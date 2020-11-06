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"الصحة": تسجيل 436 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 465 خلال الـ24 ساعة الماضية

الأردن تسجل أعلى حصيلة يومية من الوفيات جراء كورونا

رصدت أكثر من 5300 إصابة جديدة

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الجمعة، تسجيل أعلى حصيلة يومية من الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقالت وزارة الصحة، إنه تم تسجيل 67 وفاة و5384 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات إلى 1136 حالة، و101248 إصابة منذ بداية رصد الجائحة في شهر مارس الماضي.

وتركزت الإصابة الجديدة في العاصمة الأردنية عمان؛ حيث تم تسجيل 3039 إصابة، تلتها الزرقاء بـ762، وفي إربد 398.

وأشارت إلى أن إجمالي عدد الحالات التي تتلقى العلاج في المستشفيات حاليًّا بلغ 1786 حالة، منها 382 حالة على أسرّة العناية الحثيثة.

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الأردن تسجل أعلى حصيلة يومية من الوفيات جراء كورونا
سبق

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الجمعة، تسجيل أعلى حصيلة يومية من الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقالت وزارة الصحة، إنه تم تسجيل 67 وفاة و5384 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات إلى 1136 حالة، و101248 إصابة منذ بداية رصد الجائحة في شهر مارس الماضي.

وتركزت الإصابة الجديدة في العاصمة الأردنية عمان؛ حيث تم تسجيل 3039 إصابة، تلتها الزرقاء بـ762، وفي إربد 398.

وأشارت إلى أن إجمالي عدد الحالات التي تتلقى العلاج في المستشفيات حاليًّا بلغ 1786 حالة، منها 382 حالة على أسرّة العناية الحثيثة.

06 نوفمبر 2020 - 20 ربيع الأول 1442
07:11 PM

الأردن تسجل أعلى حصيلة يومية من الوفيات جراء كورونا

رصدت أكثر من 5300 إصابة جديدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الجمعة، تسجيل أعلى حصيلة يومية من الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقالت وزارة الصحة، إنه تم تسجيل 67 وفاة و5384 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات إلى 1136 حالة، و101248 إصابة منذ بداية رصد الجائحة في شهر مارس الماضي.

وتركزت الإصابة الجديدة في العاصمة الأردنية عمان؛ حيث تم تسجيل 3039 إصابة، تلتها الزرقاء بـ762، وفي إربد 398.

وأشارت إلى أن إجمالي عدد الحالات التي تتلقى العلاج في المستشفيات حاليًّا بلغ 1786 حالة، منها 382 حالة على أسرّة العناية الحثيثة.

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