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"يويفا" يدرس تكثيف المباريات في فترة التوقف الدولي

بدأ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" دراسة سيناريو إقامة ثلاث جولات من المباريات بدلاً من جولتين فقط خلال فترتين من فترات التوقف الدولي الثلاث المقبلة، وذلك ضمن الحلول المحتملة للتغلب على ارتباك جدول المنافسات بسبب التوقف الحالي في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وعلمت وكالة الأنباء الألمانية، أن "يويفا" يدرس تطبيق مثل هذا السيناريو في اثنتين من فترات التوقف الدولي الثلاث المقررة في سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر المقبلة.

ويشهد جدول المنافسات تراكماً كبيراً للمباريات، حيث لم يجر حتى الآن إقامة مباريات الملحق المؤهل إلى نهائيات كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020)، وكذلك العديد من المباريات الودية الدولية.

وكان "يويفا" قد أعلن في مارس الماضي تأجيل كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020) لتقام في العام المقبل.

الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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"يويفا" يدرس تكثيف المباريات في فترة التوقف الدولي
سبق

بدأ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" دراسة سيناريو إقامة ثلاث جولات من المباريات بدلاً من جولتين فقط خلال فترتين من فترات التوقف الدولي الثلاث المقبلة، وذلك ضمن الحلول المحتملة للتغلب على ارتباك جدول المنافسات بسبب التوقف الحالي في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وعلمت وكالة الأنباء الألمانية، أن "يويفا" يدرس تطبيق مثل هذا السيناريو في اثنتين من فترات التوقف الدولي الثلاث المقررة في سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر المقبلة.

ويشهد جدول المنافسات تراكماً كبيراً للمباريات، حيث لم يجر حتى الآن إقامة مباريات الملحق المؤهل إلى نهائيات كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020)، وكذلك العديد من المباريات الودية الدولية.

وكان "يويفا" قد أعلن في مارس الماضي تأجيل كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020) لتقام في العام المقبل.

04 إبريل 2020 - 11 شعبان 1441
08:06 PM
اخر تعديل
04 إبريل 2020 - 11 شعبان 1441
08:16 PM

"يويفا" يدرس تكثيف المباريات في فترة التوقف الدولي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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بدأ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" دراسة سيناريو إقامة ثلاث جولات من المباريات بدلاً من جولتين فقط خلال فترتين من فترات التوقف الدولي الثلاث المقبلة، وذلك ضمن الحلول المحتملة للتغلب على ارتباك جدول المنافسات بسبب التوقف الحالي في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وعلمت وكالة الأنباء الألمانية، أن "يويفا" يدرس تطبيق مثل هذا السيناريو في اثنتين من فترات التوقف الدولي الثلاث المقررة في سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر المقبلة.

ويشهد جدول المنافسات تراكماً كبيراً للمباريات، حيث لم يجر حتى الآن إقامة مباريات الملحق المؤهل إلى نهائيات كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020)، وكذلك العديد من المباريات الودية الدولية.

وكان "يويفا" قد أعلن في مارس الماضي تأجيل كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020) لتقام في العام المقبل.

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