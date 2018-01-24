"كراني": "خميسكم دافئ".. و72 ساعة تفصلنا عن الزائر القطبي

قال: رياح نشطة مثيرة للأتربة على عدة مناطق وغائم على أخرى

أكد خبير الطقس حسن كراني أن حالة استقرار جوي ذات طابع ربيعي تسيطر على أجواء المملكة خلال إجازة نهاية الأسبوع.

وقال اليوم عبر حسابه في "تويتر": "بعون الله طقس مستقر يميل للطابع الربيعي والدفء الملموس على كل أجواء المملكة، فتنعموا بنهاية أسبوع دافئة قبل قدوم الزائر القطبي مع نهاية الـ72 ساعة القادمة. رياح اليوم نشطة مثيرة للأتربة على الشمال، الوسطى، الشرقية، وأجزاء من الغربية والجنوبية، غائم جزئي على الشمال، الوسطى، الشرقية".



وكانت قد توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، تأثيراً للعوالق الترابية يحدّ من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: (نجران، الرياض، القصيم)، وسماءً غائمة جزئياً قد تتخللها سحب رعدية على مرتفعات: (جازان، عسير، الباحة، الطائف).