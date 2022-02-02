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"ماجد الفطيم" تفتتح أحدث فروع "كارفور" في المملكة

تسهم في توفير فرص عمل جديدة للشباب السعودي

أعلنت شركة "ماجد الفطيم" الشركة الرائدة في مجال تطوير وإدارة مراكز التسوق والمدن المتكاملة ومنشآت التجزئة والترفيه في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا، عن افتتاح أربعة فروع جديدة في "الرياض حي الملز وفي جدة حي المنار وفي نجران في العزام مول والخبر أوركيد العليا"، وذلك بتاريخ 27 يناير 2022.

وحضر حفلات الافتتاح الرسمية مجموعة من كبار الشخصيات ورواد الأعمال وكبار الإداريين في "ماجد الفطيم" بالإضافة إلى ممثلي وسائل الإعلام المحلية والإقليمية.

وقال مدير كارفور السعودية لدى "ماجد الفطيم للتجزئة"، محمد العساف: "نحن سعداء بافتتاح فروع كارفور الجديدة في المدن الأربعة، والذي يشكل خطوة مهمة في مسيرة التوسّع والانتشار في كل أرجاء المملكة، كما يأتي في إطار جهود الشركة للارتقاء وتعزيز قطاع التجزئة والمساهمة في دفع عجلة نمو الاقتصاد السعودي. وتساهم هذه الافتتاحات الجديدة في توفير فرص عمل إضافية للشباب السعودي، الأمر الذي من شأنه تفعيل محاور التحول الوطني في ظل رؤية السعودية 2030. هذا وقد تم توظيف 105 زملاء في فروع كارفور الجديدة".

وأضاف: "توفر فروع كارفور الجديدة، خيارات مميزة، لتحقيق قيمة فريدة من نوعها واستثنائية لكافة عملائنا من خلال كل تجربة تسوق، وتحقيق تجارب تقوم على أحدث التقنيات للعملاء".

وتتميز فروع كارفور الجديدة، بقربها من المناطق ذات الكثافة السكانية العالية بما يضمن توفير متطلباتهم اليومية من الأغذية المحلية الطازجة كالخضروات والفواكه واللحوم والأسماك والألبان والمخبوزات المتاحة في الفرن العربي، بالإضافة إلى المنتجات الصحية والعضوية الخالية من الغلوتين ومن السكر، والمأكولات والأطباق الخاصة بمختلف الجنسيات، والأجهزة الكهربائية والإلكترونية وأدوات التجميل والرياضة وألعاب الأطفال، ومنتجات كارفور الخاصة ذات الجودة العالية والأسعار التنافسية.

وبمناسبة افتتاح الفروع الجديدة، قدمت كارفور مجموعة مميزة من العروض والتخفيضات على مختلف المنتجات. وأتيحت الفرصة أمام أعضاء برنامج الولاء "ماي كلوب" لاستبدال نقاطهم في الفروع الجديدة، والاستفادة من خصومات إضافية على بعض العلامات التجارية والمنتجات المدرجة في البرنامج، والحصول على قسائم إلكترونية مخصصة مع خصومات مميزة، إلى جانب تقديم عروض كارفور الأسبوعية. هذا بالإضافة إلى توفر خدمة التوصيل المجاني خلال 60 دقيقة للطلبات عبر الإنترنت من الفرع الجديد.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"ماجد الفطيم" تفتتح أحدث فروع "كارفور" في المملكة
سبق

أعلنت شركة "ماجد الفطيم" الشركة الرائدة في مجال تطوير وإدارة مراكز التسوق والمدن المتكاملة ومنشآت التجزئة والترفيه في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا، عن افتتاح أربعة فروع جديدة في "الرياض حي الملز وفي جدة حي المنار وفي نجران في العزام مول والخبر أوركيد العليا"، وذلك بتاريخ 27 يناير 2022.

وحضر حفلات الافتتاح الرسمية مجموعة من كبار الشخصيات ورواد الأعمال وكبار الإداريين في "ماجد الفطيم" بالإضافة إلى ممثلي وسائل الإعلام المحلية والإقليمية.

وقال مدير كارفور السعودية لدى "ماجد الفطيم للتجزئة"، محمد العساف: "نحن سعداء بافتتاح فروع كارفور الجديدة في المدن الأربعة، والذي يشكل خطوة مهمة في مسيرة التوسّع والانتشار في كل أرجاء المملكة، كما يأتي في إطار جهود الشركة للارتقاء وتعزيز قطاع التجزئة والمساهمة في دفع عجلة نمو الاقتصاد السعودي. وتساهم هذه الافتتاحات الجديدة في توفير فرص عمل إضافية للشباب السعودي، الأمر الذي من شأنه تفعيل محاور التحول الوطني في ظل رؤية السعودية 2030. هذا وقد تم توظيف 105 زملاء في فروع كارفور الجديدة".

