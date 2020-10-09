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اختتام دورة حكام دوري المحترفين.. بمشاركة (43) حكماً

اختتمت دورة حكام دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين والتي استمرت لمدة 4 أيام بحضور رئيس لجنة الحكام الإسباني فرناندو تريساكو ومدير دائرة التحكيم السويسري مانويل نافارو وبمشاركة 43 حكماً.

وشهدت الدورة، إجراء اختبارات لياقة بدنية ومحاضرات نظرية وعملية وتدريب مكثف على تقنية حكم الفيديو المساعد "VAR" بالإضافة إلى إجراء عدة اختبارات في القانون وحالات الفيديو.

كما شهدت التركيز على الحكام بضرورة وأهمية تطبيق كافة التدابير الاحترازية الصادرة من وزارة الصحة.

الدوري السعودي للمحترفين

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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اختتام دورة حكام دوري المحترفين.. بمشاركة (43) حكماً
سبق

اختتمت دورة حكام دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين والتي استمرت لمدة 4 أيام بحضور رئيس لجنة الحكام الإسباني فرناندو تريساكو ومدير دائرة التحكيم السويسري مانويل نافارو وبمشاركة 43 حكماً.

وشهدت الدورة، إجراء اختبارات لياقة بدنية ومحاضرات نظرية وعملية وتدريب مكثف على تقنية حكم الفيديو المساعد "VAR" بالإضافة إلى إجراء عدة اختبارات في القانون وحالات الفيديو.

كما شهدت التركيز على الحكام بضرورة وأهمية تطبيق كافة التدابير الاحترازية الصادرة من وزارة الصحة.

09 أكتوبر 2020 - 22 صفر 1442
09:40 PM

اختتام دورة حكام دوري المحترفين.. بمشاركة (43) حكماً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اختتمت دورة حكام دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين والتي استمرت لمدة 4 أيام بحضور رئيس لجنة الحكام الإسباني فرناندو تريساكو ومدير دائرة التحكيم السويسري مانويل نافارو وبمشاركة 43 حكماً.

وشهدت الدورة، إجراء اختبارات لياقة بدنية ومحاضرات نظرية وعملية وتدريب مكثف على تقنية حكم الفيديو المساعد "VAR" بالإضافة إلى إجراء عدة اختبارات في القانون وحالات الفيديو.

كما شهدت التركيز على الحكام بضرورة وأهمية تطبيق كافة التدابير الاحترازية الصادرة من وزارة الصحة.

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