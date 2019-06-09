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"الترفيه" تشعل "موسم جدة" بعروض وفعاليات كوميدية

تتضمن عرضين مسرحيين لنجمين عربيين

تطلق الهيئة العامة للترفيه موجة الفعاليات الكوميدية في جدة بعدد من المسرحيات الترفيهية التي تقدّمها ضمن مشاركتها في "موسم جدة"، أحد مواسم السعودية.

وتبدأ الفعاليات الكوميدية من منطقة أبحر حيث سيحظى محبو الفن المسرحي في خيمة المسرح من 26 إلى 29 يونيو الحالي، بمتابعة مسرحية "ثلاثة أيام في الساحل" من بطولة النجم محمد هنيدي، فيما ستعرض من 10 إلى 13 يوليو المقبل، مسرحية "كلها غلط" من بطولة النجم أشرف عبدالباقي.

وتتواصل الفعاليات الكوميدية في 10 يونيو الحالي وتستمر إلى 18 يوليو المقبل في موقع "حول المدينة – الشلال"، مع جولات نادي "الكوميدي كلوب" السعودي عبر معرضٍ أرتولوجي يضمّ مجموعة من نجوم الكوميديا المحليين والعرب والعالميين، الذين سيقدّمون مجموعة عروض تتضمن تحدي الارتجال، عروض العائلة "سندريلا السعودية"، عروض الستاند آب العالمية، وليالي موسيقية كوميدية.

فيما يقدّم النادي سلسلة عروض "الثلوثيات" التي تملأ الليالي كوميديا وضحكاً مع رموز الفن الكوميدي، في ثلوثية عبدالرحمن الشيخي، ثلوثية شاكر الشريف، ثلوثية طلال الشيخي، ثلوثية محمد السلطان، ثلوثية عبدالرحمن الصومالي، وثلوثية عبدالخالق بن رافعة.

من جهته يقدّم مسرح XJed في الواجهة البحرية من 23 يونيو إلى 18 يوليو المقبل، لهواة الضحك والعروض الكوميدية من كل أنحاء العالم متعة عالمية من تنفيذ نادي الكوميديا الأول في أمريكا "لاف فاكتوري كلوب".

من جانبها أكدت الهيئة العامة للترفيه سعيها الدائم إلى تقديم تجربة مختلفة لزوّار الموسم لتثري بذلك ذائقتهم الترفيهية وتعزز ريادة المملكة في قطاع الترفيه.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الترفيه" تشعل "موسم جدة" بعروض وفعاليات كوميدية
سبق

تطلق الهيئة العامة للترفيه موجة الفعاليات الكوميدية في جدة بعدد من المسرحيات الترفيهية التي تقدّمها ضمن مشاركتها في "موسم جدة"، أحد مواسم السعودية.

وتبدأ الفعاليات الكوميدية من منطقة أبحر حيث سيحظى محبو الفن المسرحي في خيمة المسرح من 26 إلى 29 يونيو الحالي، بمتابعة مسرحية "ثلاثة أيام في الساحل" من بطولة النجم محمد هنيدي، فيما ستعرض من 10 إلى 13 يوليو المقبل، مسرحية "كلها غلط" من بطولة النجم أشرف عبدالباقي.

وتتواصل الفعاليات الكوميدية في 10 يونيو الحالي وتستمر إلى 18 يوليو المقبل في موقع "حول المدينة – الشلال"، مع جولات نادي "الكوميدي كلوب" السعودي عبر معرضٍ أرتولوجي يضمّ مجموعة من نجوم الكوميديا المحليين والعرب والعالميين، الذين سيقدّمون مجموعة عروض تتضمن تحدي الارتجال، عروض العائلة "سندريلا السعودية"، عروض الستاند آب العالمية، وليالي موسيقية كوميدية.

فيما يقدّم النادي سلسلة عروض "الثلوثيات" التي تملأ الليالي كوميديا وضحكاً مع رموز الفن الكوميدي، في ثلوثية عبدالرحمن الشيخي، ثلوثية شاكر الشريف، ثلوثية طلال الشيخي، ثلوثية محمد السلطان، ثلوثية عبدالرحمن الصومالي، وثلوثية عبدالخالق بن رافعة.

من جهته يقدّم مسرح XJed في الواجهة البحرية من 23 يونيو إلى 18 يوليو المقبل، لهواة الضحك والعروض الكوميدية من كل أنحاء العالم متعة عالمية من تنفيذ نادي الكوميديا الأول في أمريكا "لاف فاكتوري كلوب".

من جانبها أكدت الهيئة العامة للترفيه سعيها الدائم إلى تقديم تجربة مختلفة لزوّار الموسم لتثري بذلك ذائقتهم الترفيهية وتعزز ريادة المملكة في قطاع الترفيه.

09 يونيو 2019 - 6 شوّال 1440
04:21 PM

"الترفيه" تشعل "موسم جدة" بعروض وفعاليات كوميدية

تتضمن عرضين مسرحيين لنجمين عربيين

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عبدالله الراجحي - جدة
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1,091

تطلق الهيئة العامة للترفيه موجة الفعاليات الكوميدية في جدة بعدد من المسرحيات الترفيهية التي تقدّمها ضمن مشاركتها في "موسم جدة"، أحد مواسم السعودية.

وتبدأ الفعاليات الكوميدية من منطقة أبحر حيث سيحظى محبو الفن المسرحي في خيمة المسرح من 26 إلى 29 يونيو الحالي، بمتابعة مسرحية "ثلاثة أيام في الساحل" من بطولة النجم محمد هنيدي، فيما ستعرض من 10 إلى 13 يوليو المقبل، مسرحية "كلها غلط" من بطولة النجم أشرف عبدالباقي.

وتتواصل الفعاليات الكوميدية في 10 يونيو الحالي وتستمر إلى 18 يوليو المقبل في موقع "حول المدينة – الشلال"، مع جولات نادي "الكوميدي كلوب" السعودي عبر معرضٍ أرتولوجي يضمّ مجموعة من نجوم الكوميديا المحليين والعرب والعالميين، الذين سيقدّمون مجموعة عروض تتضمن تحدي الارتجال، عروض العائلة "سندريلا السعودية"، عروض الستاند آب العالمية، وليالي موسيقية كوميدية.

فيما يقدّم النادي سلسلة عروض "الثلوثيات" التي تملأ الليالي كوميديا وضحكاً مع رموز الفن الكوميدي، في ثلوثية عبدالرحمن الشيخي، ثلوثية شاكر الشريف، ثلوثية طلال الشيخي، ثلوثية محمد السلطان، ثلوثية عبدالرحمن الصومالي، وثلوثية عبدالخالق بن رافعة.

من جهته يقدّم مسرح XJed في الواجهة البحرية من 23 يونيو إلى 18 يوليو المقبل، لهواة الضحك والعروض الكوميدية من كل أنحاء العالم متعة عالمية من تنفيذ نادي الكوميديا الأول في أمريكا "لاف فاكتوري كلوب".

من جانبها أكدت الهيئة العامة للترفيه سعيها الدائم إلى تقديم تجربة مختلفة لزوّار الموسم لتثري بذلك ذائقتهم الترفيهية وتعزز ريادة المملكة في قطاع الترفيه.

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