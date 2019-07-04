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شاهد.. أمين جازان يتفقد جسر التوحيد ويؤكد: أزلنا العوائق والإنجاز 90%

قال: المنطقة أسفله تحتوي على مسارات خدمة وتكلفة المشروع 76 مليون ريال

تفقّد أمين منطقة جازان نايف بن سعيدان، في جولة ميدانية، مشروع جسر ميدان التوحيد الواقع بمدينة جازان؛ حيث رافقه خلال الجولة وكيل الأمين للمشاريع المهندس إبراهيم طبيقي وعدد من مهندسي أمانة منطقة جازان.

واطلع "ابن سعيدان" خلال الجولة على سير العمل بالمشروع، وناقش مع المقاول المنفذ للمشروع سير العمل بالمشروع والأعمال البسيطة المتبقية على الطبيعة، واستمع إلى شرح مفصل عن المشروع ونسبة الإنجاز به.

وأوضح أن المسار الرئيسي لجسر ميدان التوحيد يربط بين طريق الملك عبدالعزيز وطريق المطلع بطول 600 متر، والمسار الفرعي يربط بين طريق المطلع وطريق الملك عبدالله بطول 300 متر، وأن منطقة أسفل الجسر تحتوي على مسارات خدمة، والتكلفة الإجمالية للمشروع بلغت 76.974.959 ريالًا، ويعد من المشاريع الحيوية الهامة في وسط المدينة، والذي سوف يسهّل حركة المرور من وإلى المنطقة المركزية الاستثمارية والأسواق التجارية والواجهات البحرية بمدينة جيزان.

وأضاف "ابن سعيدان" أن العمل في مشروع الجسر يسير على قدم وساق، وأن نسبة الإنجاز تجاوزت 90٪ وسوف يتم الانتهاء من المشروع قريبًا بإذن الله؛ مضيفًا أنه تم حل جميع العوائق التي تعترض سير المشروع بما فيها إزالة العقارات التي تعترض مسار الخدمة أسفل الجسر، وتم توجيه المقاول والمشرفين بمضاعفة الجهود لفتح الجسر بأسرع وقت.

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شاهد.. أمين جازان يتفقد جسر التوحيد ويؤكد: أزلنا العوائق والإنجاز 90%
سبق

تفقّد أمين منطقة جازان نايف بن سعيدان، في جولة ميدانية، مشروع جسر ميدان التوحيد الواقع بمدينة جازان؛ حيث رافقه خلال الجولة وكيل الأمين للمشاريع المهندس إبراهيم طبيقي وعدد من مهندسي أمانة منطقة جازان.

واطلع "ابن سعيدان" خلال الجولة على سير العمل بالمشروع، وناقش مع المقاول المنفذ للمشروع سير العمل بالمشروع والأعمال البسيطة المتبقية على الطبيعة، واستمع إلى شرح مفصل عن المشروع ونسبة الإنجاز به.

وأوضح أن المسار الرئيسي لجسر ميدان التوحيد يربط بين طريق الملك عبدالعزيز وطريق المطلع بطول 600 متر، والمسار الفرعي يربط بين طريق المطلع وطريق الملك عبدالله بطول 300 متر، وأن منطقة أسفل الجسر تحتوي على مسارات خدمة، والتكلفة الإجمالية للمشروع بلغت 76.974.959 ريالًا، ويعد من المشاريع الحيوية الهامة في وسط المدينة، والذي سوف يسهّل حركة المرور من وإلى المنطقة المركزية الاستثمارية والأسواق التجارية والواجهات البحرية بمدينة جيزان.

وأضاف "ابن سعيدان" أن العمل في مشروع الجسر يسير على قدم وساق، وأن نسبة الإنجاز تجاوزت 90٪ وسوف يتم الانتهاء من المشروع قريبًا بإذن الله؛ مضيفًا أنه تم حل جميع العوائق التي تعترض سير المشروع بما فيها إزالة العقارات التي تعترض مسار الخدمة أسفل الجسر، وتم توجيه المقاول والمشرفين بمضاعفة الجهود لفتح الجسر بأسرع وقت.

04 يوليو 2019 - 1 ذو القعدة 1440
10:27 AM
اخر تعديل
04 يوليو 2019 - 1 ذو القعدة 1440
02:54 PM

شاهد.. أمين جازان يتفقد جسر التوحيد ويؤكد: أزلنا العوائق والإنجاز 90%

قال: المنطقة أسفله تحتوي على مسارات خدمة وتكلفة المشروع 76 مليون ريال

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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4,297

تفقّد أمين منطقة جازان نايف بن سعيدان، في جولة ميدانية، مشروع جسر ميدان التوحيد الواقع بمدينة جازان؛ حيث رافقه خلال الجولة وكيل الأمين للمشاريع المهندس إبراهيم طبيقي وعدد من مهندسي أمانة منطقة جازان.

واطلع "ابن سعيدان" خلال الجولة على سير العمل بالمشروع، وناقش مع المقاول المنفذ للمشروع سير العمل بالمشروع والأعمال البسيطة المتبقية على الطبيعة، واستمع إلى شرح مفصل عن المشروع ونسبة الإنجاز به.

وأوضح أن المسار الرئيسي لجسر ميدان التوحيد يربط بين طريق الملك عبدالعزيز وطريق المطلع بطول 600 متر، والمسار الفرعي يربط بين طريق المطلع وطريق الملك عبدالله بطول 300 متر، وأن منطقة أسفل الجسر تحتوي على مسارات خدمة، والتكلفة الإجمالية للمشروع بلغت 76.974.959 ريالًا، ويعد من المشاريع الحيوية الهامة في وسط المدينة، والذي سوف يسهّل حركة المرور من وإلى المنطقة المركزية الاستثمارية والأسواق التجارية والواجهات البحرية بمدينة جيزان.

وأضاف "ابن سعيدان" أن العمل في مشروع الجسر يسير على قدم وساق، وأن نسبة الإنجاز تجاوزت 90٪ وسوف يتم الانتهاء من المشروع قريبًا بإذن الله؛ مضيفًا أنه تم حل جميع العوائق التي تعترض سير المشروع بما فيها إزالة العقارات التي تعترض مسار الخدمة أسفل الجسر، وتم توجيه المقاول والمشرفين بمضاعفة الجهود لفتح الجسر بأسرع وقت.

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