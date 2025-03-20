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أمير الحدود الشمالية ينوه بمضامين كلمة خادم الحرمين وحرصه على سلامة المواطنين والمقيمين

نوّه الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية بمضامين كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ لإخوانه وأخواته، وأبنائه وبناته، المواطنين والمقيمين على أرض المملكة العربية السعودية.

وقال سموه: إن كلمة خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - تبين أن المملكة مستمرة في اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وتؤكد عزيمة المملكة على تجاوز هذه المرحلة الصعبة في تاريخ البشرية بثبات وقوة ويقين.

وأشاد سموه بتأكيد خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - بصحة الإنسان وسلامته وأنه من أهم الأولويات، وهو ما تحرص عليه قيادة المملكة التي تضع المواطن نصب عينيها، وتعد أمنه الصحي في المقام الأول وتراهن على عزيمته وإصراره في التغلب على جميع الأزمات.

وأضاف سموه: "لقد جاءت كلمة خادم الحرمين الشريفين لتوضح أن المملكة العربية السعودية تُدرك أهمية وصعوبة المرحلة الحالية إلا أنها عازمة على تجاوز هذه المرحلة الصعبة التي يمر بها العالم أجمع، وهو ما استدعى اتخاذها إجراءات احترازية وقائية في وقت مبكر للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد".

وأشار سموه إلى أن توجيهات خادم الحرمين الشريفين، ستكون أساس ومنهاج عمل لكل قطاعات الدولة المختلفة في هذه المرحلة، وعلى مدار الساعة، لتوفير كل ما يلزم المواطن والمقيم، حتى نعبر جميعًا هذه المرحلة، مثمنًا سموه الاهتمام والمتابعة المباشرة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - لمستجدات الوضع عن فيروس كورونا المستجد محليًا وإقليميًا وعالميًا والإشراف الكامل على الإجراءات والتدابير الوقائية للتعامل مع هذا الوباء.

وسأل سموه في ختام تصريحه الله - عزّ وجل - أن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها، تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -، وأن يحفظ بلادنا من كل سوء.

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان فيروس كورونا الجديد أمير الحدود الشمالية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمير الحدود الشمالية ينوه بمضامين كلمة خادم الحرمين وحرصه على سلامة المواطنين والمقيمين
سبق

نوّه الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية بمضامين كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ لإخوانه وأخواته، وأبنائه وبناته، المواطنين والمقيمين على أرض المملكة العربية السعودية.

وقال سموه: إن كلمة خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - تبين أن المملكة مستمرة في اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وتؤكد عزيمة المملكة على تجاوز هذه المرحلة الصعبة في تاريخ البشرية بثبات وقوة ويقين.

وأشاد سموه بتأكيد خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - بصحة الإنسان وسلامته وأنه من أهم الأولويات، وهو ما تحرص عليه قيادة المملكة التي تضع المواطن نصب عينيها، وتعد أمنه الصحي في المقام الأول وتراهن على عزيمته وإصراره في التغلب على جميع الأزمات.

وأضاف سموه: "لقد جاءت كلمة خادم الحرمين الشريفين لتوضح أن المملكة العربية السعودية تُدرك أهمية وصعوبة المرحلة الحالية إلا أنها عازمة على تجاوز هذه المرحلة الصعبة التي يمر بها العالم أجمع، وهو ما استدعى اتخاذها إجراءات احترازية وقائية في وقت مبكر للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد".

وأشار سموه إلى أن توجيهات خادم الحرمين الشريفين، ستكون أساس ومنهاج عمل لكل قطاعات الدولة المختلفة في هذه المرحلة، وعلى مدار الساعة، لتوفير كل ما يلزم المواطن والمقيم، حتى نعبر جميعًا هذه المرحلة، مثمنًا سموه الاهتمام والمتابعة المباشرة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - لمستجدات الوضع عن فيروس كورونا المستجد محليًا وإقليميًا وعالميًا والإشراف الكامل على الإجراءات والتدابير الوقائية للتعامل مع هذا الوباء.

وسأل سموه في ختام تصريحه الله - عزّ وجل - أن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها، تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -، وأن يحفظ بلادنا من كل سوء.

20 مارس 2020 - 25 رجب 1441
02:04 AM

أمير الحدود الشمالية ينوه بمضامين كلمة خادم الحرمين وحرصه على سلامة المواطنين والمقيمين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - عرعر
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نوّه الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية بمضامين كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ لإخوانه وأخواته، وأبنائه وبناته، المواطنين والمقيمين على أرض المملكة العربية السعودية.

وقال سموه: إن كلمة خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - تبين أن المملكة مستمرة في اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وتؤكد عزيمة المملكة على تجاوز هذه المرحلة الصعبة في تاريخ البشرية بثبات وقوة ويقين.

وأشاد سموه بتأكيد خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - بصحة الإنسان وسلامته وأنه من أهم الأولويات، وهو ما تحرص عليه قيادة المملكة التي تضع المواطن نصب عينيها، وتعد أمنه الصحي في المقام الأول وتراهن على عزيمته وإصراره في التغلب على جميع الأزمات.

وأضاف سموه: "لقد جاءت كلمة خادم الحرمين الشريفين لتوضح أن المملكة العربية السعودية تُدرك أهمية وصعوبة المرحلة الحالية إلا أنها عازمة على تجاوز هذه المرحلة الصعبة التي يمر بها العالم أجمع، وهو ما استدعى اتخاذها إجراءات احترازية وقائية في وقت مبكر للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد".

وأشار سموه إلى أن توجيهات خادم الحرمين الشريفين، ستكون أساس ومنهاج عمل لكل قطاعات الدولة المختلفة في هذه المرحلة، وعلى مدار الساعة، لتوفير كل ما يلزم المواطن والمقيم، حتى نعبر جميعًا هذه المرحلة، مثمنًا سموه الاهتمام والمتابعة المباشرة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - لمستجدات الوضع عن فيروس كورونا المستجد محليًا وإقليميًا وعالميًا والإشراف الكامل على الإجراءات والتدابير الوقائية للتعامل مع هذا الوباء.

وسأل سموه في ختام تصريحه الله - عزّ وجل - أن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها، تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -، وأن يحفظ بلادنا من كل سوء.

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