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"مرور جازان" يطيح بمفحطين عرضا حياتهما وحياة الآخرين للخطر

أحالهما للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في النظام

أطاح مرور جازان بمفحطين مارسا التفحيط بمركبتيهما معرضين حياتهما وحياة الآخرين للخطر.

وغرد حساب "المرور السعودي" على حسابه بـ"تويتر"، قائلاً إن مرور منطقة جازان ضبط مركبتين مارس قائداها التفحيط معرضين حياتهما وحياة الآخرين للخطر، وتم إحالتهما للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.

المرور مرور جازان ممارسة التفحيط

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"مرور جازان" يطيح بمفحطين عرضا حياتهما وحياة الآخرين للخطر
سبق

أطاح مرور جازان بمفحطين مارسا التفحيط بمركبتيهما معرضين حياتهما وحياة الآخرين للخطر.

وغرد حساب "المرور السعودي" على حسابه بـ"تويتر"، قائلاً إن مرور منطقة جازان ضبط مركبتين مارس قائداها التفحيط معرضين حياتهما وحياة الآخرين للخطر، وتم إحالتهما للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.

07 أغسطس 2020 - 17 ذو الحجة 1441
01:44 AM

"مرور جازان" يطيح بمفحطين عرضا حياتهما وحياة الآخرين للخطر

أحالهما للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في النظام

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,838

أطاح مرور جازان بمفحطين مارسا التفحيط بمركبتيهما معرضين حياتهما وحياة الآخرين للخطر.

وغرد حساب "المرور السعودي" على حسابه بـ"تويتر"، قائلاً إن مرور منطقة جازان ضبط مركبتين مارس قائداها التفحيط معرضين حياتهما وحياة الآخرين للخطر، وتم إحالتهما للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.

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