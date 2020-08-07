"مرور جازان" يطيح بمفحطين عرضا حياتهما وحياة الآخرين للخطر

وغرد حساب "المرور السعودي" على حسابه بـ"تويتر"، قائلاً إن مرور منطقة جازان ضبط مركبتين مارس قائداها التفحيط معرضين حياتهما وحياة الآخرين للخطر، وتم إحالتهما للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.
وغرد حساب "المرور السعودي" على حسابه بـ"تويتر"، قائلاً إن مرور منطقة جازان ضبط مركبتين مارس قائداها التفحيط معرضين حياتهما وحياة الآخرين للخطر، وتم إحالتهما للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.
وغرد حساب "المرور السعودي" على حسابه بـ"تويتر"، قائلاً إن مرور منطقة جازان ضبط مركبتين مارس قائداها التفحيط معرضين حياتهما وحياة الآخرين للخطر، وتم إحالتهما للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.