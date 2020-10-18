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''وارف'' يدعم الصم وضعاف السمع عبر برنامج "وظيفتي"

من خلال تحديد نقاط قوتهم واحتياجاتهم

نفذ مركز العنود لتنمية الشباب ''وارف''، أحد مراكز التمكين بمؤسسة الأميرة العنود الخيرية، برنامج "وظيفتي" للصم وضعاف السمع.

البرنامج تدريبي متخصص لتأهيل الشباب للطرق السليمة في البحث والحصول على الوظيفة، من خلال التعرف على كتابة السيرة الذاتية والتعامل الصحيح مع المقابلة الشخصية والتفاعل السليم في بيئة العمل.

ويهدف إلى تمكين الأفراد من إدارة إمكانياتهم، بما يتناسب مع طبيعتهم من خلال تحديد نقاط قوتهم واحتياجاتهم، وإكساب المشتركين مهارات البحث عن الوظيفة المناسبة.

وأقيم برنامج "وظيفتي" للصم في مقر مؤسسة الأميرة العنود الخيرية خلال شهر أكتوبر، بحضور عدد من المتدربين من ذوي الصم وضعاف السمع في الفئة العمرية من 16 حتى 29 سنة.

كما استهل البرنامج محاوره مع دورة وظيفة 101 التي تهدف إلى تأهيل الشباب للطرق الأولى في البحث عن وظيفة والتي تبدأ من كتابة السيرة الذاتية.

ويهدف المسار الثاني من البرنامج دورة وظيفة 102 إلى مساعدة الشباب على التكيف مع بيئة العمل والمبادرة في اقتناص الفرص وبناء الخبرات في العمل إلى جانب إكساب المستفيدين مهارات التعامل مع الرؤساء وإدارة الأولويات والتعامل مع ضغوط العمل.

واختتم البرنامج فعالياته باستقطاب متحدثين ناجحين في مجال الصم وضعاف السمع من الذين حققوا نجاحاً على صعيد سوق العمل وشاركوا تجاربهم مع المتدربين.

يذكر أن مركز العنود لتنمية الشباب ''وارف'' يسعى من خلال تقديم هذه البرامج إلى تمكين الشباب من خلال تقديم برامج نوعية وأفكار ملهمة من أجل حياة ناجحة ومشاركة مجتمعية فاعلة دعماً لمسيرة الوطن التنموية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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''وارف'' يدعم الصم وضعاف السمع عبر برنامج "وظيفتي"
سبق

نفذ مركز العنود لتنمية الشباب ''وارف''، أحد مراكز التمكين بمؤسسة الأميرة العنود الخيرية، برنامج "وظيفتي" للصم وضعاف السمع.

البرنامج تدريبي متخصص لتأهيل الشباب للطرق السليمة في البحث والحصول على الوظيفة، من خلال التعرف على كتابة السيرة الذاتية والتعامل الصحيح مع المقابلة الشخصية والتفاعل السليم في بيئة العمل.

ويهدف إلى تمكين الأفراد من إدارة إمكانياتهم، بما يتناسب مع طبيعتهم من خلال تحديد نقاط قوتهم واحتياجاتهم، وإكساب المشتركين مهارات البحث عن الوظيفة المناسبة.

وأقيم برنامج "وظيفتي" للصم في مقر مؤسسة الأميرة العنود الخيرية خلال شهر أكتوبر، بحضور عدد من المتدربين من ذوي الصم وضعاف السمع في الفئة العمرية من 16 حتى 29 سنة.

كما استهل البرنامج محاوره مع دورة وظيفة 101 التي تهدف إلى تأهيل الشباب للطرق الأولى في البحث عن وظيفة والتي تبدأ من كتابة السيرة الذاتية.

ويهدف المسار الثاني من البرنامج دورة وظيفة 102 إلى مساعدة الشباب على التكيف مع بيئة العمل والمبادرة في اقتناص الفرص وبناء الخبرات في العمل إلى جانب إكساب المستفيدين مهارات التعامل مع الرؤساء وإدارة الأولويات والتعامل مع ضغوط العمل.

واختتم البرنامج فعالياته باستقطاب متحدثين ناجحين في مجال الصم وضعاف السمع من الذين حققوا نجاحاً على صعيد سوق العمل وشاركوا تجاربهم مع المتدربين.

يذكر أن مركز العنود لتنمية الشباب ''وارف'' يسعى من خلال تقديم هذه البرامج إلى تمكين الشباب من خلال تقديم برامج نوعية وأفكار ملهمة من أجل حياة ناجحة ومشاركة مجتمعية فاعلة دعماً لمسيرة الوطن التنموية.

18 أكتوبر 2020 - 1 ربيع الأول 1442
07:48 PM

''وارف'' يدعم الصم وضعاف السمع عبر برنامج "وظيفتي"

من خلال تحديد نقاط قوتهم واحتياجاتهم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نفذ مركز العنود لتنمية الشباب ''وارف''، أحد مراكز التمكين بمؤسسة الأميرة العنود الخيرية، برنامج "وظيفتي" للصم وضعاف السمع.

البرنامج تدريبي متخصص لتأهيل الشباب للطرق السليمة في البحث والحصول على الوظيفة، من خلال التعرف على كتابة السيرة الذاتية والتعامل الصحيح مع المقابلة الشخصية والتفاعل السليم في بيئة العمل.

ويهدف إلى تمكين الأفراد من إدارة إمكانياتهم، بما يتناسب مع طبيعتهم من خلال تحديد نقاط قوتهم واحتياجاتهم، وإكساب المشتركين مهارات البحث عن الوظيفة المناسبة.

وأقيم برنامج "وظيفتي" للصم في مقر مؤسسة الأميرة العنود الخيرية خلال شهر أكتوبر، بحضور عدد من المتدربين من ذوي الصم وضعاف السمع في الفئة العمرية من 16 حتى 29 سنة.

كما استهل البرنامج محاوره مع دورة وظيفة 101 التي تهدف إلى تأهيل الشباب للطرق الأولى في البحث عن وظيفة والتي تبدأ من كتابة السيرة الذاتية.

ويهدف المسار الثاني من البرنامج دورة وظيفة 102 إلى مساعدة الشباب على التكيف مع بيئة العمل والمبادرة في اقتناص الفرص وبناء الخبرات في العمل إلى جانب إكساب المستفيدين مهارات التعامل مع الرؤساء وإدارة الأولويات والتعامل مع ضغوط العمل.

واختتم البرنامج فعالياته باستقطاب متحدثين ناجحين في مجال الصم وضعاف السمع من الذين حققوا نجاحاً على صعيد سوق العمل وشاركوا تجاربهم مع المتدربين.

يذكر أن مركز العنود لتنمية الشباب ''وارف'' يسعى من خلال تقديم هذه البرامج إلى تمكين الشباب من خلال تقديم برامج نوعية وأفكار ملهمة من أجل حياة ناجحة ومشاركة مجتمعية فاعلة دعماً لمسيرة الوطن التنموية.

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