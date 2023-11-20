النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"بلدية بارق" تقوم بتشجير حدائق "المنظر" وتعالج التشوه البصري

"آل مبشر": استمرار أعمال النظافة اليومية للأحياء والحدائق والمنتزهات

أنهت بلدية محافظة بارق زراعة أكثر من ٥٠ شتلة زراعية في الحدائق العامة بمركز ثلوث المنظر.

وقال رئيس بلدية بارق المهندس محمد مرزن آل مبشر، إنه تم توجيه قسم الخدمات بالبلدية بتشجير الحدائق العامة بما يتناسب مع بيئة المنطقة ومناخها، وتم صباح اليوم بزراعة شتلات الياسمين والتوت والنيم في حديقة ثلوث المنظر وحديقة المركز الحضاري بثلوث المنظر.

وأكد استمرار حملة معالجة التشوه البصري بأعمال النظافة العامة، والمسح على امتداد جنبات طريق الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وكذلك أعمال النظافة اليومية للأحياء والحدائق والمنتزهات.

وأشار إلى أن أعمال التشجير ستشمل جميع الحدائق في المحافظة والمراكز التابعة لأهمية الغطاء النباتي والسعي إلى زيادة مساحته.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"بلدية بارق" تقوم بتشجير حدائق "المنظر" وتعالج التشوه البصري
سبق

أنهت بلدية محافظة بارق زراعة أكثر من ٥٠ شتلة زراعية في الحدائق العامة بمركز ثلوث المنظر.

وقال رئيس بلدية بارق المهندس محمد مرزن آل مبشر، إنه تم توجيه قسم الخدمات بالبلدية بتشجير الحدائق العامة بما يتناسب مع بيئة المنطقة ومناخها، وتم صباح اليوم بزراعة شتلات الياسمين والتوت والنيم في حديقة ثلوث المنظر وحديقة المركز الحضاري بثلوث المنظر.

وأكد استمرار حملة معالجة التشوه البصري بأعمال النظافة العامة، والمسح على امتداد جنبات طريق الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وكذلك أعمال النظافة اليومية للأحياء والحدائق والمنتزهات.

وأشار إلى أن أعمال التشجير ستشمل جميع الحدائق في المحافظة والمراكز التابعة لأهمية الغطاء النباتي والسعي إلى زيادة مساحته.

20 نوفمبر 2019 - 23 ربيع الأول 1441
12:10 AM

"بلدية بارق" تقوم بتشجير حدائق "المنظر" وتعالج التشوه البصري

"آل مبشر": استمرار أعمال النظافة اليومية للأحياء والحدائق والمنتزهات

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - بارق
0
73

أنهت بلدية محافظة بارق زراعة أكثر من ٥٠ شتلة زراعية في الحدائق العامة بمركز ثلوث المنظر.

وقال رئيس بلدية بارق المهندس محمد مرزن آل مبشر، إنه تم توجيه قسم الخدمات بالبلدية بتشجير الحدائق العامة بما يتناسب مع بيئة المنطقة ومناخها، وتم صباح اليوم بزراعة شتلات الياسمين والتوت والنيم في حديقة ثلوث المنظر وحديقة المركز الحضاري بثلوث المنظر.

وأكد استمرار حملة معالجة التشوه البصري بأعمال النظافة العامة، والمسح على امتداد جنبات طريق الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وكذلك أعمال النظافة اليومية للأحياء والحدائق والمنتزهات.

وأشار إلى أن أعمال التشجير ستشمل جميع الحدائق في المحافظة والمراكز التابعة لأهمية الغطاء النباتي والسعي إلى زيادة مساحته.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
12,707
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
36,457
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,835
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
29,132

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

المقالات

الكابتن ماجد..!

الكابتن ماجد..!

بدر الغامدي
فضل ذوي الاحتياجات الخاصة على غيرهم..!

فضل ذوي الاحتياجات الخاصة على غيرهم..!

ماجد الحربي
أرقام ولي العهد.. لا تكذب

أرقام ولي العهد.. لا تكذب

سارة عفتان
وزير الإسكان في جازان.. بيت وزوجة

وزير الإسكان في جازان.. بيت وزوجة

عبدالغني الشيخ
نمو المنشآت الصغيرة والأرقام المضلّلة

نمو المنشآت الصغيرة والأرقام المضلّلة

يحيى فقيهي
فواكه الدول المضطربة.. ضاعِفوا الرقابة!

فواكه الدول المضطربة.. ضاعِفوا الرقابة!

عبدالرحمن المرشد
ماذا جنينا من التنازل عن الحقوق؟

ماذا جنينا من التنازل عن الحقوق؟

صالح مطر الغامدي
البطالة و"هدف" بين التعليم والعمل

البطالة و"هدف" بين التعليم والعمل

عبدالغني الشيخ
زيارة الوزير والعصا السحرية!!

زيارة الوزير والعصا السحرية!!

جمعان الكرت
خريجو الإعلام وخريجو "السناب"..!!

خريجو الإعلام وخريجو "السناب"..!!

ماجد الحربي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة