"الأمر بالمعروف" بمكة تركّب لوحات للتوعية بخطر "كورونا"

في ساحات المسجد الحرام والأماكن العامة بمحافظة الطائف

وضع فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة عدداً من اللوحات التوعوية التي تشتمل على رسائل توعوية ووقائية في ساحات المسجد الحرام والطرق والأماكن العامة في محافظة الطائف.

جاء ذلك بالتماشي مع الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس "كورونا"، بالتعاون مع عددٍ من الجهات المعنية.

وثمّن مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف بمنطقة مكة المكرمة الشيخ فؤاد بن سعود العمري بتعاون الجهات المعنية لإنجاح هذه الجهود.

تأتي هذه البرامج بدعم ومتابعة مستمرة من الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند للرفع من مستوى الوعي لدى المواطن والمقيم خلال هذه الفترة الحرجة والارتقاء بالتوعية الوقائية.