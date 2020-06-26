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"علماء كينيا" يؤيد قرار إقامة الحج بأعداد محدودة من حجاج الداخل فقط

أكد أن السعودية اتخذت هذا القرار للحفاظ على المسلمين وحمايتهم من كورونا

أيد مجلس علماء جمهورية كينيا قرار المملكة العربية السعودية بخصوص قَصْر حج هذا العام 1441 هـ على عدد محدود من حجاج الداخل فقط بسبب جائحة كورونا.

وفي التفاصيل، أفاد المجلس في بيان له اليوم الجمعة بأن السعودية لم تتخذ هذا القرار عبثًا، وإنما من أجل الحفاظ على أرواح المسلمين، والحيلولة بينهم وبين فيروس كورونا؛ وذلك انطلاقًا من قوله - سبحانه وتعالى -: {ولا تُلقوا بأيديكم إلى التهلكة}.

ودعا المجلس في ختام بيانه الله -سبحانه وتعالى- أن يحفظ المملكة العربية السعودية قيادة وشعبًا من كل سوء ومكروه، وأن يرفع عن العالم قاطبة شر هذا الوباء عاجلاً غير آجل، إنه بعباده رؤوف رحيم.

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"علماء كينيا" يؤيد قرار إقامة الحج بأعداد محدودة من حجاج الداخل فقط
سبق

أيد مجلس علماء جمهورية كينيا قرار المملكة العربية السعودية بخصوص قَصْر حج هذا العام 1441 هـ على عدد محدود من حجاج الداخل فقط بسبب جائحة كورونا.

وفي التفاصيل، أفاد المجلس في بيان له اليوم الجمعة بأن السعودية لم تتخذ هذا القرار عبثًا، وإنما من أجل الحفاظ على أرواح المسلمين، والحيلولة بينهم وبين فيروس كورونا؛ وذلك انطلاقًا من قوله - سبحانه وتعالى -: {ولا تُلقوا بأيديكم إلى التهلكة}.

ودعا المجلس في ختام بيانه الله -سبحانه وتعالى- أن يحفظ المملكة العربية السعودية قيادة وشعبًا من كل سوء ومكروه، وأن يرفع عن العالم قاطبة شر هذا الوباء عاجلاً غير آجل، إنه بعباده رؤوف رحيم.

26 يونيو 2020 - 5 ذو القعدة 1441
08:19 PM

"علماء كينيا" يؤيد قرار إقامة الحج بأعداد محدودة من حجاج الداخل فقط

أكد أن السعودية اتخذت هذا القرار للحفاظ على المسلمين وحمايتهم من كورونا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أيد مجلس علماء جمهورية كينيا قرار المملكة العربية السعودية بخصوص قَصْر حج هذا العام 1441 هـ على عدد محدود من حجاج الداخل فقط بسبب جائحة كورونا.

وفي التفاصيل، أفاد المجلس في بيان له اليوم الجمعة بأن السعودية لم تتخذ هذا القرار عبثًا، وإنما من أجل الحفاظ على أرواح المسلمين، والحيلولة بينهم وبين فيروس كورونا؛ وذلك انطلاقًا من قوله - سبحانه وتعالى -: {ولا تُلقوا بأيديكم إلى التهلكة}.

ودعا المجلس في ختام بيانه الله -سبحانه وتعالى- أن يحفظ المملكة العربية السعودية قيادة وشعبًا من كل سوء ومكروه، وأن يرفع عن العالم قاطبة شر هذا الوباء عاجلاً غير آجل، إنه بعباده رؤوف رحيم.

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