النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

احذروا "الخطيرة".. فريق طبي بمكة ينقذ طفلة ابتلعت "كرات مغناطيسية"!

استخرج 3 منها بالمنظار والبقية كانت متداخلة مع جدار البطن فحلت الجراحة

تمكّن فريق طبي في مستشفى الولادة والأطفال عضو تجمع مكة المكرّمة الصحي، من إنقاذ حياة طفلة تبلغ من العمر عامين ابتلعت كرات مغناطيسية.

وفي التفاصيل، حضرت الطفلة وذووها إلى طوارئ الأطفال تعاني توعكات، وبعد الكشف اتضح وجود جسم غريب عندها قرر الفريق الطبي المكون من استشاري جراحة الأطفال الدكتور تركي رشاد أمين؛ واستشاري جهاز هضمي أطفال الدكتور عبدالله الشمبري؛ من التدخل عن طريق المنظار الجراحي وتم استخراج ٣ كرات مغناطسية؛ إلا أن بقية الكرات كانت متداخلة في جدار البطن وجدار بداية الأمعاء؛ ما اضطر فريق الجراحة المكون من الدكتور تركي رشاد؛ والدكتورة معيضة القرني؛ إلى التدخل الجراحي بمساعدة الفريق الطبي وفريق التخدير بقيادة الدكتور وليد عبدالكريم رئيس قسم التخدير.

من جانبه، نوّه استشاري جراحة الأطفال ورئيس قسم العمليات في مستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرّمة الدكتور تركي رشاد؛ بأهمية الحرص على صحة وسلامة الأطفال من ابتلاع الأجسام الغريبة والخطيرة التي قد تؤدي إلى انسداد مجرى الجهازين التنفسي والهضمي -لا سمح الله-.

كما شكر المدير الطبي بمستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرّمة الدكتور عطية الزهراني؛ جهود الفريق الطبي في التدخل السريع وعلاج حالة الطفلة دون حدوث أي مضاعفات، ولله الحمد، مضيفاً أن كل هذا يعكس جودة الخدمات الطبية المقدمة في "ولادة مكة".

كما عبّر المدير التنفيذي لمستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرّمة الدكتور هلال المالكي؛ عن فخره بهذا النجاح للفريق الطبي، مؤكداً أن هذا الإنجاز يدل على وجود كوادر طبية متميزة ذات كفاءة عالية؛ في إطار جهود الصحة المستمرة للحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين وتقديم أرقى الخدمات.

فريق طبي مستشفى الولادة والأطفال

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
احذروا "الخطيرة".. فريق طبي بمكة ينقذ طفلة ابتلعت "كرات مغناطيسية"!
سبق

تمكّن فريق طبي في مستشفى الولادة والأطفال عضو تجمع مكة المكرّمة الصحي، من إنقاذ حياة طفلة تبلغ من العمر عامين ابتلعت كرات مغناطيسية.

وفي التفاصيل، حضرت الطفلة وذووها إلى طوارئ الأطفال تعاني توعكات، وبعد الكشف اتضح وجود جسم غريب عندها قرر الفريق الطبي المكون من استشاري جراحة الأطفال الدكتور تركي رشاد أمين؛ واستشاري جهاز هضمي أطفال الدكتور عبدالله الشمبري؛ من التدخل عن طريق المنظار الجراحي وتم استخراج ٣ كرات مغناطسية؛ إلا أن بقية الكرات كانت متداخلة في جدار البطن وجدار بداية الأمعاء؛ ما اضطر فريق الجراحة المكون من الدكتور تركي رشاد؛ والدكتورة معيضة القرني؛ إلى التدخل الجراحي بمساعدة الفريق الطبي وفريق التخدير بقيادة الدكتور وليد عبدالكريم رئيس قسم التخدير.

من جانبه، نوّه استشاري جراحة الأطفال ورئيس قسم العمليات في مستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرّمة الدكتور تركي رشاد؛ بأهمية الحرص على صحة وسلامة الأطفال من ابتلاع الأجسام الغريبة والخطيرة التي قد تؤدي إلى انسداد مجرى الجهازين التنفسي والهضمي -لا سمح الله-.

