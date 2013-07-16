"اقتصادي": عمل الـ٢٤ ساعة للمحالّ التجارية يحفز الإنفاق الاستهلاكي ويستقطب الاستثمارات

قال إنه يخلق فرصاً وظيفية ويستفيد منه عدد كبير من الأنشطة

أشاد الدكتور عبدالله بن أحمد المغلوث عضو الجمعية السعودية للاقتصاد، بقرار مجلس الوزراء الذي يسمح للمحال التجارية والمطاعم باستمرارية عملها طوال الـ24 ساعة، مبيناً أن ذلك القرار سيسهم في تنشيط الدورة الاقتصادية، وسوف يكون له مردود على قطاعات عدة أخرى غير قطاع التجزئة، ولاسيما القطاعين التجاري والعقاري، وقطاع الخدمات، إضافة لمساعدة رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة على زيادة إيراداتهم.

وأضاف: "سيسهم هذا القرار -بإذن الله- في زيادة المبيعات والمشتريات، وبالتالي سوف يسهم في زيادة في الناتج المحلي، لاسيما وأنه سترتفع عائدات تلك المحالّ، ومن ثم يكون هناك زيادة الزكاة والقيمة المضافة، حيث يحتسب على حجم المبيعات والدخل السنوي، ناهيك على أن هذا القرار سيسهم في تخفيض نسبة البطالة من خلال توظيف الشباب لوجود ورديات في العمل، حينما تعمل المحالّ التجارية وقطاع التجزئة 24 ساعة، وسيكون الدوام مستمراً، وبالتالي سوف يكون العمل على طريق الورديات والمجموعات، وكل مجموعة تكون على ثماني ساعات، وسيخلق القرار الكثير من الفرص الوظيفية".

وتابع: "هذا القرار إيجابي، وأصبح لدينا مفهوم جديد من خلال التسويق على مدار الساعة عبر المحالّ التجارية والمراكز والمملكة العربية السعودية سباقة في مفهوم عمل المحالّ على مدار الساعة، وهناك عدد ستة أنشطة سوف تستفيد من هذا القرار وأنشطة أخرى مثل المقاهي والأندية الاجتماعية والترفيه، مثل صالات الألعاب ودور السينما والمنشآت الرياضية، ناهيك عن قطاع المطاعم والوجبات السريعة، وهناك قطاعات غير مباشرة تستفيد من القرار مثل قطاع الإيواء السياحي الفنادق والشقق المفروشة، وسيسهم القرار في رفع مبيعات قطاع التجزئة وقطاع الصحة، مثل الصيدليات، كذلك قطاع المحروقات مثل محطات الوقود، ناهيك عن قطاع النقل والمواصلات، مثل شركات الأجرة وغيرها".

وقال الدكتور "المغلوث": "القرار -بإذن الله- سوف يحفز الإنفاق الاستهلاكي واستقطاب الاستثمارات الرأس مالية من أجل مساندة رفع مستوى دخل سكان المدن، بل كما أشرت سابقاً المساهمة في زيادة الفرص الوظيفية، وخفض معدلات البطالة، ناهيك عن زيادة أرباح الشركات"، مضيفاً أن القرار سيسهم في رفع مفهوم جودة الحياة في المدن وتحسين مستوى التنافسية.