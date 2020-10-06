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فلسطين.. "كورونا" ينهي حياة 10 مرضى في يوم

أصاب 475 شخصاً جديداً

أفادت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم (الثلاثاء)، بتسجيل 475 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وعشر وفيات، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأضافت الوزيرة في بيان صحفي أوردته "رويترز"، أن قطاع غزة سجل أعلى عدد من الإصابات بإجمالي 146حالة تلته محافظة الخليل بواقع 70 إصابة، فيما لم يتضمن تقرير اليوم عدد الإصابات في مدينة القدس وتوزعت باقي الإصابات على مناطق مختلفة من الضفة الغربية.

وتشير قاعدة بيانات وزارة الصحة الفلسطينية، إلى أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا بين الفلسطينيين منذ انتشاره في مارس (آذار) الماضي بلغ 53399 تعافى منها 45372 وبلغت الوفيات 412.

فيروس كورونا الجديد

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فلسطين.. "كورونا" ينهي حياة 10 مرضى في يوم
سبق

أفادت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم (الثلاثاء)، بتسجيل 475 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وعشر وفيات، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأضافت الوزيرة في بيان صحفي أوردته "رويترز"، أن قطاع غزة سجل أعلى عدد من الإصابات بإجمالي 146حالة تلته محافظة الخليل بواقع 70 إصابة، فيما لم يتضمن تقرير اليوم عدد الإصابات في مدينة القدس وتوزعت باقي الإصابات على مناطق مختلفة من الضفة الغربية.

وتشير قاعدة بيانات وزارة الصحة الفلسطينية، إلى أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا بين الفلسطينيين منذ انتشاره في مارس (آذار) الماضي بلغ 53399 تعافى منها 45372 وبلغت الوفيات 412.

06 أكتوبر 2020 - 19 صفر 1442
06:45 PM

فلسطين.. "كورونا" ينهي حياة 10 مرضى في يوم

أصاب 475 شخصاً جديداً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أفادت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم (الثلاثاء)، بتسجيل 475 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وعشر وفيات، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأضافت الوزيرة في بيان صحفي أوردته "رويترز"، أن قطاع غزة سجل أعلى عدد من الإصابات بإجمالي 146حالة تلته محافظة الخليل بواقع 70 إصابة، فيما لم يتضمن تقرير اليوم عدد الإصابات في مدينة القدس وتوزعت باقي الإصابات على مناطق مختلفة من الضفة الغربية.

وتشير قاعدة بيانات وزارة الصحة الفلسطينية، إلى أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا بين الفلسطينيين منذ انتشاره في مارس (آذار) الماضي بلغ 53399 تعافى منها 45372 وبلغت الوفيات 412.

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