كما شكر المدير الطبي بمستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرّمة الدكتور عطية الزهراني؛ جهود الفريق الطبي في التدخل السريع وعلاج حالة الطفلة دون حدوث أي مضاعفات، ولله الحمد، مضيفاً أن كل هذا يعكس جودة الخدمات الطبية المقدمة في "ولادة مكة".

كما عبّر المدير التنفيذي لمستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرّمة الدكتور هلال المالكي؛ عن فخره بهذا النجاح للفريق الطبي، مؤكداً أن هذا الإنجاز يدل على وجود كوادر طبية متميزة ذات كفاءة عالية؛ في إطار جهود الصحة المستمرة للحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين وتقديم أرقى الخدمات.

02 مارس 2021 - 18 رجب 1442
10:33 AM

احذروا "الخطيرة".. فريق طبي بمكة ينقذ طفلة ابتلعت "كرات مغناطيسية"!

استخرج 3 منها بالمنظار والبقية كانت متداخلة مع جدار البطن فحلت الجراحة

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
0
2,472

تمكّن فريق طبي في مستشفى الولادة والأطفال عضو تجمع مكة المكرّمة الصحي، من إنقاذ حياة طفلة تبلغ من العمر عامين ابتلعت كرات مغناطيسية.

وفي التفاصيل، حضرت الطفلة وذووها إلى طوارئ الأطفال تعاني توعكات، وبعد الكشف اتضح وجود جسم غريب عندها قرر الفريق الطبي المكون من استشاري جراحة الأطفال الدكتور تركي رشاد أمين؛ واستشاري جهاز هضمي أطفال الدكتور عبدالله الشمبري؛ من التدخل عن طريق المنظار الجراحي وتم استخراج ٣ كرات مغناطسية؛ إلا أن بقية الكرات كانت متداخلة في جدار البطن وجدار بداية الأمعاء؛ ما اضطر فريق الجراحة المكون من الدكتور تركي رشاد؛ والدكتورة معيضة القرني؛ إلى التدخل الجراحي بمساعدة الفريق الطبي وفريق التخدير بقيادة الدكتور وليد عبدالكريم رئيس قسم التخدير.

من جانبه، نوّه استشاري جراحة الأطفال ورئيس قسم العمليات في مستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرّمة الدكتور تركي رشاد؛ بأهمية الحرص على صحة وسلامة الأطفال من ابتلاع الأجسام الغريبة والخطيرة التي قد تؤدي إلى انسداد مجرى الجهازين التنفسي والهضمي -لا سمح الله-.

كما شكر المدير الطبي بمستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرّمة الدكتور عطية الزهراني؛ جهود الفريق الطبي في التدخل السريع وعلاج حالة الطفلة دون حدوث أي مضاعفات، ولله الحمد، مضيفاً أن كل هذا يعكس جودة الخدمات الطبية المقدمة في "ولادة مكة".

كما عبّر المدير التنفيذي لمستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرّمة الدكتور هلال المالكي؛ عن فخره بهذا النجاح للفريق الطبي، مؤكداً أن هذا الإنجاز يدل على وجود كوادر طبية متميزة ذات كفاءة عالية؛ في إطار جهود الصحة المستمرة للحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين وتقديم أرقى الخدمات.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
9,587
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,852
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
28,425
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,939

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

أظن وأتوقع وربما!

أظن وأتوقع وربما!

عبدالرحمن المرشد
السعودية.. نموذج للاعتدال

السعودية.. نموذج للاعتدال

عبدالمحسن الحارثي
لجنة الانضباط.. "أبخص"..!!

لجنة الانضباط.. "أبخص"..!!

محمد الصيعري
بوصلة الفهم

بوصلة الفهم

مها الجبر
إرهاصات العقل الباطن!

إرهاصات العقل الباطن!

سعد آل حماد
فرحة سعودية غامرة بسلامة أمير الرؤية

فرحة سعودية غامرة بسلامة أمير الرؤية

علي آل شرمة
في المرمى

في المرمى

بدر الغامدي
سمعة المرأة.. والرداء!

سمعة المرأة.. والرداء!

ماجد البريكان
الرياضة بين الغث والسمين!

الرياضة بين الغث والسمين!

صالح مطر الغامدي
أمانة الرياض.. مَشاهد

أمانة الرياض.. مَشاهد

محمد الحيدر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة