهي الأولى من نوعها في المنطقة، كما تم إطلاق برنامج دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبرامج دعم ريادة الأعمال، بالإضافة إلى برامج التعليم المهني، وعلى رأسها برنامج "طموح"، بالإضافة الى أكاديمية الطهي وأكاديمية علوم الطيران.

وقال فهد الرشيد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية: نشكر الأمير خالد الفيصل على اهتمامه بأبنائه وبناته من شباب منطقة مكة المكرمة والمملكة، ودعمه المستمر لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية ومبادراتها، بما يدعم مسيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المملكة.

وأضاف: نقطف اليوم إحدى ثمار اهتمام الأمير خالد الفيصل وتوجيهاته الكريمة ورؤيته المباركة ببناء الإنسان وتنمية المكان، فقد كان معنا قلباً وقالباً منذ بدء البرنامج، ونحتفي اليوم بتشريفه لنا في حفل تخريج الدفعة الثالثة من شباب ووشابات برنامج "طموح".

من جانبه، قال الأمین العام لھیئة المدن الاقتصادية مھند بن عبدالمحسن ھلال: تعمل ھیئة المدن الاقتصادیة على جذب استثمارات ذات قیمة مضافة تسھم في تنویع الاقتصاد، وتوفر وظائف نوعیة للشباب السعودي.

وأضاف: تولدت العدید من فرص العمل في المدن الاقتصادیة حتى الیوم ، وتم توظیف كوادر نسائیة سعودیة مدربة من منطقة رابغ في میناء الملك عبدلله، ومما لا شك فیه أن برنامج طموح یأتي مواكبا لتطلعات ھیئة المدن الاقتصادیة.

وشكر "الرشيد" شركاء مدينة الملك عبدالله الاقتصادية من القطاع الحكومي والخاص، ومساهماتهم الفاعلة في إنجاح برنامج "طموح" وبقية الجهود والمبادرات الريادية في مجال دعم وتمكين الشباب، وقدم مباركته الخاصة للشباب والشابات بالتخرج.

وأضاف: نحرص على إقامة يوم للمهنة بعد تخريج أي دفعة من برنامج "طموح" وما نفخر به حقاً أن من يتولى تنظيم وإدارة فعاليات يوم المهنة هم طلاب وطالبات البرنامج، واليوم نفرح بتخرجهم ونستلهم منهم قصص النجاح"، وأشار الرشيد إلى أن فعالية يوم المهنة الأخيرة شهدت حضور أكثر من ١٥٠ شركة وعرض أكثر من ألفي وظيفة.

21 فبراير 2018 - 5 جمادى الآخر 1439
04:02 PM

"الفيصل" يرعى تخريج متدربي "طموح" بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية

الدفعة "3" ضمّت 1026 شاباً وشابة التحقوا به من مختلف مناطق المملكة

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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رعى الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، يوم أمس، حفل تخريج دفعة جديدة من برنامج "طموح" في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، الذي يستهدف تدريب وتأهيل خمسة آلاف شاب وشابة خلال خمسة أعوام، وتمكينهم للانخراط في سوق العمل والقيام بدورهم الفعال في التنمية الاجتماعية والاقتصادية وفق تطلعات القيادة الرشيدة وتناغماً مع الرؤية ٢٠٣٠.

وقد شهد الحفل تخريج 1026 شاباً وشابة التحقوا بالبرنامج من مختلف مناطق المملكة، وهي الدفعة الثالثة لهذا العام، حيث وصل عدد المتخرجين منذ انطلاق البرنامج وحتى الان إلى ٢٧٢٦ شاباً وشابة.

وأقيم الحفل في مركز البيلسان للمعارض والمؤتمرات بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية؛ بحضور الطلبة والطالبات ونخبة من الجهات والشخصيات من القطاع الحكومي والخاص من المهتمين بسوق العمل والجانب التعليمي وتطوير وتوظيف الكوادر البشرية.

وانطلق برنامج "طموح" التدريبي بتوجيهات الأمير خالد الفيصل، بهدف مد الجسور بين الكوادر الوطنية وسوق العمل، عن طريق تدريب وتأهيل شريحة من الشباب الذين لم يتمكنوا من إكمال مسيرة التعليم، وتزويدهم بمجموعة من المهارات الأساسية في اللغة الإنجليزية وتكنولوجيا المعلومات والبرمجيات وتطوير الذات والتوجيه المهني.

واتسعت رؤية البرنامج منذ انطلاقها عندما بدأت بالتركيز على أبناء وبنات منطقة رابغ من خريجي وخريجات المرحلة الثانوية؛ قبل أن تشمل كافة مناطق المملكة لخريجي المرحلة الثانوية والجامعية، مع تأمين السكن بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية.

ويعد "طموح" أحد البرامج التي تتبناها مدينة الملك عبداللهالاقتصادية، ضمن دورها الريادي في جوانب المسؤولية الاجتماعية، حيث طورت مع شركائها في القطاعين الحكومي والخاص عدداً من البرامج والمبادرات لدعم وتمكين الشباب.

وشملت هذه البرامج، تدشين كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال، وهي الأولى من نوعها في المنطقة، كما تم إطلاق برنامج دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبرامج دعم ريادة الأعمال، بالإضافة إلى برامج التعليم المهني، وعلى رأسها برنامج "طموح"، بالإضافة الى أكاديمية الطهي وأكاديمية علوم الطيران.

وقال فهد الرشيد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية: نشكر الأمير خالد الفيصل على اهتمامه بأبنائه وبناته من شباب منطقة مكة المكرمة والمملكة، ودعمه المستمر لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية ومبادراتها، بما يدعم مسيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المملكة.

وأضاف: نقطف اليوم إحدى ثمار اهتمام الأمير خالد الفيصل وتوجيهاته الكريمة ورؤيته المباركة ببناء الإنسان وتنمية المكان، فقد كان معنا قلباً وقالباً منذ بدء البرنامج، ونحتفي اليوم بتشريفه لنا في حفل تخريج الدفعة الثالثة من شباب ووشابات برنامج "طموح".

من جانبه، قال الأمین العام لھیئة المدن الاقتصادية مھند بن عبدالمحسن ھلال: تعمل ھیئة المدن الاقتصادیة على جذب استثمارات ذات قیمة مضافة تسھم في تنویع الاقتصاد، وتوفر وظائف نوعیة للشباب السعودي.

وأضاف: تولدت العدید من فرص العمل في المدن الاقتصادیة حتى الیوم ، وتم توظیف كوادر نسائیة سعودیة مدربة من منطقة رابغ في میناء الملك عبدلله، ومما لا شك فیه أن برنامج طموح یأتي مواكبا لتطلعات ھیئة المدن الاقتصادیة.

وشكر "الرشيد" شركاء مدينة الملك عبدالله الاقتصادية من القطاع الحكومي والخاص، ومساهماتهم الفاعلة في إنجاح برنامج "طموح" وبقية الجهود والمبادرات الريادية في مجال دعم وتمكين الشباب، وقدم مباركته الخاصة للشباب والشابات بالتخرج.

وأضاف: نحرص على إقامة يوم للمهنة بعد تخريج أي دفعة من برنامج "طموح" وما نفخر به حقاً أن من يتولى تنظيم وإدارة فعاليات يوم المهنة هم طلاب وطالبات البرنامج، واليوم نفرح بتخرجهم ونستلهم منهم قصص النجاح"، وأشار الرشيد إلى أن فعالية يوم المهنة الأخيرة شهدت حضور أكثر من ١٥٠ شركة وعرض أكثر من ألفي وظيفة.

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