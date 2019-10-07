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خبير الأرصاد "كراني" يحذر من "أقوى انقلاب خريفي".. كثافة كميات الأمطار والعواصف والسيول

طالب بتحرك واجتماعات من المختصين لدراسة تغيير أو تعديل البنية التحتية

حذر خبير الأرصاد حسن كراني مما وصفه بـ"أقوى انقلاب خريفي"، والتغير المناخي الكبير الذي يحمل مؤشرات لتغيّر في تأثير وكثافة كميات الأمطار والعواصف والسيول.

وقال: "لكني لا أرى ولا أسمع أي تحرك أو اجتماعات من المختصين؛ لدراسة تغيير أو تعديل البنية التحتية"، وأضاف: "يجب الإيمان بالتغير المناخي، وإعداد العدة له".

جاء ذلك في تغريدة لـ"كراني" على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قال فيها:

"أقوى انقلاب خريفي..

بعون الله كدلالة لتغير مناخي.. يحمل مؤشرات لتغيّر في تأثير وكثافة كميات الأمطار والعواصف والسيول.. ولكنني لا أرى ولا أسمع أي تحرك أو اجتماعات من المختصين لدراسة تغيير أو تعديل البنية التحتية.. فيجب الإيمان بالتغير المناخي وإعداد العدة له.. والله من وراء القصد".

حسن كراني

الرئيسية/ المملكة / محليات

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خبير الأرصاد "كراني" يحذر من "أقوى انقلاب خريفي".. كثافة كميات الأمطار والعواصف والسيول
سبق

حذر خبير الأرصاد حسن كراني مما وصفه بـ"أقوى انقلاب خريفي"، والتغير المناخي الكبير الذي يحمل مؤشرات لتغيّر في تأثير وكثافة كميات الأمطار والعواصف والسيول.

وقال: "لكني لا أرى ولا أسمع أي تحرك أو اجتماعات من المختصين؛ لدراسة تغيير أو تعديل البنية التحتية"، وأضاف: "يجب الإيمان بالتغير المناخي، وإعداد العدة له".

جاء ذلك في تغريدة لـ"كراني" على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قال فيها:

"أقوى انقلاب خريفي..

بعون الله كدلالة لتغير مناخي.. يحمل مؤشرات لتغيّر في تأثير وكثافة كميات الأمطار والعواصف والسيول.. ولكنني لا أرى ولا أسمع أي تحرك أو اجتماعات من المختصين لدراسة تغيير أو تعديل البنية التحتية.. فيجب الإيمان بالتغير المناخي وإعداد العدة له.. والله من وراء القصد".

07 أكتوبر 2019 - 8 صفر 1441
06:24 PM

خبير الأرصاد "كراني" يحذر من "أقوى انقلاب خريفي".. كثافة كميات الأمطار والعواصف والسيول

طالب بتحرك واجتماعات من المختصين لدراسة تغيير أو تعديل البنية التحتية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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11,958

حذر خبير الأرصاد حسن كراني مما وصفه بـ"أقوى انقلاب خريفي"، والتغير المناخي الكبير الذي يحمل مؤشرات لتغيّر في تأثير وكثافة كميات الأمطار والعواصف والسيول.

وقال: "لكني لا أرى ولا أسمع أي تحرك أو اجتماعات من المختصين؛ لدراسة تغيير أو تعديل البنية التحتية"، وأضاف: "يجب الإيمان بالتغير المناخي، وإعداد العدة له".

جاء ذلك في تغريدة لـ"كراني" على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قال فيها:

"أقوى انقلاب خريفي..

بعون الله كدلالة لتغير مناخي.. يحمل مؤشرات لتغيّر في تأثير وكثافة كميات الأمطار والعواصف والسيول.. ولكنني لا أرى ولا أسمع أي تحرك أو اجتماعات من المختصين لدراسة تغيير أو تعديل البنية التحتية.. فيجب الإيمان بالتغير المناخي وإعداد العدة له.. والله من وراء القصد".

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