"مساعي الخيرية" تُطلق مبادرة "متنفس" في شرق الرياض

للتوعية بأهمية الحفاظ على نظافة الحدائق العامة

أطلقت جمعية "مساعي" النسائية الخيرية، اليوم الأحد، مبادرة "متنفس".

وتشمل المبادرة عشر حدائق في شرق الرياض، وتمتد إلى خمس ساعات متواصلة.

وتهدف إلى التوعية بأهمية الحفاظ على نظافة الحدائق العامة وتوعية الزوار بضرورة ذلك؛ ليصبحوا عنصراً فاعلاً في بيئة صحية ومجتمع حيوي يسعى ليكون لبنة أساسية للازدهار الاقتصادي.

فيما قدمت الجمعية توزيعات عينية للزوار تحمل هاشتاق المبادرة وبروشورًا للتعريف بالجمعية.

يذكر أن قيام المتطوعين في هذه المبادرة بعمل إنساني يحمل أجمل معاني الوطنية، من خلال القيام بتنظيف الحدائق وحمل المخلفات الموجودة على الأرض ووضعها بالكيس المخصص.

ومن منطلق دور العمل التطوعي الذي تحرص عليه الجمعية، شاركت الجمعية بتنظيم وتفعيل العديد من المبادرات التطوعية التي تدعم وتساند رؤية ورسالة الجمعية.

يذكر أن "مساعي" هي جمعية خيرية بالرياض مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم 744، تسعى لتكون مؤثرة في المجتمع من خلال تنمية المحتاج وبناء المجتمع عبر برامج تنموية ومستدامة في بيئة عمل.