وأضاف: "توفر فروع كارفور الجديدة، خيارات مميزة، لتحقيق قيمة فريدة من نوعها واستثنائية لكافة عملائنا من خلال كل تجربة تسوق، وتحقيق تجارب تقوم على أحدث التقنيات للعملاء".

وتتميز فروع كارفور الجديدة، بقربها من المناطق ذات الكثافة السكانية العالية بما يضمن توفير متطلباتهم اليومية من الأغذية المحلية الطازجة كالخضروات والفواكه واللحوم والأسماك والألبان والمخبوزات المتاحة في الفرن العربي، بالإضافة إلى المنتجات الصحية والعضوية الخالية من الغلوتين ومن السكر، والمأكولات والأطباق الخاصة بمختلف الجنسيات، والأجهزة الكهربائية والإلكترونية وأدوات التجميل والرياضة وألعاب الأطفال، ومنتجات كارفور الخاصة ذات الجودة العالية والأسعار التنافسية.

وبمناسبة افتتاح الفروع الجديدة، قدمت كارفور مجموعة مميزة من العروض والتخفيضات على مختلف المنتجات. وأتيحت الفرصة أمام أعضاء برنامج الولاء "ماي كلوب" لاستبدال نقاطهم في الفروع الجديدة، والاستفادة من خصومات إضافية على بعض العلامات التجارية والمنتجات المدرجة في البرنامج، والحصول على قسائم إلكترونية مخصصة مع خصومات مميزة، إلى جانب تقديم عروض كارفور الأسبوعية. هذا بالإضافة إلى توفر خدمة التوصيل المجاني خلال 60 دقيقة للطلبات عبر الإنترنت من الفرع الجديد.

02 فبراير 2022 - 1 رجب 1443
05:18 PM

"ماجد الفطيم" تفتتح أحدث فروع "كارفور" في المملكة

تسهم في توفير فرص عمل جديدة للشباب السعودي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت شركة "ماجد الفطيم" الشركة الرائدة في مجال تطوير وإدارة مراكز التسوق والمدن المتكاملة ومنشآت التجزئة والترفيه في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا، عن افتتاح أربعة فروع جديدة في "الرياض حي الملز وفي جدة حي المنار وفي نجران في العزام مول والخبر أوركيد العليا"، وذلك بتاريخ 27 يناير 2022.

وحضر حفلات الافتتاح الرسمية مجموعة من كبار الشخصيات ورواد الأعمال وكبار الإداريين في "ماجد الفطيم" بالإضافة إلى ممثلي وسائل الإعلام المحلية والإقليمية.

وقال مدير كارفور السعودية لدى "ماجد الفطيم للتجزئة"، محمد العساف: "نحن سعداء بافتتاح فروع كارفور الجديدة في المدن الأربعة، والذي يشكل خطوة مهمة في مسيرة التوسّع والانتشار في كل أرجاء المملكة، كما يأتي في إطار جهود الشركة للارتقاء وتعزيز قطاع التجزئة والمساهمة في دفع عجلة نمو الاقتصاد السعودي. وتساهم هذه الافتتاحات الجديدة في توفير فرص عمل إضافية للشباب السعودي، الأمر الذي من شأنه تفعيل محاور التحول الوطني في ظل رؤية السعودية 2030. هذا وقد تم توظيف 105 زملاء في فروع كارفور الجديدة".

وأضاف: "توفر فروع كارفور الجديدة، خيارات مميزة، لتحقيق قيمة فريدة من نوعها واستثنائية لكافة عملائنا من خلال كل تجربة تسوق، وتحقيق تجارب تقوم على أحدث التقنيات للعملاء".

وتتميز فروع كارفور الجديدة، بقربها من المناطق ذات الكثافة السكانية العالية بما يضمن توفير متطلباتهم اليومية من الأغذية المحلية الطازجة كالخضروات والفواكه واللحوم والأسماك والألبان والمخبوزات المتاحة في الفرن العربي، بالإضافة إلى المنتجات الصحية والعضوية الخالية من الغلوتين ومن السكر، والمأكولات والأطباق الخاصة بمختلف الجنسيات، والأجهزة الكهربائية والإلكترونية وأدوات التجميل والرياضة وألعاب الأطفال، ومنتجات كارفور الخاصة ذات الجودة العالية والأسعار التنافسية.

وبمناسبة افتتاح الفروع الجديدة، قدمت كارفور مجموعة مميزة من العروض والتخفيضات على مختلف المنتجات. وأتيحت الفرصة أمام أعضاء برنامج الولاء "ماي كلوب" لاستبدال نقاطهم في الفروع الجديدة، والاستفادة من خصومات إضافية على بعض العلامات التجارية والمنتجات المدرجة في البرنامج، والحصول على قسائم إلكترونية مخصصة مع خصومات مميزة، إلى جانب تقديم عروض كارفور الأسبوعية. هذا بالإضافة إلى توفر خدمة التوصيل المجاني خلال 60 دقيقة للطلبات عبر الإنترنت من الفرع الجديد.

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