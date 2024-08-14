"خواجي" يحتفل بزفاف ابنته في صبيا

احتفل الشيخ عدنان بن ناصر خواجي شيخ قبيلة الخواجية بمحافظة صبيا، بعقد قران ابنته على الشاب ناصر طه خواجي.
وأقيم الحفل بحضور لفيف من الأهل والأقارب والأصدقاء الذين قدموا التهاني والتبريكات للعروسين، متمنين لهما حياة زوجية سعيدة.
احتفل الشيخ عدنان بن ناصر خواجي شيخ قبيلة الخواجية بمحافظة صبيا، بعقد قران ابنته على الشاب ناصر طه خواجي.
وأقيم الحفل بحضور لفيف من الأهل والأقارب والأصدقاء الذين قدموا التهاني والتبريكات للعروسين، متمنين لهما حياة زوجية سعيدة.
احتفل الشيخ عدنان بن ناصر خواجي شيخ قبيلة الخواجية بمحافظة صبيا، بعقد قران ابنته على الشاب ناصر طه خواجي.
وأقيم الحفل بحضور لفيف من الأهل والأقارب والأصدقاء الذين قدموا التهاني والتبريكات للعروسين، متمنين لهما حياة زوجية سعيدة.
احتفل الشيخ عدنان بن ناصر خواجي شيخ قبيلة الخواجية بمحافظة صبيا، بعقد قران ابنته على الشاب ناصر طه خواجي.
وأقيم الحفل بحضور لفيف من الأهل والأقارب والأصدقاء الذين قدموا التهاني والتبريكات للعروسين، متمنين لهما حياة زوجية سعيدة.