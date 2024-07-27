"مطوفي حجاج الدول العربية" توظف 349 فتاة سعودية

تنظيم ورشة عمل تحت عنوان "المرأة شريكة النجاح"

أعلنت المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج الدول العربية عن نتائج القبول للوظائف الموسمية النسائية لعام 1440هـ، وبلغ عدد المقبولات 349 مؤهلة علمياً، ويمتلكن الخبرات لخدمة ضيوف الرحمن.

ووزعت المقبولات على لجان الاستقبال والمغادرة، الإسكان، التفويج والمشاعر، الوعي الصحي، إدارة النفايات، لجنة الرعاية الإنسانية، لجنة الإعلام، لجنة الخدمة الاجتماعية.

من جهتها أوضحت عضوة مجلس الإدارة المطوفة الدكتورة حنان عنقاوي، أن المؤسسة نظمت ورشة عمل تحت عنوان "المرأة شريكة النجاح"؛ حيث تم من خلالها استطلاع آراء عدد كبير من المطوفات العاملات في خدمة الحجاج خلال السنوات الماضية.

وأشارت إلى أن الورشة وصلت لرسم خطة تطويرية تهدف إلى تمكين المرأة في المؤسسة.

وأضافت "عنقاوي": عملنا خلال الفترة الماضية على هذه الجوانب من خلال تفعيل لجنة الخدمة الاجتماعية التي تهتم بدراسة الحالة للمساهمات وكتابة التوصيات لتحديد نوعية احتياجاتهن والعمل على تلبيتها عبر قنوات مختلفة عبر لجنة التدريب والتواصل مع المؤسسات المعنية.

وأردفت: المؤسسة فتحت فرص عمل للمطوفات في مجالات مختلفة من خلال لجنة التدريب، ووضع برامج تزيد مهارات المساهمات.

