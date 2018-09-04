الأهلي يستأنف تدريباته بغياب الدوليين ومشاركة الزبيدي

استأنف الفريق الكروي الأول بنادي الأهلي تدريباته على ملعب الأمير محمد العبد الله الفيصل بمقر النادي، بعد يومين راحة منحها الجهاز الفني للاعبين إثر فراغهم من مباراة الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين أمام التعاون.

استهل المدرب الأرجنتيني بابلو غويدي الحصة التدريبية باجتماع مع اللاعبين، تناول فيه أبرز الحالات والأخطاء والأداء العام للفريق في المباراة الماضية، مطالبًا اللاعبين بالعمل الجاد ومضاعفة الجهد وتنفيذ المتطلبات الفنية، قبل أن يقوم بتوضيح البرنامج الإعدادي استعدادًا للمواجهات المقبلة للفريق.

شارك اللاعب محمد الزبيدي في الحصة التدريبية الأولى له مع الفريق، بعد انتهاء مشاركته مع المنتخب السعودي الأولمبي في دورة الألعاب الآسيوية ، فيما غاب عن التدريبات الخماسي الدولي ياسر المسيليم، محمد العويس سعيد المولد، معتز هوساوي وحسين المقهوي لوجودهم بصفوف المنتخب السعودي الأول ، كما غاب الثلاثي السوري عمر السومة والتشيلي باولو دياز، ولاعب الرأس الأخضر دجانيني تفاريس لانضمامهم لمنتخبات بلدانهم.

وقبل النهاية، قسم المدرب عناصر الفريق إلى مجموعتين وأقام مناورة بينهما على كامل مساحة الملعب، اشتملت على العديد من التعليمات والتوجيهات الفنية.