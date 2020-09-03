النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

روسيا تستأنف رحلات الطيران الدولية مع مصر والإمارات

بعد تعليقها في ظل الإجراءات التي تم اتخاذها لمكافحة كورونا

قالت الحكومة الروسية، اليوم الخميس: إنها قررت استئناف رحلات الطيران مع 3 دول؛ وذلك بعد تعليقها في ظل الإجراءات التي تم اتخاذها لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

ووفقًا لبيان صدر عن الحكومة؛ سيتم استئناف رحلات الطيران مع مصر والإمارات وجزر المالديف.

روسيا فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
روسيا تستأنف رحلات الطيران الدولية مع مصر والإمارات
سبق

قالت الحكومة الروسية، اليوم الخميس: إنها قررت استئناف رحلات الطيران مع 3 دول؛ وذلك بعد تعليقها في ظل الإجراءات التي تم اتخاذها لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

ووفقًا لبيان صدر عن الحكومة؛ سيتم استئناف رحلات الطيران مع مصر والإمارات وجزر المالديف.

03 سبتمبر 2020 - 15 محرّم 1442
10:24 AM

روسيا تستأنف رحلات الطيران الدولية مع مصر والإمارات

بعد تعليقها في ظل الإجراءات التي تم اتخاذها لمكافحة كورونا

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
579

قالت الحكومة الروسية، اليوم الخميس: إنها قررت استئناف رحلات الطيران مع 3 دول؛ وذلك بعد تعليقها في ظل الإجراءات التي تم اتخاذها لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

ووفقًا لبيان صدر عن الحكومة؛ سيتم استئناف رحلات الطيران مع مصر والإمارات وجزر المالديف.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
4,507
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,661
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
21,042
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,208

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة