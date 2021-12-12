النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 51 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 68 خلال الـ24 ساعة الماضية

"مساعي الخيرية" تُطلق مبادرة "متنفس" في شرق الرياض

للتوعية بأهمية الحفاظ على نظافة الحدائق العامة

أطلقت جمعية "مساعي" النسائية الخيرية، اليوم الأحد، مبادرة "متنفس".

وتشمل المبادرة عشر حدائق في شرق الرياض، وتمتد إلى خمس ساعات متواصلة.

وتهدف إلى التوعية بأهمية الحفاظ على نظافة الحدائق العامة وتوعية الزوار بضرورة ذلك؛ ليصبحوا عنصراً فاعلاً في بيئة صحية ومجتمع حيوي يسعى ليكون لبنة أساسية للازدهار الاقتصادي.

فيما قدمت الجمعية توزيعات عينية للزوار تحمل هاشتاق المبادرة وبروشورًا للتعريف بالجمعية.

يذكر أن قيام المتطوعين في هذه المبادرة بعمل إنساني يحمل أجمل معاني الوطنية، من خلال القيام بتنظيف الحدائق وحمل المخلفات الموجودة على الأرض ووضعها بالكيس المخصص.

ومن منطلق دور العمل التطوعي الذي تحرص عليه الجمعية، شاركت الجمعية بتنظيم وتفعيل العديد من المبادرات التطوعية التي تدعم وتساند رؤية ورسالة الجمعية.

يذكر أن "مساعي" هي جمعية خيرية بالرياض مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم 744، تسعى لتكون مؤثرة في المجتمع من خلال تنمية المحتاج وبناء المجتمع عبر برامج تنموية ومستدامة في بيئة عمل.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"مساعي الخيرية" تُطلق مبادرة "متنفس" في شرق الرياض
سبق

أطلقت جمعية "مساعي" النسائية الخيرية، اليوم الأحد، مبادرة "متنفس".

وتشمل المبادرة عشر حدائق في شرق الرياض، وتمتد إلى خمس ساعات متواصلة.

وتهدف إلى التوعية بأهمية الحفاظ على نظافة الحدائق العامة وتوعية الزوار بضرورة ذلك؛ ليصبحوا عنصراً فاعلاً في بيئة صحية ومجتمع حيوي يسعى ليكون لبنة أساسية للازدهار الاقتصادي.

فيما قدمت الجمعية توزيعات عينية للزوار تحمل هاشتاق المبادرة وبروشورًا للتعريف بالجمعية.

يذكر أن قيام المتطوعين في هذه المبادرة بعمل إنساني يحمل أجمل معاني الوطنية، من خلال القيام بتنظيف الحدائق وحمل المخلفات الموجودة على الأرض ووضعها بالكيس المخصص.

ومن منطلق دور العمل التطوعي الذي تحرص عليه الجمعية، شاركت الجمعية بتنظيم وتفعيل العديد من المبادرات التطوعية التي تدعم وتساند رؤية ورسالة الجمعية.

يذكر أن "مساعي" هي جمعية خيرية بالرياض مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم 744، تسعى لتكون مؤثرة في المجتمع من خلال تنمية المحتاج وبناء المجتمع عبر برامج تنموية ومستدامة في بيئة عمل.

12 ديسمبر 2021 - 8 جمادى الأول 1443
06:56 PM

"مساعي الخيرية" تُطلق مبادرة "متنفس" في شرق الرياض

للتوعية بأهمية الحفاظ على نظافة الحدائق العامة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
36

أطلقت جمعية "مساعي" النسائية الخيرية، اليوم الأحد، مبادرة "متنفس".

وتشمل المبادرة عشر حدائق في شرق الرياض، وتمتد إلى خمس ساعات متواصلة.

وتهدف إلى التوعية بأهمية الحفاظ على نظافة الحدائق العامة وتوعية الزوار بضرورة ذلك؛ ليصبحوا عنصراً فاعلاً في بيئة صحية ومجتمع حيوي يسعى ليكون لبنة أساسية للازدهار الاقتصادي.

فيما قدمت الجمعية توزيعات عينية للزوار تحمل هاشتاق المبادرة وبروشورًا للتعريف بالجمعية.

يذكر أن قيام المتطوعين في هذه المبادرة بعمل إنساني يحمل أجمل معاني الوطنية، من خلال القيام بتنظيف الحدائق وحمل المخلفات الموجودة على الأرض ووضعها بالكيس المخصص.

ومن منطلق دور العمل التطوعي الذي تحرص عليه الجمعية، شاركت الجمعية بتنظيم وتفعيل العديد من المبادرات التطوعية التي تدعم وتساند رؤية ورسالة الجمعية.

يذكر أن "مساعي" هي جمعية خيرية بالرياض مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم 744، تسعى لتكون مؤثرة في المجتمع من خلال تنمية المحتاج وبناء المجتمع عبر برامج تنموية ومستدامة في بيئة عمل.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,458
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,689
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,448
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,391

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

علامات نجاح الجولة الخليجية لولي العهد

علامات نجاح الجولة الخليجية لولي العهد

ماجد البريكان
قُبلة على رأس مؤذن

قُبلة على رأس مؤذن

عبدالرحمن المرشد
تكره بعض المشاهير وتتابعهم..!!

تكره بعض المشاهير وتتابعهم..!!

ماجد الحربي
جشع التجار والبضاعة المزيفة

جشع التجار والبضاعة المزيفة

عبدالغني الشيخ
التطوُّع مَعْلم من معالم التحضر الاجتماعي!!

التطوُّع مَعْلم من معالم التحضر الاجتماعي!!

عبدالمحسن الحارثي
السمعة الحسنة.. رأس المال الحقيقي

السمعة الحسنة.. رأس المال الحقيقي

ماجد آل حسنه
عام جديد.. فصل غريب

عام جديد.. فصل غريب

مها الجبر
وسائل التواصل تفضح الأمن الإيراني

وسائل التواصل تفضح الأمن الإيراني

علي آل شرمة
استثمار البيانات الضخمة في صنع السياسات ودعم التنمية المستدامة للأشخاص ذوي الإعاقة

استثمار البيانات الضخمة في صنع السياسات ودعم التنمية المستدامة للأشخاص ذوي الإعاقة

نسيم الصريصري
هل بعض "السنابيين" فيروسات مُضرَّة؟

هل بعض "السنابيين" فيروسات مُضرَّة؟

عبدالرحمن المرشد
المملكة تُطوِّع الثقافة لخدمة المجتمع

المملكة تُطوِّع الثقافة لخدمة المجتمع

ماجد آل حسنه
إيران تستبيح الدم العربي!!

إيران تستبيح الدم العربي!!

صالح مطر الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة