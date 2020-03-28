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"الأمر بالمعروف" بمكة تركّب لوحات للتوعية بخطر "كورونا"

في ساحات المسجد الحرام والأماكن العامة بمحافظة الطائف

وضع فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة عدداً من اللوحات التوعوية التي تشتمل على رسائل توعوية ووقائية في ساحات المسجد الحرام والطرق والأماكن العامة في محافظة الطائف.

جاء ذلك بالتماشي مع الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس "كورونا"، بالتعاون مع عددٍ من الجهات المعنية.

وثمّن مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف بمنطقة مكة المكرمة الشيخ فؤاد بن سعود العمري بتعاون الجهات المعنية لإنجاح هذه الجهود.

تأتي هذه البرامج بدعم ومتابعة مستمرة من الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند للرفع من مستوى الوعي لدى المواطن والمقيم خلال هذه الفترة الحرجة والارتقاء بالتوعية الوقائية.

فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمكة المسجد الحرام فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"الأمر بالمعروف" بمكة تركّب لوحات للتوعية بخطر "كورونا"
سبق

وضع فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة عدداً من اللوحات التوعوية التي تشتمل على رسائل توعوية ووقائية في ساحات المسجد الحرام والطرق والأماكن العامة في محافظة الطائف.

جاء ذلك بالتماشي مع الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس "كورونا"، بالتعاون مع عددٍ من الجهات المعنية.

وثمّن مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف بمنطقة مكة المكرمة الشيخ فؤاد بن سعود العمري بتعاون الجهات المعنية لإنجاح هذه الجهود.

تأتي هذه البرامج بدعم ومتابعة مستمرة من الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند للرفع من مستوى الوعي لدى المواطن والمقيم خلال هذه الفترة الحرجة والارتقاء بالتوعية الوقائية.

28 مارس 2020 - 4 شعبان 1441
06:03 PM

"الأمر بالمعروف" بمكة تركّب لوحات للتوعية بخطر "كورونا"

في ساحات المسجد الحرام والأماكن العامة بمحافظة الطائف

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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وضع فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة عدداً من اللوحات التوعوية التي تشتمل على رسائل توعوية ووقائية في ساحات المسجد الحرام والطرق والأماكن العامة في محافظة الطائف.

جاء ذلك بالتماشي مع الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس "كورونا"، بالتعاون مع عددٍ من الجهات المعنية.

وثمّن مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف بمنطقة مكة المكرمة الشيخ فؤاد بن سعود العمري بتعاون الجهات المعنية لإنجاح هذه الجهود.

تأتي هذه البرامج بدعم ومتابعة مستمرة من الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند للرفع من مستوى الوعي لدى المواطن والمقيم خلال هذه الفترة الحرجة والارتقاء بالتوعية الوقائية.

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