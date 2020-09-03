روسيا تستأنف رحلات الطيران الدولية مع مصر والإمارات

بعد تعليقها في ظل الإجراءات التي تم اتخاذها لمكافحة كورونا

قالت الحكومة الروسية، اليوم الخميس: إنها قررت استئناف رحلات الطيران مع 3 دول؛ وذلك بعد تعليقها في ظل الإجراءات التي تم اتخاذها لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

ووفقًا لبيان صدر عن الحكومة؛ سيتم استئناف رحلات الطيران مع مصر والإمارات وجزر المالديف.