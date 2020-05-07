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ارتفاع عدد المصابين بكورونا في نيجيريا إلى 3145 حالة مؤكدة

مركز مكافحة الأمراض أعلن أمس تسجيل 195 إصابة جديدة

أعلن المركز النيجيري لمكافحة الأمراض تسجيل 195 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح المركز في بيان له أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد يرتفع بذلك إلى 3145 حالة مؤكدة.

يذكر أن نيجيريا قررت في وقت سابق التمديد في الحظر على جميع الرحلات الجوية لأربعة أسابيع إضافية في إطار إجراءات احترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.

فيروس كورونا الجديد

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ارتفاع عدد المصابين بكورونا في نيجيريا إلى 3145 حالة مؤكدة
سبق

أعلن المركز النيجيري لمكافحة الأمراض تسجيل 195 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح المركز في بيان له أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد يرتفع بذلك إلى 3145 حالة مؤكدة.

يذكر أن نيجيريا قررت في وقت سابق التمديد في الحظر على جميع الرحلات الجوية لأربعة أسابيع إضافية في إطار إجراءات احترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.

07 مايو 2020 - 14 رمضان 1441
11:45 PM

ارتفاع عدد المصابين بكورونا في نيجيريا إلى 3145 حالة مؤكدة

مركز مكافحة الأمراض أعلن أمس تسجيل 195 إصابة جديدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن المركز النيجيري لمكافحة الأمراض تسجيل 195 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح المركز في بيان له أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد يرتفع بذلك إلى 3145 حالة مؤكدة.

يذكر أن نيجيريا قررت في وقت سابق التمديد في الحظر على جميع الرحلات الجوية لأربعة أسابيع إضافية في إطار إجراءات احترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.

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